Trump fait face à des accusations de RICO en vertu de la loi anti-racket de Géorgie

L’ancien président Donald Trump a été inculpé pour une quatrième fois sans précédent lundi pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie, ajoutant une nouvelle complication à sa liste croissante de problèmes juridiques – une complication qui, s’il était reconnu coupable, pourrait entraîner une importante amende, et même de la prison.

Trump a été accusé de racket en vertu de la loi géorgienne pour avoir comploté pour voler l’élection au président Joe Biden, qui a remporté l’État par moins de 12 000 voix. S’il est reconnu coupable, Trump pourrait encourir entre cinq et 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ ou trois fois le montant de toute valeur pécuniaire qu’il a tirée du stratagème visant à interférer dans les résultats des élections. Il est maintenant le premier ancien président à être inculpé en Géorgie – et reste le premier ancien président à être inculpé.

Trump a récemment fait face à de nouvelles accusations liées à son implication dans l’insurrection du 6 janvier 2021 et à ses tentatives d’annuler les élections de 2020 à la suite d’une enquête distincte menée par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, qui dirige également les poursuites contre Trump dans une autre affaire pour avoir retenu documents classifiés après avoir quitté ses fonctions.

Cela s’ajoute à l’acte d’accusation de Trump à New York pour des paiements silencieux versés à l’acteur porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016 et à un acte d’accusation fédéral pour mauvaise gestion de documents classifiés sensibles après son départ de ses fonctions. Au total, Trump a maintenant été inculpé dans quatre cas distincts.

Tout comme l’acte d’accusation du 6 janvier, le dernier a des conséquences manifestes pour la démocratie américaine et les prochaines élections de 2024. Si Trump ne fait face à aucune répercussion juridique pour son ingérence dans les élections de 2020, tant dans le cas de la Géorgie que dans le dernier cas fédéral, la question est de savoir si lui, ou ses alliés, tenteront d’annuler les résultats une deuxième fois s’il perd.

Voici ce que vous devez savoir sur les derniers frais et ce qui vient ensuite.

Quels sont les frais ?

Les accusations sont le résultat d’une enquête de plus de deux ans menée par le bureau du procureur du comté de Fulton et surviennent après un rapport spécial du grand jury de Géorgie sur l’ingérence de Trump dans les élections de 2020 qui recommandait aux procureurs de demander des accusations sur la base d’entretiens avec 75 témoins.

Pour condamner Trump, les procureurs géorgiens devraient prouver l’existence d’une «entreprise» de racket et d’un modèle de racket basé sur au moins deux crimes «qualifiés». Le racket est une forme d’activité criminelle organisée qui consiste à mettre en œuvre des stratagèmes illégaux (tels que l’extorsion ou la tentative d’annulation d’une élection), souvent de manière systématique et coordonnée, en recourant à l’intimidation, à la coercition et à la manipulation. C’est une accusation grave pour laquelle des membres de groupes allant de la mafia à la FIFA ont été condamnés.

En vertu de la loi géorgienne, une entreprise de racket est le véhicule par lequel le racket se produit. Il est défini comme une personne, une entreprise, une entité juridique, un groupe ou une association, et peut être légitime ou illégal. Il existe des dizaines de crimes éligibles aux fins de porter des accusations de racket, de l’homicide à la fraude à l’assurance. Dans ce cas, les crimes éligibles incluent «l’influence de témoins» – à savoir le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, à qui Trump avait demandé de «trouver» les votes dont il avait besoin pour gagner l’État.

Le deuxième crime admissible est l’intrusion informatique liée à une brèche dans une machine à voter dans le comté de Coffee. Sous la direction de Sidney Powell, alors avocat de Trump, les agents de Trump dans l’État ont accédé aux machines à voter, copié leurs données et les ont téléchargées en ligne afin que les négationnistes puissent les utiliser pour contester les résultats des élections. Notamment, les machines étaient exploitées par Dominion Voting Systems, qui a conclu un règlement de 787 millions de dollars avec Fox News plus tôt cette année pour des allégations selon lesquelles le réseau avait diffamé l’entreprise en renforçant les mensonges à son sujet en truquant les élections contre Trump.

La loi de l’État n’exige pas que Trump soit poursuivi pour ces crimes pour qu’il soit reconnu coupable de racket – juste que les procureurs démontrent qu’il a tenté de solliciter ou de contraindre ces crimes. Cela rend la loi sur le racket de l’État plus étendue que son homologue fédéral, ce qui signifie que la charge de la preuve peut être plus facile à assumer que si des accusations de racket étaient portées au niveau fédéral.

Trump ira-t-il en prison ? Qu’en est-il de la prison?

Trump ne devrait pas être emprisonné après sa mise en accusation, selon un schéma établi par ses précédentes mises en accusation à New York, Miami et Washington. Trump avait auparavant des empreintes digitales dans ces cas, mais n’a pas été menotté et n’a pas fait prendre sa photo. Il y avait des caméras autorisées dans la salle d’audience à New York, mais pas à Miami ou DC. Il a également été autorisé à rentrer chez lui après chaque interpellation.

En ce qui concerne la prison, ce n’est pas un bon signe pour Trump que les procureurs de Géorgie aient remporté un certain nombre de succès de racket au cours de la dernière année. En avril, plus de 100 membres présumés de gangs ont été inculpés notamment de racket. En juin, sept membres de gangs ont été reconnus coupables de racket dans une affaire distincte après avoir pénétré par effraction dans plus de 50 voitures en quelques mois. Cela dit, Trump sera présumé innocent jusqu’à preuve du contraire comme tout accusé, et cette inculpation ne signifie pas nécessairement qu’il ira en prison.

Qu’est-ce que cela signifie pour la campagne 2024 de Trump ?

Avec quatre actes d’accusation maintenant au nom de Trump, il y a une question de savoir si un nombre quelconque dissuaderait les électeurs républicains de continuer à le soutenir en tant que porte-drapeau. Il reste le favori de la primaire du GOP, interrogeant près de 40 points de pourcentage en moyenne devant le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis.

Whit Ayres, un sondeur républicain, note que les actes d’accusation précédents étaient faciles à rejeter pour les électeurs du GOP, et a suggéré que le dernier acte d’accusation suivra probablement cette tendance.

De nombreux analystes juridiques ont déclaré que le premier acte d’accusation de Trump à New York avait des fondements faibles, et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, s’était précédemment vanté du nombre de fois qu’il avait poursuivi l’administration Trump au cours de sa campagne. Ensemble, ces facteurs ont laissé de nombreux républicains écarter cette inculpation comme une « chasse aux sorcières partisane ».

La seconde, dans l’affaire concernant la conservation par Trump de documents classifiés après son départ de ses fonctions, était un « blockbuster légalement », a déclaré Ayres, mais étant donné que l’acte d’accusation de Bragg était venu avant, il était facile pour les républicains de l’écarter encore une fois.

Il est difficile de savoir exactement ce qui va se passer maintenant que Trump a été inculpé pour un quatrième temps. Les accusations dans l’affaire de la Géorgie sont graves et ont des implications directes pour la démocratie, étant donné que Trump a refusé à plusieurs reprises de s’engager à accepter les résultats des élections de 2024 lorsqu’on lui a demandé directement. Bien que les électeurs républicains puissent soutenir cela, il n’est pas clair si cela incitera les modérés et les indépendants à se détourner de l’ancien président.

Trump a déjà perdu une fois contre le président Joe Biden, mais des confrontations directes dans des États clés interrogés au cours du mois dernier suggèrent une course serrée. Les sondages du début août ont montré que Trump était en avance de 2 points de pourcentage en Arizona, les deux hommes à égalité dans le Michigan, et Biden devant de 3 points de pourcentage en Virginie. Beaucoup de choses pourraient changer avant novembre 2024, mais si Trump était le candidat de son parti, ces chiffres suggèrent une course serrée dans laquelle perdre des modérés et des indépendants dans des États comme la Géorgie ou la Pennsylvanie pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite.

Dans l’ensemble, même dans le meilleur des cas pour l’ancien président, dans lequel les problèmes juridiques n’ont aucun effet sur son soutien, les affaires lui feront perdre un temps précieux et de l’argent qu’il pourrait consacrer à sa campagne.

Que se passe-t-il ensuite ?

Comme pour les affaires contre Trump à New York, en Floride et à DC, l’affaire de la Géorgie pourrait se prolonger jusqu’à la saison de campagne 2024 – ou même au-delà des élections.

Si Trump remporte les élections de 2024, toute accusation fédérale non résolue deviendrait probablement sans objet en vertu de la politique de longue date du DOJ selon laquelle un président en exercice ne peut pas être inculpé. Mais il n’est pas clair s’il en serait de même pour les accusations portées par l’État dans les affaires de New York et de Géorgie. Et si Trump devait être reconnu coupable de l’une des accusations, étatiques ou fédérales, cela créerait également une question constitutionnelle : si Trump pourrait plus tard se pardonner.