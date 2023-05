Trump fait exploser ses ennemis lors de la salutation de la fête des mères

L’ancien président américain a marqué le coup en décriant « les fous et les maniaques complets »

L’ancien président américain Donald Trump a utilisé sa salutation publique de la fête des mères pour lancer un tir rhétorique à ses ennemis politiques, exhortant leurs proches à les aider à les réformer afin que l’Amérique puisse redevenir grande.

« Bonne fête des mères à tous, en particulier aux mères, épouses et amantes des fascistes de gauche radicale, marxistes et communistes qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire et anéantir notre grand pays », a-t-il ajouté. Trump a déclaré dimanche dans un article de Truth Social. « S’il vous plaît, rendez ces fous et maniaques complets plus gentils, plus doux, plus doux et, surtout, plus intelligents, afin que nous puissions rapidement rendre l’Amérique à nouveau grande. »

Le message ne faisait aucune mention des mères des enfants de Trump, y compris l’ancienne première dame Melania Trump. Les critiques se sont moqués de l’ex-président pour avoir fait l’occasion de lui-même et de sa campagne présidentielle de 2024. « Très touchante, » avocat anti-Trump Ron Filipkowski a plaisanté sur Twitter. « Il trouve toujours le ton juste lors de ces occasions spéciales. »

La diatribe de Trump contrastait avec les salutations plus traditionnelles publiées par ses rivaux, dont le président Joe Biden et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Le président actuel a simplement tweeté, « A toutes les mamans, je vous souhaite une bonne fête des mères. » DeSantis, l’un des principaux candidats à l’investiture présidentielle du Parti républicain en 2024, a remercié sa femme et a déclaré que ses trois enfants étaient « La chance d’avoir la meilleure mère du monde. »

EN SAVOIR PLUS: Trump dévoile le nouveau surnom de Biden

Juste avant de publier son message pour la fête des mères, Trump a vanté un sondage montrant que les électeurs le voyaient avoir une meilleure chance que DeSantis de vaincre Biden en 2024. Juste après les salutations aux mères, il a condamné le gouverneur de Floride pour être soit « inexpérimenté et naïf » ou « un imbécile qui n’a aucune idée de ce qu’il fait. »

Depuis que Trump est entré en politique pour la première fois en 2015, ses partisans ont applaudi sa grossièreté et sa combativité, même si de nombreux médias le réprimandent pour avoir enfreint le « normes » du comportement présidentiel. Dans les quatre heures suivant sa publication, son message d’accueil pour la fête des mères a recueilli près de 33 000 likes et 7 000 partages, connus sous le nom de « Revérités » sur sa plateforme de médias sociaux.

EN SAVOIR PLUS: Trump en tête de Biden dans un sondage – WaPo