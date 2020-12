En septembre, M. Pence a déclaré au journal Hill: « Au moment même où il est approprié pour quelqu’un de ma catégorie de se faire vacciner, vous feriez mieux de le croire. Ma famille et moi n’hésiterons pas. »

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a recommandé samedi le premier vaccin Covid-19 du pays développé par Pfizer Inc et BioNTech SE, alors que le nombre de morts aux États-Unis pour Covid-19 dépassait 298000.

Les doses du vaccin atteindront 145 endroits à travers le pays lundi, avec des injections initiales destinées aux travailleurs de la santé et aux résidents âgés des foyers de soins de longue durée.

Un haut responsable de l’administration a déclaré qu’une «politique nationale de continuité» complète avait été établie par l’administration de l’ancien président Barack Obama en juillet 2016.

« Cela garantira en outre que le gouvernement des États-Unis poursuivra les opérations essentielles, sans interruption, pour nos citoyens alors que nous continuons à lutter contre cette pandémie et à œuvrer pour un retour à la prospérité pour notre nation », a déclaré le responsable.