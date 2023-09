Trump fait campagne en Caroline du Sud après un week-end passé à proférer des menaces et à formuler des allégations de trahison

SUMMERVILLE, SC (AP) — L’ancien président Donald Trump a accéléré son programme de campagne avec une visite en Caroline du Sud lundi après un week-end en ligne chargé qui comprenait des menaces contre les médias, de multiples accusations de trahison et une affirmation selon laquelle il pourrait concevoir un meilleur avion de combat. que les militaires.

Le favori républicain à la présidentielle, qui a passé beaucoup moins de temps en campagne électorale que ses principaux rivaux, a commencé son voyage dans la petite ville de Summerville par une rencontre avec des bénévoles d’un bureau de campagne local et une visite dans un local. magasin d’armes, où il admirait un Glock.

Il s’est ensuite adressé à ses partisans à l’extérieur d’une usine de fabrication de bateaux, où il a montré une multitude de nouveaux soutiens en Caroline du Sud, notamment ceux du procureur général de l’État, de son secrétaire d’État, du leader de la majorité à la Chambre et d’autres membres de la Chambre des représentants de Caroline du Sud.

Alors que ses rivaux étaient occupés à organiser des assemblées publiques et à rendre visite aux restaurants locaux, Trump a passé une grande partie des derniers mois à répondre à ses problèmes juridiques croissants. Il a été inculpé quatre fois dans quatre juridictions et fait face à 91 accusations criminelles, mais cela n’a pas encore nui à sa position dans la primaire du GOP.

En signe de sa domination, il va sauter le deuxième débat primaire républicain mercredi, comme il l’a fait le premier, et se rendra plutôt dans le Michigan pour exprimer son opposition à la politique automobile du président Joe Biden au milieu d’une grève des travailleurs de l’automobile.

Trump, qui a juré de se venger s’il remportait un second mandat, a passé le week-end à s’en prendre aux médias et à d’autres sur sa plateforme Truth Social. Parmi ses cibles : NBC News et MSNBC, qui, selon lui, « devraient faire l’objet d’une enquête pour leurs « menaces de trahison envers le pays ». » Il a une fois de plus critiqué la presse libre – une pierre angulaire de la démocratie américaine – comme sa « véritable menace », tout en avertissant que « la Les faux médias devraient payer un lourd tribut pour ce qu’ils ont fait à notre grand pays !’”

Trump qualifie souvent de « fausses » les reportages peu flatteurs et les histoires qu’il n’aime pas.

Au-delà de ses plaintes auprès de la presse, Trump s’en est pris à Mark Milley, le président sortant des chefs d’état-major interarmées, à propos d’appels téléphoniques qu’il a passés en Chine au cours des derniers mois orageux de la présidence de Trump. Milley a défendu ces appels comme étant « routiniers » et « parfaitement conformes aux devoirs et responsabilités » de son travail.

Mais Trump a affirmé vendredi que Milley avait commis « un acte si flagrant que, dans le passé, la punition aurait été la MORT ! Une guerre entre la Chine et les États-Unis aurait pu résulter de cet acte de trahison.» Il a déclaré que la retraite de Milley « sera un moment de célébration pour tous les citoyens des États-Unis! »

Trump s’est également adressé aux dirigeants du Congrès en pressant les Républicains d’accepter une fermeture imminente du gouvernement – ​​« À MOINS QUE VOUS N’OBTENEZ TOUT, ARRÊTEZ-LE ! » il a exhorté – et a de nouveau appelé à l’éviction du leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, « le « leader » le plus faible, le plus stupide et le plus conflictuel de l’histoire du Sénat américain.

Trump était tout aussi mécontent des homologues démocrates de McConnell. « CHAQUE DÉMOCRATE DEVRAIT Démissionner du SÉNAT ! » » a-t-il déclaré, à la suite d’une vaste inculpation de corruption contre le sénateur du New Jersey Bob Menendez.

Il a également affirmé, après le récent crash d’un avion de combat interarmées F-35B en Caroline du Sud, qu’en tant que président, il avait déclaré à plusieurs reprises à l’US Air Force et à Lockheed Martin que l’avion de combat F-35 était « en fait, DÉFECTUEUX ». , car il n’a qu’un seul moteur » – et qu’il a également déconseillé à Boeing de développer le 737 MAX avant deux accidents.

Il a insulté son ancienne ambassadrice à l’ONU et actuelle rivale du Parti républicain Nikki Haley, originaire de Caroline du Sud, en la traitant de « Cerveau d’oiseau ». Et il a pris le temps de critiquer l’ancien sportif de choc Howard Stern, le qualifiant de « cinglé brisé, peu attrayant à l’intérieur comme à l’extérieur, essayant comme un diable d’être pertinent ! »

Trump s’est rendu dans l’État pour la dernière fois le mois dernier, lorsqu’il a pris la parole lors de la plus grande collecte de fonds annuelle du Parti républicain en Colombie.

___

La rédactrice d’Associated Press Michelle Price a contribué à ce rapport depuis New York.

Jill Colvin, Associated Press