Trump fait campagne au Nevada, où il n’a pratiquement aucun rival

L’ancien président Donald J. Trump, longtemps favori dans la course à l’investiture républicaine, a clairement indiqué depuis des mois qu’il avait hâte de se concentrer sur un probable affrontement aux élections générales entre lui et le président Biden.

Samedi, il fera campagne dans le Nevada, un État critique du champ de bataille. Mais il aura d’abord besoin qu’au moins une poignée de ses partisans se présentent aux caucus de nomination dans l’État le 8 février – et sa dernière rivale républicaine pour l’investiture, Nikki Haley, fait tout ce qu’elle peut pour lui rappeler qu’elle est toujours en course même s’ils ne s’affronteront pas au Nevada.

Hors piste vendredi, Mme Haley a qualifié M. Trump de « dérangé » sur Fox News alors qu’elle continuait d’essayer de l’entraîner dans un débat en tête-à-tête. M. Trump était dans une salle d’audience de la ville de New York, mais sa campagne a envoyé des e-mails pointant vers des articles qui semblaient renforcer l’argument selon lequel elle devrait lui céder la course et l’attaquer sur l’immigration.

“Il y a une chose que les Américains savent : Nikki fera toujours passer l’Amérique en dernier”, a écrit Steven Cheung, porte-parole de Trump.