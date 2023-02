Trump fait appel de près d’un million de dollars de sanctions pour une poursuite “frivole” qu’il a intentée contre Hillary Clinton

Les candidats à la présidence Donald Trump et Hillary Clinton assistent à des rassemblements électoraux à Ambridge, Pennsylvanie, le 10 octobre 2016 et à Manchester, New Hampshire, États-Unis, le 24 octobre 2016 dans une combinaison de photos d’archives.

L’ancien président Donald Trump et l’un de ses avocats ont déclaré lundi qu’ils sont attrayants près d’un million de dollars de sanctions leur ont été imposées pour ce qu’un juge fédéral a qualifié de “frivoles” procès contre Hillary Clinton et plus de deux douzaines d’autres accusés.

Le dépôt du tribunal concernant l’appel est intervenu quelques jours après qu’un avocat de Trump et son avocat Alina Habba ont déclaré au juge dans l’affaire qu’ils étaient prêts à verser une caution de 1 031 788 $ pour couvrir les coûts des sanctions tandis que le gouvernement fédéral Cour d’appel du 11e circuit considéré la question.

En imposant ces sanctions le mois dernier, le juge John Middlebrooks a déclaré dans une ordonnance : “Nous sommes confrontés à une action en justice qui n’aurait jamais dû être intentée, qui était complètement frivole, tant sur le plan factuel que juridique, et qui a été intentée de mauvaise foi dans un but illégitime. .”

La poursuite de Trump, qui réclamait 70 millions de dollars de dommages et intérêts, accusait Clinton, d’anciens responsables du FBI, le Comité national démocrate et d’autres d’avoir conspiré pour créer un “faux récit selon lequel Trump et sa campagne présidentielle de 2016 contre Clinton étaient de connivence avec la Russie pour tenter de gagner le élections cette année-là.