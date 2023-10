Trump fait appel de la décision du juge de New York pour fraude

L’ancien président américain Donald Trump a fait appel de la décision d’un juge new-yorkais concernant des accusations de fraude.

Le 26 septembre 2023, le juge Arthur Engoron a trouvé des « preuves concluantes » selon lesquelles Trump et son entreprise familiale avaient gonflé la valeur de plusieurs propriétés et sa valeur nette jusqu’à 2,2 milliards de dollars.

Un procès civil dans l’affaire intentée par Letitia James, procureur général de New York, a débuté lundi pour déterminer les poursuites restantes et les sanctions.

Donald Trump a fait appel mercredi de la décision d’un juge de New York selon laquelle lui et son entreprise familiale avaient frauduleusement gonflé la valeur de plusieurs propriétés et sa valeur nette jusqu’à 2,2 milliards de dollars.

L’appel devant la Division d’appel, une cour d’appel de niveau intermédiaire à Manhattan, intervient alors qu’un procès civil dans l’affaire intentée par Letitia James, procureur général de New York, a débuté lundi pour déterminer les réclamations restantes et les sanctions.

James accuse Trump, trois de ses enfants adultes et la Trump Organization d’avoir menti pendant une décennie sur la valeur des actifs, dans le cadre d’une « fraude stupéfiante » destinée à obtenir de meilleures conditions sur les prêts bancaires et les assurances.

Le 26 septembre 2023, le juge Arthur Engoron du tribunal de l’État de New York à Manhattan a trouvé des « preuves concluantes » que Trump avait gonflé sa fortune.

Le juge a déclaré que Trump avait surévalué des propriétés telles que son domaine de Mar-a-Lago en Floride, son appartement-terrasse dans la Trump Tower à Manhattan, ainsi que divers immeubles de bureaux et terrains de golf.

Engoron a également ordonné l’annulation des certificats permettant à certaines entreprises de Trump, dont la Trump Organization, d’opérer à New York.

James réclame au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

Elle souhaite également que Trump et ses fils Donald Jr et Eric soient interdits de diriger des entreprises à New York, ainsi qu’une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial pour Trump et la Trump Organization.

Trump brigue l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024 et a conservé une avance considérable dans la course.

Suite à la décision d’Engoron, Trump a qualifié les accusations selon lesquelles il aurait commis une fraude de « ridicules et fausses » et a qualifié le juge de « dérahged ».

Trump a également plaidé non coupable d’accusations sans rapport avec quatre actes d’accusation l’accusant d’avoir tenté de renverser l’élection présidentielle de 2020, d’avoir thésaurisé des documents classifiés et de dissimuler des paiements d’argent à une star du porno.