Trump fait allusion au possible sale coup du FBI

L’ancien président américain a déclaré que des agents avaient insisté pour n’avoir aucun témoin lors d’un récent raid sur sa résidence

Plus de 30 agents du FBI qui ont passé plus de neuf heures à la résidence Mar-a-Lago de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, ont refusé lundi d’autoriser la présence de ses avocats ou de témoins, a déclaré mercredi l’ancien président américain, suggérant qu’ils pourraient avoir profité de l’occasion pour déposer des preuves contre lui.

Les agents fédéraux ont laissé les avocats de Trump et le personnel de Mar-a-Lago dehors dans la chaleur de 90 degrés (33 ° C) alors qu’ils parcouraient le domaine de 128 chambres, fouillant même la chambre principale et le placard de l’ancienne première dame Melania Trump.

“Le FBI et d’autres membres du gouvernement fédéral ne laisseraient personne, y compris mes avocats, se trouver à proximité des zones qui ont été fouillées et autrement examinées lors du raid sur Mar-a-Lago”, Trump a publié mercredi sur sa plateforme Truth Social.

« Tout le monde a été prié de quitter les lieux, ils voulaient être laissés seuls, sans témoins pour voir ce qu’ils faisaient, prenaient ou, espérons-le pas, ‘plantaient’. Pourquoi ont-ils FORTEMENT insisté pour que personne ne les surveille, tout le monde dehors ? » il ajouta.

Lire la suite Trump décrit le raid choc du FBI comme une “persécution politique”

Trump, 76 ans, a annoncé lui-même la nouvelle du raid lundi soir, affirmant dans un communiqué que le FBI était venu à l’improviste et « J’ai même fait irruption dans mon coffre-fort. Il a appelé l’opération “ni nécessaire ni approprié” en le qualifiant de « militarisation » du système judiciaire par les démocrates qui “désespérément” Je ne veux pas qu’il se présente à la présidence en 2024.

Peu de temps après le raid de Mar-a-Lago, le FBI a également saisi le téléphone portable du membre du Congrès Scott Perry (R-Pennsylvanie), qui, selon lui, “contient des informations sur mes activités législatives et politiques, et des discussions personnelles/privées avec ma femme, ma famille, mes électeurs et mes amis.”

Trump était à New York mercredi pour remettre une déposition au procureur général de l’État, un démocrate qu’il est accusé d’avoir mené une “chasse aux sorcières partisane” contre sa société. Il aurait invoqué son droit au cinquième amendement de garder le silence.