Trump fait allusion à une candidature aux élections de 2024, dit qu’il ne créera pas un autre parti

Prenant la scène pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions, l’ancien président Donald Trump a appelé dimanche à l’unité du Parti républicain dans un discours prononcé lors d’une conférence politique conservatrice, alors même qu’il exacerbait ses divisions et avait clairement indiqué son intention de rester une force dominante du parti. .

Trump a utilisé son discours à la Conférence d’action politique conservatrice, où il a été salué comme un héros de retour, pour faire exploser son successeur, le président Joe Biden, et essayer de consolider son statut de leader incontesté du parti malgré sa perte en novembre.

Après avoir laissé entendre que Biden perdrait s’il se présentait aux élections de 2024, il a semblé répéter les affirmations non fondées qu’il avait remportées au vote de l’année dernière, en disant: « Qui sait, je pourrais même décider de les battre pour la troisième fois. »

«Tu me manques encore? Trump a déclaré après être monté sur scène, où son ancienne bande originale de rallye avait joué. « Je me tiens devant vous aujourd’hui pour déclarer que l’incroyable voyage que nous avons commencé ensemble … est loin d’être terminé. »

Bien que Trump ait flirté avec l’idée de créer un tiers, il s’est engagé à faire partie de ce qu’il a appelé «notre parti bien-aimé».

«Je vais continuer à me battre à vos côtés. Nous ne commençons pas de nouveaux partis », a-t-il déclaré. «Nous avons le Parti républicain. Il sera fort et uni comme jamais auparavant. »

L’événement jusqu’à présent dans un hôtel Hyatt à Orlando, en Floride, a été un hommage à Trump et au Trumpisme, avec une statue dorée à son image. Les orateurs, y compris de nombreux espoirs potentiels du GOP 2024, ont fait valoir que le parti doit embrasser l’ancien président et ses partisans, même après l’insurrection meurtrière au Capitole le 6 janvier. , direction moins conflictuelle après que les républicains ont perdu non seulement la Maison Blanche, mais les deux chambres du Congrès lors des dernières élections.

«Les (dirigeants) les moins populaires de notre parti sont ceux qui veulent effacer Donald Trump et les partisans de Donald Trump de notre parti», a déclaré le représentant Jim Banks de l’Indiana, président du comité d’étude républicain conservateur, lors d’une table ronde samedi. . « Et laissez-moi vous dire que si cela se produit, nous ne regagnerons pas la majorité en 2022. Nous ne regagnerons certainement pas la Maison Blanche en 2024 si nous effaçons Donald Trump. »

Il est très inhabituel que les anciens présidents américains critiquent publiquement leurs successeurs si peu de temps après avoir quitté leurs fonctions, comme Trump l’a fait avec Biden lors de l’événement en Floride. Les ex-présidents sortent généralement des projecteurs pendant au moins un certain temps; Barack Obama a été vu faire du kitesurf en vacances après son départ, tandis que George W. Bush a dit qu’il croyait qu’Obama «méritait mon silence» et a commencé à peindre.