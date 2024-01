Trump expulse un manifestant le traitant de « dictateur » après avoir affirmé que son esprit ne s’était pas amélioré depuis 25 ans (en dépit de la confusion entre Haley et Pelosi)

Par Emily Goodin, journaliste politique américaine principale à Manchester, New Hampshire





Donald Trump a expulsé un manifestant de son rassemblement samedi soir et a répondu aux questions sur sa santé mentale, affirmant que son “esprit est plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 25 ans”.

Environ une heure après le début de son événement de campagne à la SNHU Arena de Manchester, un homme dans la foule a crié à l’ancien président : “C’est un dictateur”.

“Faites-le sortir”, a déclaré Trump alors que la sécurité entourait l’homme et l’expulsait de l’arène.

“Maintenant, nous savons que la politique devient sérieuse”, a plaisanté Trump. Il a plaisanté en disant qu’il ne serait dictateur que « pour un jour » s’il était élu pour un second mandat à la Maison Blanche en décembre.

Un deuxième homme, vêtu d’une tenue blanche du KKK, a été expulsé du lieu du rassemblement avant de pouvoir rejoindre la foule. Un photographe du Daily Mail l’a capturé en train d’essayer d’entrer et d’être expulsé par la sécurité près de l’entrée de l’arène.

À quatre jours des primaires du New Hampshire, Trump a parlé à ses fidèles de MAGA pendant près de deux heures. Il a redoublé d’attaques contre Nikki Haley, faisant appel à un groupe de législateurs de son État d’origine, la Caroline du Sud, qui l’ont soutenu, et s’est moqué de Ron DeSantis, en plaisantant “Je pense qu’il est parti”.

Donald Trump a vanté sa capacité mentale à devenir président lors de son rassemblement

Un manifestant est escorté par la police lors de l’événement de campagne de l’ancien président républicain Donald Trump à la SNHU Arena Manchester

Un homme qui a fait irruption dans l’arène en criant “le Klan soutient Trump” est arrêté par la sécurité

Il a également répliqué à Haley pour s’être demandé s’il était « mentalement apte » à être président après avoir semblé la confondre avec l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, accusant Haley d’être responsable de la sécurité au Capitole le jour de l’insurrection du 6 janvier. .

«Je sens que mon esprit est plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 25 ans. Est-ce possible ?», a déclaré Trump.

Il a également déclaré qu’il avait passé un autre test cognitif dans le New Hampshire et qu’il avait « réussi ».

Il a passé le début de son rassemblement à doubler ses attaques contre Nikki Haley, en faisant venir un groupe de législateurs de son État d’origine, la Caroline du Sud, qui l’ont soutenu, et a lancé quelques railleries à Ron DeSantis, en plaisantant “Je pense qu’il est parti”. .’

En plus de critiquer ses rivaux, il a qualifié Joe Biden de « pire » président de l’histoire des États-Unis et a dressé une longue liste de promesses de campagne, notamment la protection de la frontière sud.

“J’ai désespérément besoin d’obtenir votre vote”, a déclaré Trump à la foule.

Il a ciblé Haley le plus durement. L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a constaté une certaine évolution dans les sondages alors qu’elle fait campagne dans le New Hampshire, même si Trump mène toujours à deux chiffres.

« Presque tous les politiciens de Caroline du Sud me soutiennent. Comment faites-vous cela si vous êtes gouverneur ? », a lancé Trump à Haley, qui a été gouverneur de l’État pendant six ans.

Il a ensuite fait venir le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, le lieutenant-gouverneur de l’État et un grand nombre d’autres hauts fonctionnaires, dont le procureur général, le trésorier et le président de la Chambre des représentants de l’État. Les représentants de l’État, Joe Wilson, William Timmons et Russell Fry, se sont joints à eux.

‘Tu sais ce que je fais ? J’embrasse un **”, a déclaré Trump, soulignant que la Caroline du Sud était la prochaine primaire de la présidentielle républicaine.

McMaster a déclaré à la foule enthousiaste aux officiels que le groupe était là « pour une seule raison ».

« Vous avez entendu cela, ces grands philosophes, les Spice Girls. Dites-nous ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment. Eh bien, c’est ce que nous sommes ici. Faire pour vous dire ce que nous voulons réellement, ce que nous voulons vraiment, c’est Donald Trump, a-t-il déclaré.

Après le rassemblement, le conseiller de campagne de Trump, Jason Miller, a déclaré aux journalistes que Haley devait se retirer de la course et soutenir Trump. Il a déclaré que les sondages montrent qu’elle n’a nulle part où aller pour remporter l’investiture.

“Il n’y a nulle part pour Nikki Haley. Des sondages récents montrent qu’elle est en baisse de 39 points en Caroline du Sud”, a déclaré Miller, désignant les responsables de la Caroline du Sud qui avaient soutenu Trump. Vendredi, le sénateur Tim Scott avait soutenu Trump.

« Haley n’a nulle part où venir. Donc, après la victoire du président Trump mardi, Nikki Haley devra abandonner.

L’homme a été expulsé du rassemblement de Trump par les forces de l’ordre.

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a assisté au rassemblement de Trump et a signé des autographes pour ses fans.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, à droite, pointe vers Donald Trump.

Trump, quant à lui, a passé la soirée sur l’attaque et a évoqué certaines de ses anciennes plaintes, notamment sa fausse accusation selon laquelle les élections de 2020 lui avaient été volées et qu’il avait été victime d’une chasse aux sorcières du gouvernement avec les poursuites judiciaires engagées contre lui.

Il a pris plusieurs coups contre DeSantis, qui est à la traîne dans les sondages et a quitté le New Hampshire pour faire campagne en Caroline du Sud. DeSantis a également annulé ses apparitions prévues dans les émissions politiques du dimanche matin.

“Je n’ai même pas encore mentionné le nom de Ron DeSanctimonious – je pense qu’il est parti”, a déclaré Trump alors que la foule rugissait.

Quelqu’un dans la foule a crié « perdant ». “Vous n’avez pas simplement dit cela”, a plaisanté Trump tandis que le public riait.

Mais il a continué en disant à propos de DeSantis : “Je Je pense qu’il va bientôt sortir, d’après ce que j’entends.

Il a accusé Haley de vouloir « transformer les électeurs libéraux en républicains pendant environ deux minutes pendant qu’ils votent, puis redevenir des électeurs libéraux ».

Trump a accusé à plusieurs reprises Haley de courtiser les démocrates du New Hampshire pour qu’ils votent pour elle à la primaire républicaine.

“Nikki Haley utilise l’argent des démocrates radicaux pour financer une opération de campagne démocrate radicale qu’elle dirige”, a-t-il déclaré.

“Les démocrates de gauche radicale soutiennent Nikki Haley pour une raison : ils savent qu’elle est très facile à battre. Elle sera très facile à battre. Elle est à terre”, a déclaré Trump.

Dans le New Hampshire, davantage d’électeurs s’identifient comme « non affiliés » – ou indépendants – que comme républicains ou démocrates.

Ces électeurs « non affiliés » peuvent choisir pour quel parti ils souhaitent voter et Haley courtise durement ce groupe.

Les électeurs peuvent également changer d’affiliation s’ils souhaitent changer le concours pour lequel ils votent – mais la date limite pour le faire était en octobre, ce qui signifie qu’aucun changement n’est plus autorisé.

Avant la date limite d’octobre, environ 3 500 démocrates du New Hampshire ont changé leur inscription à un parti sans affiliation, ce qui signifie qu’ils peuvent voter dans la course républicaine s’ils le souhaitent.

Trump s’est exprimé à la SNHU Arena de Manchester

Donald Trump quitte son rassemblement après avoir parlé pendant environ deux heures

Donald Trump a soutenu le représentant Dean Philips (ci-dessus), qui défie le président Joe Biden pour l’investiture démocrate, lors de la primaire démocrate du New Hampshire ; Phillip a fait campagne dans le New Hampshire

Trump a dit à ses partisans dévoués qu’ils devaient venir en masse pour lui mardi.

« Nous avons besoin de grandes marges car nous devons envoyer un message d’unité réelle. Parce qu’avec une véritable unité, ils ne pourront pas tricher”, a-t-il déclaré.

L’ancien président a également évoqué sa bataille en matière d’immunité auprès de la Cour suprême. Trump fait valoir qu’il devrait être à l’abri de toute poursuite pour avoir comploté en vue d’annuler les résultats des élections de 2020 parce qu’il était président à l’époque.

“Un président doit donc bénéficier de l’immunité et cela n’a rien à voir avec moi”, a-t-il déclaré lors de son rassemblement. «Cela concerne chaque président. À titre d’exemple, lorsque Biden sort, je suis que ce type a une liste à suivre. Mais il faut accorder l’immunité au président.

Il a soutenu que le président Harry Truman n’aurait jamais largué une bombe atomique sans immunité.

Mais il s’est également vanté de ses procureurs en déclarant : “Chaque fois que la gauche radicale des démocrates met en boîte les communistes et les fascistes pour m’inculper, je considère cela comme un grand insigne d’honneur.”

Trump a également fait un geste inhabituel lors de son rassemblement. Il a soutenu le représentant Dean Philips, qui défie le président Joe Biden pour l’investiture démocrate, lors de la primaire démocrate du New Hampshire.

“Je pense que les démocrates devraient voter pour le membre du Congrès juste pour envoyer un signal”, a-t-il déclaré à propos de Phillips.

Il a ensuite vanté son propre soutien, soulignant Phillips : “Il vient de récolter beaucoup de voix en passant.”