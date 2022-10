Trump explique pourquoi il pourrait « facilement » être Premier ministre israélien

L’ancien président américain s’est plaint que même s’il est apparemment aimé des Israéliens, les Juifs américains ne sont pas aussi enthousiastes

L’ancien président américain Donald Trump s’est rendu dimanche sur sa plateforme Truth Social pour exprimer son manque apparent de popularité parmi les Juifs américains. Prétendant qu’il pouvait “facilement” être élu Premier ministre en Israël, Trump a appelé la communauté juive aux États-Unis à “se ressaisir.”

“Aucun président n’a fait plus pour Israël que moi” Trump a affirmé dans un message dimanche. “Assez surprenant, cependant, nos merveilleux évangéliques apprécient beaucoup plus cela que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis.”

“Ceux qui vivent en Israël, cependant, c’est une autre histoire”, a-t-il poursuivi en déclarant qu’il “pourrait facilement être” élu premier ministre de l’État juif. “Les Juifs américains doivent se ressaisir et apprécier ce qu’ils ont en Israël – avant qu’il ne soit trop tard !”

“Les Juifs américains doivent se ressaisir et apprécier ce qu’ils ont en Israël – avant qu’il ne soit trop tard !” l’ancien président Trump écrit sur sa plateforme de médias sociaux. pic.twitter.com/AyWMyJDI5b —Steve Herman (@W7VOA) 16 octobre 2022

Les chrétiens évangéliques font partie des groupes démographiques les plus pro-israéliens aux États-Unis, les diplomates israéliens les considérant comme un groupe plus précieux à atteindre que les juifs, que l’ancien ambassadeur israélien Ron Dermer a noté l’année dernière. “disproportionnellement parmi nos critiques.”

À l’exception de la petite communauté orthodoxe, les 7,6 millions de Juifs américains sont généralement libéraux, avec une enquête de 2020 révélant que 7 sur 10 s’identifient au Parti démocrate. Alors que 71 % des Israéliens ont approuvé la performance de Trump à l’approche des élections de 2020, seuls 27 % des Juifs américains ont évalué positivement le président sortant.

Près de deux ans après le début du mandat du président Joe Biden, les Israéliens voient toujours Trump plus positivement que son successeur démocrate.

En fin de compte, Trump n’a recueilli que 30 % des voix juives en novembre 2020, bien qu’il ait invoqué à plusieurs reprises son soutien à Israël pendant la campagne électorale et négocié les accords d’Abraham – qui ont normalisé les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn – deux mois plus tôt.

Aucun candidat républicain n’a obtenu plus d’un tiers des voix juives depuis que George HW Bush en a obtenu 35 % en 1988, et aucun républicain n’a remporté la majorité parmi les Juifs au cours des 100 dernières années.