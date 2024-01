Trump exige l’immunité présidentielle totale, même pour les actes qui « franchissent la ligne »

Le DC fédéral La Cour d’appel devrait rendre une décision sur Donald Trumpla prétention de Immunité présidentielle « absolue » d’un jour à l’autre, et l’ancien président intensifie sa campagne de pression publique pour obtenir une décision favorable.

Tôt jeudi matin, Trump a pris à la vérité sociale pour se plaindre de l’exemption qu’il estime qu’un président – ​​ou un ancien président – ​​devrait bénéficier de poursuites pour les crimes commis pendant son mandat. “MÊME LES ÉVÉNEMENTS QUI ‘TRAVERSENT LA LIGNE’ DOIVENT TOMBER SOUS IMMUNITÉ TOTALE, SANS QUE CE SERA DES ANNÉES DE TRAUMATISMES À ESSAYER DE DÉTERMINER LE BIEN DU MAUVAIS”, a écrit Trump.

UN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DOIT BÉNÉFICIER DE LA PLEINE IMMUNITÉ, SANS LAQUELLE IL SERAIT IMPOSSIBLE DE FONCTIONNER CORRECTEMENT. TOUTE ERREUR, MÊME SI BIEN INTENTION, SERAIT RENCONTRÉE AVEC PRESQUE CERTAINE ACTUATION PAR LA PARTIE OPPOSANTE À LA FIN DU TERME. MÊME LES ÉVÉNEMENTS QUI « TRAVERSENT LA LIGNE »… – Donald J. Trump publie sur son réseau social Truth (@TrumpDailyPosts) 18 janvier 2024

L’ancien président a fait valoir que sans immunité totale, le chef de l’exécutif serait privé de « l’autorité et de l’esprit de décision » nécessaires pour exercer ses fonctions. “Parfois, il suffit de vivre avec ‘grand mais légèrement imparfait'”, a-t-il écrit dans le message en majuscules.

L’absurdité avec laquelle Trump et son équipe juridique estiment que l’immunité présidentielle devrait protéger le président de toute forme de responsabilité pénale était évidente. lors des plaidoiries devant la cour d’appel, qui a eu lieu la semaine dernière. L’un des avocats de Trump a affirmé que – selon leur interprétation de la loi – le président « devrait être rapidement mis en accusation et condamné » avant qu’une poursuite pénale puisse avoir lieu – même si le crime en question était quelque chose comme l’utilisation de l’équipe SEAL Six pour assassiner un homme politique. rival.

Juge : « Un président qui a ordonné à l’équipe SEAL 6 d’assassiner un rival politique qui n’a pas été destitué… pourrait-il faire l’objet de poursuites pénales ? Avocat de Trump : « S’il était d’abord mis en accusation et condamné. » Juge : « Votre réponse est non ? Avocat de Trump : « Ma réponse est un oui nuancé. » pic.twitter.com/bBCdaRcT2O – Le recomptage (@therecount) 9 janvier 2024

La demande de Trump d’obtenir l’immunité contre les crimes commis pendant son mandat fait partie d’une tentative ultime visant à saper l’affaire pénale du ministère de la Justice qui tente d’empêcher ses efforts d’annuler les résultats des élections de 2020 et son rôle dans l’élection de 2020. 6 janvier Attaque du Capitole. Trump a été inculpé dans cette affaire en août dernier. L’ancien président a précédemment réclamé qu’il faisait simplement son « devoir » de président au lendemain des élections de 2020 en faisant la promotion d’allégations sans fondement de fraude électorale et qu’il a donc « droit à l’IMMUNITÉ ».

