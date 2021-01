WASHINGTON – Tout en exhortant les électeurs géorgiens à préserver le contrôle républicain du Sénat américain, le président Donald Trump a passé plus de temps à un rassemblement électoral lundi pour protester contre sa propre défaite électorale – et faire pression sur le vice-président Mike Pence pour tenter de renverser la victoire de Joe Biden.

« J’espère que Mike Pence viendra pour nous, je dois vous dire », a déclaré Trump à ses partisans à Dalton, en Géorgie, un jour avant deux tours décisifs du Sénat en Géorgie et deux jours avant la réunion du Congrès pour compter les votes du collège électoral qui a élu Biden .

Certains partisans de Trump pensent à tort que Pence, dans son rôle de président du Sénat, peut rejeter les votes électoraux des États de Biden après la manifestation des législateurs du GOP. Pence n’a pas ce pouvoir légal et se trouve dans la position délicate de devoir annoncer la victoire électorale de Biden une fois les votes comptés.

Trump a qualifié Pence de « bon gars », mais a également déclaré: « Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant. »

La pression sur Pence est intervenue lors d’un rassemblement ostensiblement consacré à deux élections au second tour du Sénat mardi qui détermineront le contrôle politique de la chambre.

Certains républicains craignent que les manifestations et les attaques de Trump contre le processus électoral en Géorgie ne réduisent la participation du GOP, mettant les deux sièges du Sénat en danger.

Trump est entré dans les détails de ses plaintes électorales lors du rassemblement devant une foule qui semblait souvent maîtrisée lors d’un discours de 80 minutes. Trump a également attaqué des dirigeants républicains en Géorgie et a déclaré à un moment donné qu’il ferait campagne contre le gouverneur Brian Kemp s’il cherchait à être réélu en 2022.

« Une fois de plus, il a parlé de lui-même et non des candidats qui ont besoin de son soutien », a déclaré le sondeur Frank Luntz, qui a assisté au rassemblement en Géorgie.

Trump a également fait brièvement référence à la publication, dimanche, d’une cassette dans laquelle Trump est entendu faire pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils «trouvent» des votes pour l’aider à annuler sa perte contre Biden dans l’État, franchissant peut-être une ligne légale.

En appelant à une enquête, les démocrates ont déclaré que Trump avait illégalement demandé au secrétaire d’État Brad Raffensperger de modifier les résultats des élections en Géorgie; Les républicains ont généralement défendu le président, bien que certains aient déclaré que l’appel téléphonique réduisait également les chances du parti à la veille des courses cruciales au Sénat.

« Une des choses que je pense que tout le monde a dit est que cet appel n’était pas un appel utile », a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., Un allié de Trump apparaissant sur « Fox & Friends ».

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., L’a appelé « un nouveau creux dans tout cet épisode futile et triste ».

Le rassemblement en Géorgie commence une semaine politique chargée annonçant la fin de la présidence de Trump.

Plus:Trump est entendu sur bande audio faisant pression sur le secrétaire d’État de Géorgie pour qu’il « trouve » des votes pour annuler la victoire de Biden

Plus:Vérification des faits: les affirmations inventées de Trump sur les faux votes de la Géorgie lors d’un appel téléphonique controversé

Mercredi, le Congrès se réunit pour confirmer la victoire de Biden au Collège électoral, et certains législateurs républicains prévoient de contester les résultats dans certains États. Ils n’ont pas les chiffres pour changer le résultat, mais leurs défis mèneront probablement à des débats controversés entre les législateurs.

Pendant ce temps, des milliers de partisans de Trump prévoient d’organiser des manifestations dans le centre-ville de Washington alors que le Congrès discute du Collège électoral.

Trump a déclaré qu’il prendrait la parole lors d’une manifestation prévue près de la Maison Blanche.

Certains républicains ont critiqué les collègues de Trump et du GOP pour avoir contesté les votes du collège électoral, affirmant que cela donnait au parti un aspect anti-démocratique. Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, l’a qualifié de «stratagème flagrant» qui «peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique».

En exhortant le Congrès à bloquer la victoire électorale de Biden, Trump a utilisé le rassemblement en Géorgie pour faire écho à sa litanie de mensonges et de fausses allégations sur l’élection présidentielle dans plusieurs États. Il n’a pas mentionné que ses demandes avaient été rejetées par des juges et des élus à travers le pays, bien qu’il ait attaqué la Cour suprême des États-Unis pour avoir refusé de se saisir de son cas.

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, le responsable des élections en Géorgie, Gabriel Sterling, a rejeté les affirmations du président une par une. « Tout cela est facilement, prouvé faux, mais le président persiste et, ce faisant, sape la confiance des Géorgiens dans le système électoral », a déclaré Sterling.

Trump a également parlé des candidats au Sénat républicain de Géorgie, le sénateur Kelly Loeffler et l’ancien sénateur David Perdue. Tous deux font face à des combats électoraux difficiles contre les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff.

Si les candidats démocrates l’emportent, le nouveau Sénat serait divisé à 50 contre 50 entre les partis, le vice-président élu Kamala Harris étant prêt à briser l’égalité en faveur des démocrates.

Harris s’est rendu en Géorgie dimanche, tandis que Biden a organisé un rassemblement dans l’État lundi. Biden a déclaré aux électeurs géorgiens que « le pouvoir est littéralement entre vos mains » pour changer le Sénat américain.

Biden a également publié un tweet qui semblait viser les efforts de Trump pour renverser l’élection présidentielle: « En Amérique, les politiciens ne peuvent pas affirmer, prendre ou prendre le pouvoir. Il doit être donné par le peuple américain. Nous ne pouvons jamais donner cela. La volonté du peuple doit toujours prévaloir. «

Plus:Le décompte des votes du Collège électoral par le Congrès pourrait être le plus controversé en 144 ans. Voici les moments dramatiques passés

Plus:Manifestations « sauvages »: la police se prépare à des rassemblements pro-Trump lorsque le Congrès se réunit le 6 janvier pour certifier la victoire de Biden

Les attaques de Trump contre les républicains d’État n’aideront pas la participation du GOP, un point que Trump lui-même a fait valoir lors de son appel téléphonique avec Raffensperger.

«À cause de ce que vous avez fait au président, beaucoup de gens ne vont pas voter, et beaucoup de républicains vont voter contre, parce qu’ils détestent ce que vous avez fait au président», a déclaré Trump à la Géorgie. secrétaire d’État, selon l’audio de l’appel téléphonique.

Les démocrates cherchent à utiliser cet appel pour alimenter leur propre participation.

Ossoff a appelé cela un moment « où le président des États-Unis appelle les responsables électoraux géorgiens et essaie de les intimider pour changer le résultat des élections, pour priver les électeurs géorgiens de leurs droits ».

«C’est une attaque directe contre notre démocratie», a déclaré Ossoff.

Les démocrates ont déclaré que Trump faisait illégalement pression sur un responsable de l’État pour qu’il modifie le résultat d’une élection.

Trump « est dérangé et dangereux », a déclaré le whip de la minorité au Sénat Dick Durbin, D-Ill., Et l’intimidation d’un responsable de l’État « ne mérite rien de moins qu’une enquête criminelle ».

Pendant près de deux décennies, la Géorgie a été considérée comme un État républicain sûr. Les démocrates, cependant, ont fait des gains réguliers ces dernières années et ont déclaré que la victoire de Biden augurait de plus de succès dans ces deux courses au Sénat.

Pendant la campagne, même certains alliés de Trump ont exhorté les républicains à ne pas voter au second tour afin de protester contre l’élection présidentielle.

Luntz a déclaré que les attaques répétées de Trump contre le système électoral géorgien n’aideraient pas la participation républicaine. Les plaintes de Trump, a-t-il dit, pourraient finir par couler à la fois Perdue et Loeffler.

« Si ces candidats perdent, il sera blâmé », a déclaré Luntz.