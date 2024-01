Trump exhorte la Cour suprême à rejeter les efforts visant à l’empêcher de voter, mettant en garde contre le “chaos” dans un nouveau dossier

Washington— L’ancien président Donald Trump a exhorté jeudi la Cour suprême à annuler une décision du plus haut tribunal du Colorado qui a jugé qu’il était disqualifié de la présidence en vertu d’une disposition de la Constitution datant de la guerre civile, appelant les juges à “mettre un terme rapide et décisif”. ” aux efforts visant à l’empêcher de participer aux élections.

Dans un brève d’ouverture À la Cour suprême, les avocats de Trump ont déclaré que les contestations de sa candidature menacent de priver des millions d’Américains de leurs droits de vote et « promettent de déclencher le chaos et le chaos si d’autres tribunaux et responsables de l’État suivent l’exemple du Colorado et excluent de leurs bulletins de vote le candidat républicain probable à la présidentielle ».

Le mémoire de Trump présente un premier aperçu des arguments que ses avocats envisagent de mettre en avant lorsqu’ils comparaître devant les juges Ils demandent au plus haut tribunal du pays de décider si la Cour suprême du Colorado a eu tort d’ordonner que Trump ne participe pas au scrutin primaire de l’État en 2024.

“La Cour devrait annuler la décision du Colorado parce que le président Trump n’est même pas soumis à l’article 3, car le président n’est pas un ‘officier des États-Unis’ au sens de la Constitution. Et même si le président Trump était soumis à l’article 3, il ne l’aurait pas fait.’ s’engager dans tout ce qui peut être qualifié d’insurrection”, ont écrit ses avocats. “Le tribunal devrait faire marche arrière pour ces motifs et mettre fin une fois pour toutes à ces efforts anticonstitutionnels de disqualification.”

Ils ont exhorté la Cour suprême à rendre une décision décisive sur l’éligibilité de Trump en vertu de l’article 3 du 14e amendement et ont averti que rien de moins “ne ferait que retarder la lutte pour la disqualification du scrutin, et les législateurs ne manquent pas, déterminés à utiliser l’article 3 comme un bâton”. d’interdire au président Trump de participer au scrutin des élections générales ou de prendre ses fonctions si cette Cour leur laisse une marge de manœuvre pour le faire. »

La décision du Colorado

L’ancien président Donald Trump lors d’un événement de campagne à Portsmouth, New Hampshire, le mercredi 17 janvier 2024. Adam Glanzman/Bloomberg via Getty Images



La Cour suprême du Colorado décision historique c’était la première fois que la Constitution clause d’insurrection a été utilisé pour exclure du scrutin un candidat à la présidentielle. Dans son décision partagée 4-3le tribunal d’État a déterminé qu’en vertu de la disposition constitutionnelle, Trump était disqualifié de la présidence parce qu’il “s’était engagé dans une insurrection” avec sa conduite liée à la 6 janvier 2021, agression au Capitole américain.

La majorité de quatre juges a conclu que le secrétaire d’État du Colorado ne pouvait pas inscrire le nom de Trump sur le bulletin de vote primaire ni compter les votes écrits exprimés en sa faveur. Mais le tribunal a suspendu sa décision pour permettre l’examen de la Cour suprême.

L’article 3 du 14e amendement interdit à toute personne ayant prêté serment de soutenir la Constitution et s’étant ensuite engagée dans une insurrection contre elle d’exercer une fonction publique. Adoptée pour empêcher les anciens responsables confédérés d’exercer des fonctions fédérales, à moins qu’ils ne reçoivent une amnistie du Congrès, cette loi a été adoptée. rarement été utilisé dans les temps modernes et jamais contre un ancien président.

Le différend du Colorado soulève un certain nombre de questions juridiques nouvelles et non testées que la Cour suprême pourrait examiner, notamment si l’article 3 s’applique au président et à la présidence, si la disposition ne peut être appliquée par un État qu’une fois que le Congrès a adopté une loi, et si Trump s’est engagé dans insurrection contre la Constitution.

L’ancien président a également fait valoir que l’article 3 interdit uniquement aux individus d’exercer des fonctions et n’empêche pas un candidat de se présenter aux élections ni même d’être élu.

Les groupes politiques républicains tels que le Parti républicain soutiennent Trump dans son débat. Comité national républicain, 27 états rouges et plus de 175 membres républicains du Congrès, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le président Mike Johnson.

“L’opinion de la Cour suprême du Colorado a interprété si largement le terme “s’engager dans” qu’elle a dépassé les déclarations répétées du président Trump à ses partisans – à la fois avant et après la violation du Capitole – leur disant d’agir pacifiquement, et qu’il a ensuite dit par vidéo pour qu’ils ‘rentrent chez eux maintenant'”, ont écrit les législateurs républicains dans un communiqué. ami-de-la-cour. “Il est difficile d’imaginer un véritable insurgé demandant rapidement la paix et encourageant le démantèlement.”

L’ancien représentant du GOP Peter Meijer, qui était l’un des 10 Républicains de la Chambre qui a voté pour destituer Trump sur un article d’incitation à l’insurrection après l’attaque du Capitole, a également exhorté la Cour suprême à annuler la décision du Colorado, la qualifiant d’« affront à la démocratie même qu’elle prétend protéger ».

“En interdisant aux Américains qui résident au Colorado d’exercer les mêmes droits que les Américains des autres États pour déterminer qui dirigera le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral, la Cour suprême du Colorado (et d’autres États qui pourraient parvenir à la même conclusion) bloque essentiellement ces citoyens d’exercer leurs droits”, a-t-il déclaré au tribunal dans un dépôt.

Les six électeurs qui a intenté une action en justice Le tribunal de l’État du Colorado contestant l’éligibilité de Trump à un second mandat soumettra son propre mémoire aux juges, attendu le 31 janvier. dépôt Avant que la Cour suprême n’accepte de réviser la décision du tribunal inférieur, les avocats des électeurs ont exhorté les juges à intervenir et à trancher les questions d’interprétation juridique de l’article 3.

“Trump ne propose aucune explication pour laquelle quiconque pourrait concevoir un système dans lequel les électeurs doivent attendre la fin d’une élection présidentielle avant de savoir si le candidat vainqueur est qualifié pour occuper un poste”, ont-ils écrit dans le mémoire du 4 janvier. “C’est une recette pour garantir que les événements du 6 janvier 2021 deviennent un élément régulier de la politique américaine.”

Le groupe d’électeurs – quatre républicains et deux non affiliés – a souligné que le public devrait savoir qui est qualifié pour un poste avant de voter.

On ne sait pas combien de temps après les débats la Cour suprême rendra une décision, même si les électeurs et Trump ont a exhorté les juges d’agir rapidement. La décision de la Haute Cour devrait déterminer si Trump est éligible à exercer à nouveau ses fonctions et peut donc être inclus sur les bulletins de vote pour les élections primaires et générales dans tout le pays.

Le Colorado et 15 autres États tiennent leurs primaires présidentielles du GOP le 5 mars, connu sous le nom de Super Tuesday. Les défis de la candidature de Trump monté dans d’autres États ont également fait pression sur la Cour suprême pour qu’elle décide s’il est éligible à la Maison Blanche.

Dans le Maine, un juge d’une cour supérieure a suspendu une décision du plus haut responsable électoral de l’État qui a déterminé il est disqualifié d’exercer ses fonctions en vertu de l’article 3. Le juge a ordonné à la secrétaire d’État Shenna Bellows, une démocrate, de reconsidérer sa décision après que la Cour suprême ait statué sur l’affaire du Colorado.

Cour suprême de l’Oregon a refusé de réviser un défi lancé par cinq électeurs qui cherchaient à empêcher Trump de participer aux élections primaires et générales de l’État. Les hautes cours de l’État en Michigan et Minnesota Il a également refusé les offres des électeurs cherchant à empêcher Trump de participer aux élections primaires, mais ne les a pas empêchés de renouveler leur contestation pour les élections générales.

