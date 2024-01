Trump exhorte la Cour suprême à maintenir son nom sur le bulletin de vote et met en garde contre un « chahut »

Donald Trump a exhorté jeudi la Cour suprême à garantir que son nom puisse apparaître sur les bulletins de vote à l’échelle nationale, mettant en garde contre « le chaos et le chahut » si les juges ne renversent pas le plus haut tribunal du Colorado, qui a disqualifié l’ancien président en raison de ses actions pendant et avant l’élection. 6 janvier 2021.