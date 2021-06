Trump exhorte Biden à « licencier immédiatement les chefs conjoints incompétents » pour avoir déclaré que « le changement climatique est la plus grande menace »

DONALD Trump a rejeté jeudi la menace du changement climatique avant d’exhorter le président Biden à licencier ses chefs d’état-major conjoints s’ils la considèrent comme un problème majeur pour la nation.

Les remarques de Trump sont intervenues au milieu d’une explosion de déclarations publiées par le biais de son Save America PAC alors que Biden rencontrait le Premier ministre britannique Boris Johnson en Angleterre – son premier voyage à l’étranger en tant que président.

Les remarques de Trump sont intervenues au milieu d’une explosion de déclarations publiées par le biais de son Save America PAC Crédit : AFP

Cela survient alors que Biden a rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson en Angleterre Crédit : AFP

Biden et Johnson se sont entretenus jeudi à Cornwall avant le sommet du G7, au cours duquel le changement climatique devrait figurer en bonne place à l’ordre du jour.

« Biden vient de dire que les chefs d’état-major interarmées lui ont dit que le changement climatique est notre plus grande menace », a écrit Trump dans un communiqué, sortant les remarques de Biden de leur contexte.

« Si tel est le cas, et ils l’ont réellement dit, il devrait immédiatement licencier les chefs d’état-major interarmées pour incompétence !

Les remarques de Trump sont intervenues en réponse à un discours que Biden a prononcé devant les troupes américaines à son arrivée en Angleterre mercredi.

Alors que les chefs d’état-major interarmées ont mis en garde à plusieurs reprises contre la menace du changement climatique, dans son discours, Biden faisait référence aux conseils que les chefs d’état-major lui ont donnés au début de son mandat de vice-président.

« Quand je suis allé dans le Tank au Pentagone, quand j’ai été élu pour la première fois vice-président, avec le président Obama, l’armée nous a assis pour nous faire savoir quelles étaient les plus grandes menaces auxquelles l’Amérique était confrontée », a déclaré Biden.

« Et ce n’est pas une blague : vous savez ce que les Joint Chiefs nous ont dit que la plus grande menace pour l’Amérique était ? Le réchauffement climatique. Parce qu’il y aura des mouvements de population importants, des combats pour la terre, des millions de personnes quittant les lieux parce qu’elles coulent littéralement sous la mer en Indonésie, à cause des combats pour ce qui est plus des terres arables », a-t-il ajouté.

Les remarques de Trump sont venues en réponse à un discours que Biden a prononcé devant les troupes américaines à son arrivée en Angleterre mercredi Crédit : PA

Les chefs conjoints actuels (illustrés ci-dessus) ont été nommés par Trump Crédit : ministère de la Défense

Les fonctionnaires qui ont donné le conseil à Biden en 2008 ne sont plus en fonction.

Les chefs conjoints actuels ont été nommés par Trump.

Le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley, a déclaré devant le Congrès la semaine dernière que le changement climatique est en effet une menace pressante.

« Le changement climatique est une menace. Le changement climatique a un impact significatif sur les opérations militaires, et nous devons en tenir compte », a déclaré Milley.

« Le changement climatique va avoir un impact sur les ressources naturelles, par exemple. Il va avoir un impact sur l’instabilité accrue dans diverses parties du monde. Il va avoir un impact sur les migrations et ainsi de suite. »

Il a poursuivi: « Mais le président l’examine sous un angle beaucoup plus large que moi. Je l’envisage d’un point de vue strictement militaire. Et d’un point de vue strictement militaire, je place la Chine, la Russie là-haut. »

Le président des Joint Chiefs, le général Mark Milley, a témoigné devant le Congrès la semaine dernière que le changement climatique est en effet une menace pressante Crédit : AP

Dans diverses autres déclarations publiées jeudi, Trump a célébré ses « disculpations » d’une série de « chasses aux sorcières illégales », y compris l’enquête russe de Robert Mueller contre lui et son administration.

« Maintenant que j’ai été totalement disculpé de la chasse aux sorcières Mueller avec une accusation de non collusion, je me suis souvent demandé si une fausse enquête était ouverte illégalement sur la base d’informations fournies et payées par la DNC et la campagne Clinton, ne devrait pas qu’ils soient tenus pour responsables ? » a demandé Trump.

« Sans parler de gaspiller des dizaines de millions de dollars des contribuables et d’interférer avec des années d’administration présidentielle ? J’ai combattu le canular inventé avec force et efficacité, et j’ai gagné. »

Trump a également qualifié les allégations contre lui de « fabriquées ».

« Ils ont fabriqué, à partir de rien, la fausse allégation selon laquelle j’ai fait obstruction à la justice, et j’ai gagné cela aussi. Pensez-y, comment pouvez-vous faire obstruction à la justice lorsque vous combattez un récit faux et soumis illégalement ? »

Trump a également cherché à faire un tour de victoire pour d’autres soi-disant « chasses aux sorcières illégales » contre lui.

Dans diverses autres déclarations publiées jeudi, Trump a célébré ses « disculpations » d’une série de « chasses aux sorcières illégales » Crédit : Getty Images – Getty

Trump a demandé que Clinton soit punie pour avoir poussé le « canular » russe Crédit : Getty

Plus tôt cette semaine, un rapport d’un inspecteur général du ministère de l’Intérieur a révélé que la police des parcs des États-Unis n’avait pas autorisé les manifestants à quitter un parc à l’extérieur de la Maison Blanche l’année dernière afin que le président Trump puisse prendre une photo dans une église voisine.

Au milieu des manifestations nationales contre l’injustice raciale déclenchées par le meurtre de George Floyd par la police l’année dernière, le 1er juin 2020, Trump a marché de la Maison Blanche à l’église Saint-Jean qui avait été endommagée au milieu des manifestations.

Comme il l’a fait, les forces de l’ordre ont violemment évacué ce qui avait été pour la plupart des manifestants pacifiques à Lafayette Park.

Trump s’est ensuite tenu devant l’église et a brandi une bible.

« Cette semaine, j’ai été totalement disculpé par l’inspecteur général du nettoyage du parc Lafayette, malgré des informations antérieures selon lesquelles cela avait été fait à des fins politiques », a écrit Trump dans sa déclaration.

« Et j’ai également été totalement disculpé au Congrès par le témoignage de l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn. C’est venu, c’est parti, et c’était un gros » rien de rien « . »

Il a ajouté: « Mais n’ayez crainte, la gauche radicale, la destruction de pays, les chasses aux sorcières illégales continuent, et je les gagnerai aussi! »

Il a qualifié le rapport Mueller de « chasse aux sorcières » Crédit : AFP

Dans une troisième déclaration, Trump a célébré les dirigeants du G7 appelant à une enquête sur les origines de Covid-19 et exigé que la Chine paie 10 millions de dollars en réparations.

« Il est désormais unanime, et j’ai eu raison (une fois de plus) que le rapport initial de l’Organisation mondiale de la santé sur le laboratoire de Wuhan était défectueux et doit être refait, cette fois par une enquête vraiment transparente », a-t-il déclaré.

« Nous avions raison au sujet du virus chinois depuis le début, et maintenant le monde entier le voit. »

Trump soutient depuis longtemps l’idée que Covid-19 a été divulgué dans un laboratoire de Wuhan, malgré les réfutations des responsables de la santé publique.

« C’est pourquoi le Parti communiste chinois devrait payer 10 000 milliards de dollars de réparations mondiales pour ce qu’il a laissé se produire, le pire événement de l’histoire du monde », a ajouté Trump.

« Même ici aux États-Unis, les soi-disant experts comme le Dr Fauci se sont trompés sur le laboratoire de Wuhan et le rôle de la Chine tout le temps. Pensez à quel point les choses auraient mal tourné si j’avais suivi les conseils du Dr Fauci et n’avais jamais fermé les voyages de Chine (et d’autres choses) ?

« Le Dr Fauci aime dire qu’il est ‘science’, alors qu’en fait il n’est que de la science-fiction ! » Trump a plaisanté.