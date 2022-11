Trump exhorté à retarder le lancement de 2024 après les élections inégales du GOP

WASHINGTON (AP) – C’était censé être une vague rouge que l’ancien président Donald Trump pourrait chevaucher triomphalement vers l’investiture républicaine alors qu’il se prépare à lancer une autre course à la Maison Blanche.

Au lieu de cela, les résultats décevants de mardi soir pour le GOP soulèvent de nouvelles questions sur l’attrait de Trump et l’avenir d’un parti qui l’a pleinement embrassé, apparemment à ses risques et périls, tout en donnant un nouvel élan à son rival potentiel le plus puissant.

En effet, certains alliés appelaient Trump à retarder son annonce prévue la semaine prochaine, affirmant que le parti devait se concentrer entièrement sur la Géorgie, où les efforts du grand footballeur soutenu par Trump, Herschel Walker, pour renverser le sénateur démocrate Raphael Warnock se dirigent vers un second tour qui pourrait déterminer à nouveau le contrôle du Sénat.

“Je lui conseillerai de reporter son annonce après le second tour de la Géorgie”, a déclaré l’ancien conseiller de Trump, Jason Miller, qui a passé la nuit avec l’ancien président dans son club de Mar-a-Lago en Floride. “La Géorgie doit être au centre de tous les républicains du pays en ce moment”, a-t-il déclaré.

Trump a cherché à utiliser les mi-mandats comme une opportunité de prouver son influence politique durable après avoir perdu la Maison Blanche en 2020. Il a approuvé plus de 330 candidats dans des courses de haut en bas du scrutin, élevant souvent des candidats inexpérimentés et profondément imparfaits. Il s’est délecté de leurs victoires primaires. Mais bon nombre de leurs positions, y compris faire écho aux mensonges de Trump sur une élection volée en 2020 et embrasser des opinions radicales sur l’avortement, étaient en décalage avec le courant politique dominant.

Trump a remporté de grosses victoires mardi, en particulier dans l’Ohio, où son choix pour le Sénat, l’auteur de “Hillbilly Elegy” JD Vance, a remporté une victoire facile après que l’approbation de Trump l’ait catapulté à l’avant d’un pack primaire bondé. En Caroline du Nord, le représentant Ted Budd, l’un des premiers choix de Trump, a conservé un siège au Sénat ouvert entre les mains du GOP.

Mais Trump a perdu certains des plus gros prix de la nuit, en particulier en Pennsylvanie, où le Dr Mehmet Oz, qui n’a remporté que de justesse sa primaire au Sénat avec le soutien de Trump, a perdu contre le démocrate John Fetterman. Les candidats soutenus par Trump ont également perdu les courses des gouverneurs en Pennsylvanie, au Michigan et au Maryland, et une course au Sénat dans le New Hampshire, bien que Trump ait semblé célébrer cette dernière, dénigrant le républicain Dan Bolduc pour avoir tenté de modérer ses positions en renonçant à son adhésion à l’élection de Trump. mensonges.

“S’il était resté fort et fidèle, il aurait gagné facilement”, a déclaré Trump sur son réseau de médias sociaux. “Leçons apprises!!!” (Trump a également applaudi la perte de l’espoir du Sénat républicain du Colorado, Joe O’Dea, qui avait déclaré qu’il pensait qu’il était temps pour le parti de quitter Trump.)

D’autres courses à enjeux élevés en Arizona et au Nevada sont restées trop tôt pour être annoncées.

En effet, la plus grande victoire des républicains de la nuit est survenue en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a été réélu, consolidant son statut d’étoile républicaine nationale montante alors qu’il envisage sa propre course potentielle en 2024.

“Je viens seulement de commencer à me battre”, a-t-il déclaré à ses partisans dans son discours de victoire.

Alors que les républicains semblent toujours bien placés pour renverser la Chambre et pourraient finalement prendre le Sénat également, ceux qui avaient cru que les frustrations liées à l’inflation record, combinées aux faibles cotes d’approbation du président Joe Biden, offriraient des victoires rapides et décisives pointaient du doigt l’ancien direction du président. Le message de la nuit, disaient-ils : Le peuple américain veut passer à autre chose.

“Je veux dire, nous avons eu une opportunité historique et le recrutement par Trump de candidats non élus l’a gâchée pour nous”, a déclaré Scott Reed, un stratège républicain chevronné. “Trump a maintenant perdu trois élections consécutives pour le Parti républicain et il est temps de sortir de cette folie.”

Reed a soutenu que le parti “avait tout pour nous: l’argent, l’ordre du jour, Biden étant dans le réservoir”, mais a déclaré que les efforts de Trump pour se maintenir sous les projecteurs en taquinant une course dans la dernière ligne droite de la course “ont évidemment travaillé beaucoup de indépendants et démocrates à se présenter et à voter.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ami de longue date de Trump et conseiller devenu critique, qui envisage de se présenter à la présidence en 2024, a déclaré que les républicains “ont une décision fondamentale à prendre”.

« Nous avons perdu en 18. Nous avons perdu en 20. Nous avons perdu en 21 en Géorgie. Et maintenant, en 22, nous allons perdre des postes de gouverneur, nous n’allons pas gagner le nombre de sièges à la Chambre que nous pensions et nous ne gagnerons peut-être pas le Sénat malgré un président qui a une approbation d’emploi de 40 %, ” il a dit. “Il n’y a qu’une seule personne à blâmer pour cela et c’est Donald Trump. (astérisque)

Il a reproché à Trump d’avoir élevé des candidats profondément imparfaits, qui ont remporté leurs primaires mais ont eu du mal aux élections générales.

“Le seul facteur d’animation (pour lui) dans la détermination d’une approbation est:” Croyez-vous que les élections de 2020 ont été volées ou non? “”, A déclaré Christie. “Ce n’est pas, ‘Pouvez-vous collecter des fonds?’ Ce n’est pas, ‘Avez-vous une vision articulée pour l’avenir de votre état ou de votre district ?’ Ce n’est pas la preuve d’un succès passé à communiquer avec les électeurs. C’est une détermination complètement égocentrique.

Trump, quant à lui, a insisté publiquement sur le fait qu’il était satisfait des résultats.

“Bien qu’à certains égards, l’élection d’hier ait été quelque peu décevante, de mon point de vue personnel, c’était une très grande victoire – 219 victoires et 16 défaites au général – qui a jamais fait mieux que ça?” a-t-il écrit sur son réseau Truth Social mercredi après-midi.

Son porte-parole Taylor Budowich a également vanté le record d’approbation de Trump et a déclaré: “Alors que le président Trump se tourne vers l’avenir, il continuera à défendre son programme America First qui a remporté une écrasante majorité aux urnes hier soir.”

Mais le stratège républicain David Urban, ancien conseiller de Trump, a déclaré que la marque Trump était blessée quoi qu’en dise l’ancien président.

« Bien sûr, il va revendiquer la victoire, n’est-ce pas ? Le président vante un record de réalisations qui comprend des victoires dans des courses incontestées. Il peut dire ce qu’il veut. Mais comment les gens se sentent-ils en Amérique ? Je pense que les gens ne se sentent pas bien à propos de la marque Trump en ce moment », a déclaré Urban. “C’est mauvais.”

Certains craignent maintenant que si Trump va de l’avant avec son annonce prévue la semaine prochaine, il pourrait ouvrir la voie à une répétition des défaites des républicains en 2021 en Géorgie en dominant la course.

L’ancienne attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany, qui travaille maintenant pour Fox News, a conseillé à l’antenne que Trump devrait attendre une annonce après le second tour du Sénat de Géorgie.

“Je pense qu’il doit le mettre en pause”, a-t-elle déclaré. Lorsqu’on lui a demandé si Trump devrait faire campagne dans l’État, elle a répondu: «Je pense que nous devons faire des calculs stratégiques. Gouverneur DeSantis, je pense qu’il devrait être le bienvenu dans l’État, étant donné ce qui s’est passé hier soir. Il faut regarder les réalités sur le terrain.

Budowich n’a pas répondu aux questions sur ces efforts, mais Trump a semblé jeter de l’eau froide sur les conseils.

“Nous avons eu un énorme succès”, a-t-il déclaré mercredi à Fox News Digital. “Pourquoi quelque chose changerait-il?”

Les revers de Trump, quant à eux, donnaient un nouvel espoir à la longue liste de rivaux potentiels qui attendaient tranquillement dans les coulisses et qui sont maintenant confrontés à la décision de se présenter également.

Cela inclut DeSantis, qui est devenu le vainqueur évident de la soirée. « DeFUTURE », a déclaré le New York Post. En plus de sa large marge de victoire, DeSantis a porté le bastion démocrate de Miami-Dade, et l’a fait sans l’approbation de Trump. (Bien que Trump ait dit aux journalistes qu’il avait voté pour le gouverneur quelques jours après l’avoir insulté en tant que “Ron DeSanctimonious”.)

“DeSantis sort des élections avec beaucoup d’élan”, a déclaré le stratège du GOP Alex Conant. “Trump a été faible pendant longtemps mais il n’était pas clair qui était l’alternative. … Pour la première fois, Trump a vraiment un redoutable rival au sein du parti.

Même certains démocrates ont concédé la force de DeSantis.

Le stratège démocrate basé à Miami, Jose Parra, a déclaré que le rival de Trump entame la conversation de 2024 avec “un tas de vent dans ses voiles” après des performances plus fortes que prévu dans tout l’État – en particulier dans le comté de Miami-Dade, dans le sud de la Floride.

S’exprimant mercredi à la Maison Blanche, Biden a déclaré que son “intention” était de se représenter. Mais notant la concurrence naissante entre Trump et DeSantis, il a dit que ce serait “amusant de les regarder s’affronter”.

Les rédacteurs d’Associated Press Steve Peoples et Farnoush Amiri ont contribué à ce rapport.

Jill Colvin, l’Associated Press