Trump exhorté à dire aux actionnaires de Digital World de voter sur le report de la fusion de Truth Social

Patrick Orlando, le PDG de la société écran sur le point de rendre public Trump Media and Technology Group, a exhorté vendredi Donald Trump et le PDG de Trump Media, Devin Nunes, à promouvoir un prochain vote pour prolonger le délai de fusion des deux sociétés.

“@realDonaldTrump @DevinNunes sensibilisons au vote », a écrit le chef de Digital World Acquisition Corp. dans un article de Truth Social qui joignait des informations sur le vote des actionnaires.

Les représentants de DWAC et TMTG n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actionnaires de DWAC voteront le 10 octobre pour approuver une prolongation du délai de fusion. Un vote similaire en septembre n’a pas réussi à obtenir le soutien nécessaire de 65 % des investisseurs. Orlando a ensuite injecté 2,8 millions de dollars de sa société Arc Global Investments II dans une fiducie pour DWAC, l’aidant à éviter la liquidation pour le moment.

L’ancien président a déjà laissé entendre qu’il tuerait l’accord pour le rendre public et utiliserait son propre argent pour financer l’entreprise médiatique. “Qui sait ? De toute façon, je n’ai pas besoin de financement, ‘je suis vraiment riche !’ Entreprise privée quelqu’un ???” Trump a écrit dans un article de Truth Social début septembre.

DWAC est une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Ces soi-disant sociétés de chèques en blanc trouvent des entreprises à intégrer dans les marchés boursiers.

La DWAC a jusqu’en décembre pour finaliser la fusion avec Trump Media et reprendre la société de l’ancien président, lui donnant accès à des milliards de dollars. Un vote positif des actionnaires prolongerait le délai d’environ un an.

Une autre échéance clé pour l’accord est passée en septembre. Les investisseurs privés qui ont accepté de fournir environ 1 milliard de dollars à la suite de la fusion ne sont plus contractuellement tenus de fournir ce capital. DWAC a rapporté la semaine dernière que 138 millions de dollars de l’investissement privé avaient déjà été retirés.

Ce sont loin d’être les seuls problèmes auxquels sont confrontés DWAC et Trump Media. Les deux sociétés font l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières liées à des conversations qui ont eu lieu entre les représentants de la société avant la fusion. La Securities and Exchange Commission enquête également sur l’accord.

Trump Media a dit que c’était explorer les poursuites judiciaires contre la SECaffirmant que le régulateur a retardé la fusion.

L’ancien président fait également l’objet de multiples enquêtes qui lui sont propres. Le procureur général de New York, Letitia James, a récemment annoncé des poursuites civiles contre lui, la Trump Organization et ses trois aînés pour fraude. Il fait également l’objet d’une enquête pour ses actions liées au retrait de documents sensibles de la Maison Blanche, son ingérence présumée dans l’élection présidentielle de 2020 et pour son rôle dans l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021.

Trump a lancé Truth Social et Trump Media après avoir été banni de Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux après l’émeute, lorsque des centaines de ses partisans ont pris d’assaut le Congrès dans une tentative infructueuse d’empêcher les législateurs de confirmer la victoire de Joe Biden aux élections de 2020.

DWAC a clôturé en hausse de plus de 3% à 16,81 $, mais est loin de son sommet de 2022 d’environ 97 $.