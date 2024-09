Trump exclut un autre débat contre Harris alors que sa campagne annonce une récolte de 47 millions de dollars quelques heures plus tard

Donald Trump jeudi, il a exclu un autre débat présidentiel contre Kamala Harris alors que sa campagne annonçait une levée de fonds massive dans les heures qui ont suivi la rencontre des deux candidats sur scène.

Trump, le candidat républicain, a publié sur Truth Social que « IL N’Y AURA PAS DE TROISIÈME DÉBAT ! » Débat de mardi contre Harris et son débat de juin contre le président Joe Biden. En rejetant un autre débat, l’ancien président a suggéré qu’un « boxeur professionnel » qui perd un combat est toujours celui qui demande une revanche.

La veille, il avait déclaré : « Je ne sais pas », à la question de savoir s’il rencontrerait Harris pour un autre débat. Certains républicains, dont le sénateur républicain numéro 2 John Thune, ont exhorté Trump débattra à nouveau contre Harris.

Même s’il peut encore changer d’avis, son annonce signifie que la réunion de mardi sera probablement la seule occasion pour les électeurs de voir les deux hommes débattre l’un contre l’autre avant les élections de novembre. Plus de 67 millions de personnes J’ai regardé le débat Trump-Harris.

Harris, la candidate démocrate, a déclaré lors d’un rassemblement en Caroline du Nord jeudi qu’elle pensait qu’elle et l’ancien président « devaient aux électeurs » de débattre à nouveau. Dans le même temps, son équipe de campagne a révélé avoir récolté 47 millions de dollars auprès de près de 600 000 donateurs dans les 24 heures qui ont suivi son débat de mardi contre Trump.

« Cette récolte historique de 24 heures reflète une coalition forte et croissante d’Américains unis derrière la candidature de la vice-présidente Harris, qui connaissent les enjeux de ce mois de novembre et font leur part pour vaincre Donald Trump en novembre », a déclaré la directrice de campagne Jen O’Malley Dillon.

Le débat de mardi était la première fois que Trump et Harris se rencontraient, et le vice-président a largement contrôlé la teneur des débats, poussant Trump à des réponses agitées qui contenaient exagérations et contre-vérités. Cela s’est produit deux mois après le débat entre Trump et Biden, dont performances instables et réponses sinueuses l’a conduit à mettre fin à sa campagne de réélection et approuver Harris comme son remplaçant sur le ticket.

Trump avait émis des doutes au début de sa campagne quant à sa volonté de débattre avec Harris. Les deux hommes ont finalement convenu d’organiser un débat mardi sur ABC.

Trump a déclaré que Harris n’était pas présente à une date de débat qui avait été proposée plus tôt ce mois-ci. Au lieu d’un événement avec Harris, Trump a fini par se rendre sur Fox News pour une réunion publique en solo avec l’animateur Sean Hannity.

Fox News a invité les deux campagnes à un débat en octobre.

Le journaliste de l’Associated Press, Zeke Miller, à Washington, a contribué à ce rapport.