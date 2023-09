Trump évite le rassemblement des chrétiens évangéliques de l’Iowa. Ses rivaux espèrent avoir une chance de gagner du terrain

Une partie de Donald Trump Les principaux rivaux de l’investiture républicaine à la présidentielle s’adresseront samedi soir à un rassemblement de chrétiens évangéliques influents de l’Iowa, dans l’espoir de les éloigner de l’ancien président lors d’un événement qu’il saute.

Ancien vice-président Mike Pence prévoyait d’assister au banquet annuel et à la mairie de l’Iowa Faith and Freedom Coalition à Des Moines avec le gouverneur de Floride. Ron DeSantis et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy. Parmi les intervenants figuraient également Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui a été ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies, ainsi que le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’ancien représentant du Texas Will Hurd.

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, un républicain qui n’a soutenu aucun candidat, était attendu.

La foule sera en grande partie composée de conservateurs sociaux fervents et bien connectés, dont les rangs sont suffisamment nombreux pour jouer un rôle décisif dans le premier caucus républicain de l’Iowa en janvier. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a lancé de puissants appels aux républicains évangéliques pour remporter les caucus du Parti républicain en 2016.

Cette fois, cependant, les rivaux de Trump sont confrontés à une tâche beaucoup plus difficile, car il a construit une large avance du Parti Républicain aux primaires.

Bien qu’il n’ait pas participé à l’événement et à de nombreux rassemblements qui attirent la plupart des candidats, Trump a maintenu sa popularité auprès des chrétiens évangéliques et des conservateurs sociaux de l’Iowa et d’ailleurs. Ils ont été ravis de voir ses trois choix pour la Cour suprême des États-Unis voter pour annuler la décision Roe contre Wade l’année dernière et effacer un droit à l’avortement garanti par le gouvernement fédéral.

« Aucun président ne s’est jamais battu pour les chrétiens aussi durement que moi et je continuerai à me battre pour les chrétiens aussi durement que possible pendant encore quatre ans à la Maison Blanche », a déclaré Trump lors de la conférence annuelle Pray Vote Stand du Family Research Council à Washington. Vendredi soir. Il a ajouté : « « Chaque promesse que j’ai faite aux chrétiens en tant que candidat, je l’ai tenue. »

L’avortement domine souvent les discussions lors des événements de l’Iowa Faith and Freedom Coalition, mais les organisateurs affirment que cette année, il y aura également des discussions sur la lutte contre ce qu’ils appellent l’idéologie du genre et la défense des interdictions empêchant les athlètes transgenres de concourir dans des sports féminins.

« Vous allez faire face à des retours de flamme, vous allez faire face à des attaques, vous allez faire face à des diffamations, et c’est la foi en Dieu qui vous donne la force de tenir ferme contre les mensonges, contre la tromperie contre l’opposition », DeSantis a déclaré dans un discours lors de l’événement du Family Research Council.

Alors que le président Joe Biden se présente aux élections, le démocrate et les principaux membres de son parti défendent le droit à l’avortement, promettant de codifier les garanties de Roe v. Wade. Mais il est presque impossible d’obtenir une telle mesure au travers d’un Congrès divisé.

Biden a également proposé des règles fédérales pour interdire aux écoles d’interdire catégoriquement les athlètes transgenres dans les sports scolaires. Sa proposition permettrait aux écoles d’instaurer des limites destinées à garantir l’équité ou à prévenir les blessures liées au sport.