Trump évite la collision des calendriers juridiques et politiques le jour des primaires du New Hampshire

L’ancien président Donald Trump, qui a fait campagne pour un retour à la Maison Blanche tout en se défendant dans de nombreuses affaires judiciaires pénales et civiles, a évité de peu une collision potentiellement coûteuse de ses calendriers juridique et politique mardi après qu’un juge a retardé son procès pour diffamation jusqu’à la fin de son procès. lendemain des primaires du New Hampshire.

Procès pour diffamation de l’ancien chroniqueur du magazine Elle, E. Jean Carroll, en 2019, Trump devait initialement témoigner pour sa propre défense lundi à New York, mais le calendrier de son témoignage dans l’affaire civile a été bouleversé lorsqu’un juré s’est déclaré malade le Lundi matin, le témoignage de Trump a été repoussé à mardi – au même moment où Trump devait se battre pour les votes primaires de dernière minute dans l’État de Granite.

Lundi en fin d’après-midi, le juge chargé de l’affaire a annoncé que le procès reprendrait mercredi, évitant ainsi à Trump de devoir manquer l’une de ses obligations le jour du primaire.

Les audiences de Trump s’accumulent à mesure que la campagne présidentielle s’accélère ; avant la première primaire nationale de mardi, il a passé 15 jours à faire campagne dans le New Hampshire et 13 jours à New York pour assister à son procès en diffamation et à son procès pour fraude civile, dans lesquels il est accusé d’avoir gonflé sa valeur nette afin d’obtenir conditions de prêt plus avantageuses. Trump a nié tout acte répréhensible dans les deux cas.

Au cours de la campagne électorale, l’ancien président a utilisé ses obligations devant les tribunaux pour renforcer ses allégations non fondées d’ingérence électorale – tout en attirant une attention démesurée pour ses comparutions devant le tribunal, au-delà de ce que ses rivaux républicains ont reçu lors de leurs arrêts de campagne traditionnels.

“Demain, j’y vais, je vais au tribunal”, a déclaré Trump à ses partisans dimanche à Rochester, dans le New Hampshire, à propos de sa campagne pendant son procès. “Ensuite, je reviens et je ferai un discours demain soir. Et j’espère que cela devrait conclure parce que nous sommes très en avance.”

Trump a également utilisé ses comparutions devant le tribunal pour collecter des fonds pour ses problèmes juridiques. Après que sa photo d’identité a été prise dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, la campagne de Trump a déclaré avoir collecté plus de 9,4 millions de dollars la semaine suivante grâce à la vente de dizaines de milliers de tasses à café, de chemises et d’affiches comportant la photo.

Adam Glanzman/Bloomberg via Getty Images

“J’ÉTAIS DANS DEUX SALLES D’AUDIENCE DIFFÉRENTES CETTE SEMAINE”, a déclaré le 12 janvier un autre courriel de campagne de collecte de fonds, signé par Trump. “C’est juste quelques jours avant les caucus de l’Iowa. Voyez-vous ce qu’ils font?”

Bien que les comparutions de l’ancien président devant le tribunal jusqu’à présent aient été en grande partie volontaires, Trump et sa campagne ont souligné que l’ancien président estime qu’il est impératif qu’il assiste à ses procès pour se défendre.

“Je veux assister à tous mes procès”, a déclaré Trump plus tôt ce mois-ci après avoir assisté aux plaidoiries finales de son procès pour fraude civile à New York.

Lundi dernier, Trump s’est envolé pour New York immédiatement après avoir remporté les caucus de l’Iowa pour assister au premier jour du procès en diffamation le lendemain matin, puis s’est rendu dans le New Hampshire dans l’après-midi pour un événement de campagne. Il a de nouveau utilisé son jet privé pour retourner dans la salle d’audience de New York avant de se rendre le lendemain à un événement de campagne dans le New Hampshire.

Après la courte journée d’audience de lundi, Trump est de nouveau rentré dans le New Hampshire un jour avant le jour des primaires.

“C’est comme ça, et je ferai ce que j’ai à faire, tout ce que je demande, c’est des juges et des jurys justes, et je gagnerai chacun d’entre eux”, a déclaré Trump sur ses réseaux sociaux après avoir quitté le tribunal pour la journée. .

L’automne dernier, alors que Trump comparaissait à plusieurs reprises devant le tribunal lors de son procès pour fraude civile à New York, il a souvent opté pour des collectes de fonds privées ou pour des interviews avec des émissions de radio conservatrices amicales, au lieu de rassemblements publics. Sa campagne a également choisi d’envoyer des substituts, comme son fils Donald Trump Jr., le représentant Matt Gaetz et le candidat au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake, pour maintenir sa présence dans les États du champ de bataille.

Lors de ces événements, les substituts soulignent souvent à quel point le calendrier juridique de Trump l’a contraint à quitter la campagne électorale.

Le choc des calendriers de Trump ne devrait s’intensifier qu’au printemps, avec le début possible de son procès pour ingérence dans les élections fédérales la veille du Super Tuesday de mars, suivi du début prévu de son procès secret à New York plus tard dans le mois à New York. , son procès pour documents classifiés en Floride en mai et son procès pour ingérence électorale en Géorgie en août. Dans tous les cas, Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations et a adopté des tactiques, souvent avec succès, pour retarder la date de son procès.

Les partisans de Trump avec lesquels ABC News s’est entretenu ont déclaré qu’ils ne s’inquiétaient pas si ses engagements juridiques l’empêchaient parfois de participer à la campagne électorale.

“Je sais de quoi il parle”, a déclaré Jennifer Gagné de Tilton, dans le New Hampshire, en attendant de se rendre à l’événement de campagne de Trump en Laconie lundi soir. “Je l’écoute et je l’écoute, tout ce en quoi il croit, ce qu’il représente. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui.”

“Je crois que s’il n’était pas candidat à la présidence, 99 % de ces actes d’accusation n’existeraient probablement même pas”, a déclaré Terese Bastarache, une électrice du New Hampshire, qui a ajouté qu’elle prévoyait de voter pour Trump même s’il était reconnu coupable.

Zohreen Shah et Matthew Fuhrman d’ABC News ont contribué à ce rapport.