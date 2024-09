Trump et Vance continuent d’attiser les craintes liées aux migrants haïtiens, alors que la communauté de l’Ohio fait face à des menaces à la bombe

Donald Trump et son colistier ont continué vendredi à dénigrer les migrants haïtiens dans une communauté de l’Ohio, alimentant encore davantage fausses déclarations les républicains ont fait la promotion même si la ville a connu des menaces à la bombe et des évacuations d’écoles et fonctionnaires locaux a appelé à un apaisement de la rhétorique anti-immigrés.

« Nous allons procéder à des expulsions massives depuis Springfield, dans l’Ohio », a déclaré M. Trump vendredi lors d’une conférence de presse en Californie, ajoutant qu’il pourrait éventuellement organiser un événement de campagne ou une assemblée publique dans la ville et affirmant que les migrants « détruisent le mode de vie ».

Les autorités de l’Ohio ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport crédible ou détaillé pour étayer les allégations démenties diffusées cette semaine par Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, selon lesquelles les immigrants haïtiens mangent des animaux domestiques et des oiseaux dans les parcs publics de la ville. Trump a mentionné ces allégations lors d’une conférence de presse. débat Mardi, avec sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, ce qui l’a incitée à rire et à qualifier la candidate républicaine à la présidence d’« extrême ».

Après que des agences de la ville ont été ciblées par une menace à la bombe, le maire de Springfield, Rob Rue, a appelé jeudi les politiciens à modérer leur rhétorique.

« Tous ces politiciens fédéraux qui ont eu une image négative de notre ville doivent savoir qu’ils font du mal à notre ville, et ce sont leurs paroles qui ont fait cela », a déclaré Rue dans une interview avec WSYX.

Un porte-parole de la ville a déclaré qu’un courrier électronique de menace affirmait que des bombes avaient été placées dans les maisons du maire de Springfield et d’autres responsables municipaux. Un deuxième courrier électronique affirmait que des bombes avaient été placées à des endroits tels que l’hôtel de ville de Springfield, un lycée, un collège, deux écoles primaires et le bureau local du bureau des véhicules motorisés de l’État.

Les bâtiments ont été évacués et les autorités, équipées de chiens détecteurs d’explosifs, les ont balayés et nettoyés, ont indiqué les autorités.

Vendredi, le président Joe Biden a déclaré que la communauté haïtienne était « actuellement attaquée » et a appelé à la fin des commentaires des républicains.

« C’est tout simplement faux. Il n’y a pas de place pour cela en Amérique », a déclaré Biden lors d’un déjeuner à la Maison Blanche. « Ce qu’il fait doit cesser. Cela doit cesser. »

Vendredi, Trump a suggéré que les responsables locaux ne sont pas honnêtes sur le problème en raison de sa gravité. S’il a déclaré que la « véritable menace » de l’immigration se situe à la frontière sud, il a ajouté : « Les habitants de l’Ohio ont peur. »

Dans un message publié sur X vendredi, Vance a déclaré, sans preuve, que Springfield a connu « une augmentation massive des maladies transmissibles, des prix des loyers, des taux d’assurance automobile et de la criminalité ».

« Ne laissez pas les médias partiaux vous faire honte et vous empêcher de discuter de cette crise humanitaire qui évolue lentement dans une petite ville de l’Ohio », a-t-il déclaré.

Trump et ses partisans ont utilisé la fureur suscitée par les migrants dans la communauté de l’Ohio pour attirer davantage l’attention sur le thème phare de la campagne de Trump, la réforme de l’immigration, et blâmer Harris pour l’afflux de migrants aux États-Unis. C’est un thème que Trump a utilisé partout ses tentatives d’accéder à une fonction publique.

La situation autour de Springfield, une ville d’environ 60 000 habitants située à l’ouest de Columbus, a commencé par une publication en ligne alimentée par des acteurs d’extrême droite sur les réseaux sociaux. Vance a amplifié les publications depuis son propre compte X.

« Des rapports montrent désormais que des animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des personnes qui ne devraient pas être dans ce pays », a déclaré Vance lundi sur X.

« Où est notre tsar des frontières ? », a demandé Vance, faisant référence à une étiquette que certains utilisaient pour désigner Harris, que Biden a désignée pour traiter de certaines questions liées à l’immigration en 2021.

Dans un message ultérieur, Vance a déclaré que son bureau « a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part de résidents réels de Springfield qui ont déclaré que les animaux de compagnie de leurs voisins ou la faune locale avaient été enlevés par des migrants haïtiens », ajoutant : « Il est possible, bien sûr, que toutes ces rumeurs se révèlent fausses. »

Springfield a vu sa population haïtienne augmenter ces dernières années. Il est impossible de donner un chiffre exact, selon le villemais on estime que l’ensemble du comté de Springfield compte une population immigrée globale de 15 000 personnes.

La ville affirme également que les immigrants haïtiens sont légalement présents dans le pays en vertu d’un programme fédéral qui leur permet de rester temporairement dans le pays. Le mois dernier, L’administration Biden a accordé l’éligibilité pour un statut juridique temporaire à environ 300 000 Haïtiens déjà aux États-Unis parce que les conditions en Haïti sont considérées comme dangereuses pour leur retour. Le gouvernement haïtien a prolongé l’état d’urgence dans tout le pays en raison de la violence endémique des gangs.

Après la publication initiale de Vance, Internet a ensuite explosé avec des images générées par l’IA de Trump semblant sauver des chiens, des chats et des oiseaux du danger, Trump publiant plusieurs de ces mèmes sur son propre compte Truth Social.

Trump a réitéré cette affirmation lors du débat de mardi.

« À Springfield, ils mangent les chiens. Les gens qui sont venus, ils mangent les chats », a déclaré Trump mardi. « Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas. Et c’est ce qui se passe dans notre pays. Et c’est une honte. »

Les modérateurs du débat ont souligné que les responsables de la ville ont déclaré que ces affirmations n’étaient pas vraies.

Le gouverneur républicain Mike DeWine, dont la famille gère une œuvre caritative en Haïti en l’honneur de leur fille décédée dans un accident de voiture, a déclaré cette semaine qu’il ajouterait davantage de fonds. application de la loi et des ressources pour les soins de santé à un programme d’aide que l’État a déjà fourni à Springfield. DeWine a déclaré que les Haïtiens qui ont déménagé dans l’Ohio sont généralement des gens qui travaillent dur, qui aiment leur famille et qui cherchent à échapper à la violence dans leur pays d’origine pour de bons emplois dans l’État.

Mercredi, DeWine a déclaré qu’il croyait à l’évaluation du maire de Springfield selon laquelle les allégations étaient sans fondement, déclarant à CBS News qu’Internet « peut être assez fou parfois ».

D’autres réponses ont été apportées, notamment par le père d’un garçon de 11 ans de l’Ohio tué l’année dernière par un conducteur immigré haïtien. heurter un autobus scolaireLors d’une audience du conseil municipal de Springfield mardi, Nathan Clark a imploré Trump et d’autres politiciens de cesser d’invoquer le nom de son fils dans le débat sur l’immigration.

Les démocrates ont réagi à la situation et le Comité national démocrate a envoyé mercredi un e-mail de collecte de fonds avec pour objet « Chaos, chats et conspiration ».

___

Michael Rubinkam dans le nord-est de la Pennsylvanie, Chris Megerian à Washington, Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, et Elliot Spagat à San Diego ont contribué à ce rapport.