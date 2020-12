Le débat sur le collège électoral contre le vote populaire aux États-Unis a de nouveau été enflammé grâce à une carte virale montrant que Joe Biden a remporté l’élection en remportant une partie incroyablement petite des comtés par rapport à Donald Trump.

«Les partisans de Biden semblent vraiment perdre la tête face à leur colère quand vous leur dites que Biden n’a« gagné »que 16% des comtés,» L’expert Kevin McCullough a tweeté, ainsi qu’une carte des résultats des élections rouge contre bleu qui s’est répandue sur les médias sociaux comme une traînée de poudre.

« Ils sont même en colère à propos de cela, que du fait qu’ils soutiennent tous un tricheur – qui est d’accord avec la triche, » Ajouta McCullough.

Le tweet a été partagé par le président Trump, et également signalé par Twitter comme « contesté » informations sur la fraude électorale. Cela a également déclenché une vague de débats, ainsi que de nouvelles allégations de fraude électorale de la part de Biden, ce qui n’a pas encore été prouvé devant le tribunal mais qui continue d’être allégué par le président et son équipe juridique.

Une carte distincte partagée par des utilisateurs de médias sociaux plus libéraux décompose les zones gagnées par Biden par population, donnant une raison plus précise de la façon dont le démocrate aurait pu gagner un nombre record de votes sans trouver de soutien dans plus de domaines.

«C’est presque comme si – et essayez de suivre ici, car cela devient un peu complexe – certains comtés ont plus de gens et plus de votes que d’autres», Le journaliste de Yahoo News Alexander Nazaryan tweeté.

Les partisans du président, cependant, ont toujours exprimé leur choc face à la carte des résultats et ont déclaré que Trump avait remporté plus de 80% du pays.

« Trump a gagné 84% de l’Amérique, Biden » a gagné « 16%, » L’expert conservateur Arch Kennedy a tweeté.

"L’Amérique, c’est 50 États.

Moins les États en question, Trump en a remporté 25, Biden en a remporté 16. Ces états abritent 2974 comtés.

Même avec les «votes en question», Trump a remporté 2496, Biden sur 477. Trump a remporté 84% de l’Amérique, Biden a «gagné» 16%." #PickSixCheatBigJoeDid

«Barack Obama: – 69 000 000 de voix – 873 comtés. Donald Trump: – 75 000 000 de voix – 2 497 comtés. Joe Biden: —81 millions de votes —477 comtés … Et nous n’avons pas le droit de remettre en question sa ‘victoire’, » Le fondateur de Turning Point USA, Charlie Kirk, a tweeté.

Biden et Trump ont établi des records en fonction de leur décompte des voix lors de l’élection de 2020, bien que Biden ait gagné environ six millions de plus et ait remporté le collège électoral, qui permet aux États de voter pour égaliser le poids de divers États dans l’élection puisque la population varie considérablement, par près de 70 voix.

À l’heure actuelle, les décomptes basés sur les élections montrent que Biden remporte moins de 500 comtés – ce qui représenterait environ 16% de tous les comtés américains. En comparaison, Trump en a remporté des milliers, bien que beaucoup aient des populations moins denses et, par conséquent, moins d’influence sur les élections.

Moins de 500 comtés donneraient à Biden une paire de records, dont la combinaison a alimenté les spéculations sur sa victoire. Le démocrate a obtenu le plus de voix parmi tous les candidats à la présidentielle de l’histoire, mais ces votes représenteraient un nombre record de comtés. Le record précédent était détenu par l’ancien président Barack Obama en 2012, lorsqu’il n’a remporté que 689 comtés, soit 22% des territoires.

Le Collège électoral a certifié la victoire de Biden, bien que Trump ait refusé de concéder l’élection et continue de rechercher des voies légales pour annuler les résultats de plusieurs États oscillants où, selon lui, la fraude est à l’origine du décompte des voix de Biden.

