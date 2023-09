Trump et ses enfants adultes devraient être appelés à témoigner lors d’un procès pour fraude à New York

Sur cette photo d’archive d’avril 2010, Donald Trump, à gauche, président-directeur général de la Trump Organization, coupe le ruban avec ses enfants Eric, Ivanka et Donald Trump, Jr. à droite, lors de l’ouverture du Trump SoHo à New York.

La procureure générale de New York, Letitia James, prévoit d’appeler l’ancien président Donald Trump et trois de ses enfants adultes à témoigner lors de son procès civil pour fraude qui doit commencer à New York la semaine prochaine, selon des documents judiciaires.

Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump font partie des 28 noms figurant sur la liste de James des témoins des faits à appeler dans cette affaire.

Sur cette liste figurent également Michael Cohen, ancien fixateur et avocat personnel de Trump, et Allen Weisselberg, ancien directeur financier de la Trump Organization.

Les accusés dans cette affaire ont soumis leur propre liste de 128 témoins, qui comprend également Trump et ses deux fils aînés.

Les deux listes ont été déposées mercredi auprès du juge Arthur Engoron de la Cour suprême de New York, qui avait jugé un jour plus tôt que Trump et sa société étaient responsables d’avoir surestimé frauduleusement la valeur de nombreux actifs.

Engoron, dans cette décision brûlante, a également dépouillé Trump et la Trump Organization de leurs certificats commerciaux et a sanctionné plusieurs avocats de la défense pour avoir avancé à plusieurs reprises des arguments frivoles.

