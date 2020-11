Trump et ses alliés refusent toujours la défaite électorale

WASHINGTON (AP) – Lundi a semblé être la fin des défis incessants du président Donald Trump à l’élection, après que le gouvernement fédéral a reconnu que le président élu Joe Biden était le «vainqueur apparent» et que Trump a ouvert la voie à la coopération pour une transition du pouvoir.

Mais ses affirmations sans fondement ont un moyen de revenir. Et de retour. Et de retour.

Mercredi, Trump téléphonait à une réunion de législateurs républicains locaux de Pennsylvanie qui avait été orchestrée par sa campagne pour affirmer à tort, encore une fois, que l’élection était entachée.

«Cette élection a été truquée et nous ne pouvons pas laisser cela se produire», a déclaré Trump par téléphone, ne fournissant aucune preuve spécifique.

La course présidentielle de 2020 se transforme en élection zombie que Trump ne laissera tout simplement pas mourir. Malgré des dizaines de revers juridiques et procéduraux, sa campagne continue de déposer de nouveaux défis qui n’ont aucun espoir de réussir et de faire de nouvelles allégations de fraude non fondées.

Mais c’est le point. La stratégie de Trump n’était pas de changer le résultat, mais de créer une foule d’affirmations fantômes sur la course à la présidentielle de 2020 qui infecteraient le pays de doute, même si le vainqueur était clair et qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale de masse.

«Les zombies sont des morts qui marchent le long des vivants – ce litige est la même chose», a déclaré Franita Tolson, professeur à la Gould School of Law de l’Université de Californie du Sud. «En termes de litige qui pourrait changer l’élection, tous ces cas sont essentiellement des hommes morts qui marchent.»

C’est une stratégie tolérée par de nombreux républicains, notamment le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, qui s’accroche à Trump alors qu’ils font face à un test pour conserver leur propre pouvoir sous la forme de deux élections au second tour en Géorgie en janvier.

«C’est vraiment notre version d’un coup d’État poli», a déclaré Thomas Mann, chercheur principal à l’Institut d’études gouvernementales de l’Université de Californie à Berkeley. «Cela pourrait se terminer rapidement si le Parti républicain reconnaissait ce qui se passait. Mais ils se recroquevillent face à la connexion de Trump avec la base.

Un jour après que Trump a déclaré que son administration devrait commencer à travailler avec l’équipe de Biden, trois autres poursuites ont été intentées par des alliés tentant d’arrêter la certification dans deux autres États du champ de bataille. Au Michigan, un juge n’a pas statué sur la poursuite et l’État a certifié les résultats pour Biden. Un autre a été déposé dans le Wisconsin, qui ne certifie que mardi. Les républicains de l’Arizona ont déposé une plainte concernant l’inspection des bulletins de vote; la certification d’état est due lundi.

Et l’équipe juridique de la campagne a déclaré que les législateurs des États de l’Arizona et du Michigan tiendraient des réunions sur l’élection «pour s’assurer que tous les votes légaux ont été comptés et que les votes illégaux n’ont pas été comptés lors des élections du 3 novembre».

En Pennsylvanie, où les législateurs républicains de l’État se sont réunis mercredi à Gettysburg pour exprimer leurs griefs au sujet de l’élection, l’avocat de Trump Rudy Giuliani était présent en personne et Trump a téléphoné depuis le bureau ovale.

“Nous avons toutes les preuves”, a affirmé Trump. “Tout ce dont nous avons besoin, c’est qu’un juge les écoute correctement sans avoir d’opinion politique.”

Mais la réprimande juridique la plus forte à ce jour est venue d’un juge républicain conservateur devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie, qui a rejeté samedi le procès de l’équipe Trump cherchant à rejeter les résultats de l’élection. Le juge a averti la campagne Trump dans une décision cinglante sur son manque de preuves. La campagne a séduit.

Les alliés de Trump ont reconnu en privé que leur plan ne renverserait jamais les résultats, mais pourrait plutôt fournir à Trump une sortie pour une perte qu’il ne possédait pas et un moyen de garder sa base fidèle pour ce qu’il fera ensuite.

«Et puis, notre gouvernement et notre politique seront infernaux, car il continuera à faire ce qu’il fait de son propre perchoir», a prédit Mann.

Emily Murphy, haut fonctionnaire de l’Administration des services généraux, a déclaré lundi Biden le «vainqueur apparent», une étape procédurale mais critique qui a permis à la transition de commencer sérieusement. Elle a pris la décision après l’échec des efforts de Trump pour renverser le vote dans les États du champ de bataille. Elle a cité «les développements récents impliquant des contestations juridiques et des certifications des résultats des élections».

Le Michigan a certifié la victoire de 154000 points de Biden lundi, malgré les appels de Trump aux membres du GOP pour qu’ils bloquent le vote afin de permettre un audit des bulletins de vote dans le comté de Wayne, où Trump a affirmé avoir été victime de fraude. Biden a écrasé le président par plus de 330000 voix.

«Le devoir du conseil aujourd’hui est très clair», a déclaré Aaron Van Langevelde, vice-président républicain. «Nous avons le devoir de certifier ce choix sur la base de ces déclarations.»

Pourtant, l’équipe juridique de Trump a rejeté la certification comme étant «simplement une étape procédurale» et a insisté pour qu’elle se batte.

Il a amené au moins quatre affaires dans le Michigan qui cherchaient – sans succès – à bloquer la certification des résultats des élections dans tout ou partie de l’État.

En Pennsylvanie, après que le gouverneur Tom Wolf ait certifié Biden comme vainqueur, un juge de la cour d’appel a ordonné aux responsables de l’État de suspendre toute étape supplémentaire vers la certification des résultats des élections. L’État a fait appel devant la Cour suprême de Pennsylvanie.

En Arizona, tout comme les avocats d’une femme de la région de Phoenix ont abandonné une affaire alléguant que l’équipement n’était pas en mesure d’enregistrer son bulletin de vote parce qu’elle l’avait rempli avec un stylo Sharpie émis par le comté, la campagne de Trump a déposé sa propre plainte faisant écho à certaines des mêmes plaintes. Alors que cette action était sur le point d’être rejetée, les avocats de la femme ont déposé une nouvelle affaire faisant revivre les revendications et exigeant qu’elle soit autorisée à refondre son bulletin de vote. Les trois affaires ont maintenant été classées.

«Le processus juridique semble se dérouler comme prévu, mais la campagne Trump a clairement exprimé sa volonté de jeter des clés dans le système partout où elle le peut», a déclaré Lisa Marshall Manheim, professeur à la faculté de droit de l’Université de Washington.

