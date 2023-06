Trump et ses alliés intensifient les attaques contre une affaire pénale à l’approche d’une comparution historique devant le tribunal

WASHINGTON (AP) – Donald Trump et ses alliés intensifient leurs efforts pour saper l’affaire pénale contre lui et susciter des protestations alors que l’ancien président se prépare à une comparution historique devant le tribunal fédéral cette semaine sur des dizaines d’accusations de crime l’accusant de thésaurisation illégale information.

L’apparition de Trump mardi après-midi à Miami marquera sa deuxième fois en autant de mois face à un juge pour des accusations criminelles. Mais contrairement à une affaire new-yorkaise que certains analystes juridiques ont qualifiée de relativement insignifiante, la première poursuite par le ministère de la Justice d’un ancien président concerne une conduite qui, selon les procureurs, a compromis la sécurité nationale et qui implique des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage entraînant la menace d’une peine de prison importante en cas de condamnation. .

Avant sa mise en accusation, Trump a intensifié la rhétorique contre l’avocat spécial du ministère de la Justice qui a déposé l’affaire, qualifiant Jack Smith de « dérangé » et son équipe de procureurs de « voyous » alors qu’il répétait sans aucune preuve ses affirmations selon lesquelles il était la cible d’un persécution politique.

Il a appelé ses partisans à se joindre à une manifestation prévue au palais de justice de Miami mardi, où il sera traduit en justice pour les accusations.

« Nous avons besoin de force dans notre pays maintenant », a déclaré Trump, s’adressant à son ami et conseiller de longue date Roger Stone dans une interview sur WABC Radio. « Et ils doivent sortir et ils doivent manifester pacifiquement. Ils doivent sortir. »

« Écoutez, notre pays doit protester. Nous avons beaucoup de protestations pour protester. Nous avons tout perdu », a-t-il poursuivi.

Il a également déclaré qu’il n’y avait aucune circonstance « quelle qu’elle soit » dans laquelle il quitterait la course de 2024, où il a jusqu’à présent dominé la primaire républicaine.

D’autres partisans de Trump se sont ralliés à sa défense avec un langage similaire, notamment Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona qui a déclaré ostensiblement au cours du week-end que si les procureurs «veulent se rendre au président Trump», ils «vont devoir y aller». à travers moi, et 75 millions d’Américains comme moi. Et la plupart d’entre nous sont des membres titulaires d’une carte de la NRA.

Les appels à la protestation de Trump ont fait écho aux exhortations qu’il a faites avant une comparution devant le tribunal de New York en avril dernier, où il fait face à des accusations résultant de paiements d’argent silencieux effectués lors de sa campagne présidentielle de 2016, bien qu’il se soit plaint que ceux qui se sont présentés pour protester alors étaient « si loin ». que personne ne les connaissait », et tout comme dans cette affaire, il prévoit de s’adresser à ses partisans dans un discours du mardi soir quelques heures après sa date d’audience.

Trump devrait partir lundi pour Miami et passer le reste de la journée en Floride, entouré de conseillers. Après sa comparution devant le tribunal, il retournera dans le New Jersey, où il a prévu un événement de presse pour répondre publiquement aux accusations.

Les partisans de Trump prévoyaient également de charger des bus pour se rendre à Miami depuis d’autres parties de la Floride, suscitant des inquiétudes pour les responsables de l’application des lois qui se préparent au potentiel de troubles autour du palais de justice. Le maire Francis Suarez devait annoncer lundi des détails supplémentaires sur les préparatifs, bien qu’il y ait eu peu de présence policière près du palais de justice jusqu’à dimanche après-midi et que des barricades n’avaient pas encore été érigées à proximité, un contraste frappant avec la ville de New York où la police prévoyait des manifestations pour semaines même si aucune violence n’a finalement eu lieu.

Le ministère de la Justice a dévoilé vendredi un acte d’accusation accusant Trump de 37 chefs d’accusation, dont 31 liés à la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. D’autres accusations incluent complot en vue de commettre une obstruction et de fausses déclarations.

L’acte d’accusation allègue que Trump a intentionnellement conservé des centaines de documents classifiés qu’il a emportés avec lui de la Maison Blanche à son domaine de Floride, Mar-a-Lago, après avoir quitté la Maison Blanche en janvier 2021. Le matériel qu’il a stocké, y compris dans une salle de bain, salle de bal , chambre et douche, comprenaient des informations sur les programmes nucléaires, les capacités de défense et d’armement des gouvernements américain et étrangers et un « plan d’attaque » du Pentagone, indique l’acte d’accusation. Les informations, si elles avaient été révélées, auraient pu mettre en danger des membres de l’armée, des sources humaines confidentielles et des méthodes de collecte de renseignements, ont déclaré les procureurs.

Au-delà de cela, selon les procureurs, il a cherché à entraver les efforts du gouvernement pour récupérer les documents, notamment en ordonnant à l’assistant personnel Walt Nauta – qui a été accusé aux côtés de Trump – de déplacer des boîtes pour les dissimuler et en suggérant également à son propre avocat de cacher ou de détruire des documents. recherché par une citation à comparaître du ministère de la Justice.

Certains collègues républicains ont cherché à faire valoir que Trump était traité injustement, citant la décision du ministère de la Justice en 2016 de ne pas inculper la démocrate Hillary Clinton pour sa gestion d’informations classifiées via un serveur de messagerie privé sur lequel elle s’appuyait en tant que secrétaire d’État. Mais ces arguments négligent le fait que les enquêteurs du FBI n’ont trouvé aucune preuve que Clinton ou ses assistants aient délibérément enfreint les lois concernant les informations classifiées ou aient entravé l’enquête.

Le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, s’exprimant dimanche sur CBS News, a déclaré qu’il y avait une « énorme différence » entre les deux enquêtes, mais qu’elle « doit être expliquée au peuple américain ».

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice a informé l’ancien vice-président Mike Pence qu’il ne porterait pas d’accusations pour la présence de documents classifiés dans son domicile de l’Indiana. Une enquête distincte d’un avocat spécial du ministère de la Justice sur la découverte de documents classifiés au domicile et au bureau du président Joe Biden se poursuit, bien que, comme dans l’affaire Clinton, aucune preuve d’obstruction ou d’infraction intentionnelle à la loi n’ait fait surface.

L’ancien procureur général de Trump, William Barr, a fait une sombre prédiction sur le sort de Trump, déclarant sur Fox News que Trump n’avait pas le droit de conserver des dossiers aussi sensibles.

« Si même la moitié de cela est vrai », a déclaré Barr à propos des allégations de l’acte d’accusation, « alors il est grillé. Je veux dire, c’est un joli – c’est un acte d’accusation très détaillé, et c’est très, très accablant. Et cette idée de présenter Trump comme une victime ici – une victime d’une chasse aux sorcières est ridicule.

___

Colvin a rapporté de New York.

Suivez Eric Tucker sur Twitter à http://www.twitter.com/etuckerAP

___

En savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump : https://apnews.com/hub/donald-trump

Eric Tucker et Jill Colvin, Associated Press