Trump et sa société responsables de fraude dans le cadre d’un procès à New York, selon le juge

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, s’exprime lors d’un événement Team Trump Iowa Commit to Caucus au parc des expositions du comté de Jackson à Maquoketa, Iowa, le 20 septembre 2023.

Un juge a jugé mardi que l’ancien président Donald Trump et son entreprise étaient responsables de fraude dans le cadre d’un procès intenté par le bureau du procureur général de New York.

Le juge Arthur Engoron, dans le cadre de cette décision, a annulé la New York certificats commerciaux de Trump et des autres accusés dans le procès devant la Cour suprême de Manhattan.

Engoron, dans sa décision, qui a accordé un jugement sommaire partiel dans l’affaire à AG Letitia James, a constaté que Trump avait fait des évaluations fausses et trompeuses pour plusieurs actifs immobiliers dans des déclarations aux assureurs et aux banques au fil des années.

À cause de ces inexactitudes, Trump avait gonflé de plusieurs milliards de dollars sa véritable valeur nette dans ses états financiers annuels.

Le juge a ordonné que, dans un délai de 10 jours, les défendeurs ne recommandent pas plus de trois séquestres indépendants potentiels pour gérer la dissolution des sociétés pour lesquelles le juge a annulé les certificats d’entreprise.

Les accusés comprennent Trump, ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, le dirigeant de l’entreprise Jeff McConney et des sociétés.

Le juge a également ordonné des sanctions de 7 500 dollars chacun aux avocats qui représentaient les accusés de Trump pour avoir présenté des arguments frivoles dans les dossiers judiciaires.

La décision de 35 pages détaille comment Trump a frauduleusement évalué son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, Trump Park Avenue et le 40 Wall Street à New York, sa propriété Seven Springs dans le comté de Westchester, New York, et son terrain de golf. à Aberdeen, en Écosse.

« À maintes reprises, la Cour ne compare pas une évaluation à une autre ; elle compare une évaluation professionnelle indépendante à un rêve illusoire de potentiel concocté », a écrit Engoron.

Après avoir noté que Trump avait soumis des déclarations affirmant faussement que l’appartement de la Trump Tower dans lequel il résidait pendant des décennies était près de trois fois sa taille réelle, le juge a écrit : « un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre logement ». l’espace de plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude. »

« Les documents ici contiennent clairement des évaluations frauduleuses que les accusés ont utilisées dans leurs affaires », a écrit Engoron.

« Les accusés répondent que : les documents ne disent pas ce qu’ils disent ; qu’il n’y a pas de valeur « objective » ; et que, essentiellement, la Cour ne devrait pas en croire ses propres yeux menteurs », a noté le juge.

L’avocate de Trump, Alina Habba, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

