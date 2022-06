Trump et républicains : le témoignage de Cassidy Hutchinson sera-t-il un point de rupture ?

Le monde politique se recueille toujours après le témoignage de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson mardi devant la commission d’enquête sur les attentats du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Le volume de détails choquants qu’elle a fournis, sur ce que l’ancien président Donald Trump savait avant l’émeute du Capitole et son comportement ce jour-là, est tel qu’il faudra un certain temps pour évaluer ses impacts.

Parmi les questions évidentes, cependant, il y a à quel point cela sera mauvais pour Trump, politiquement, et comment les républicains y réagiront.

Lors de conversations avec une demi-douzaine de stratèges républicains qui représentent un éventail d’opinions au sein du parti et ont obtenu l’anonymat pour parler franchement, il y avait un large consensus sur le fait que, oui, cela pourrait avoir un impact sur Trump – mais probablement pas sur les républicains dans le mi-parcours. On avait le sentiment que cela infligerait de réels dommages aux ambitions à long terme de Trump, même si cela ne faisait rien pour déplacer l’aiguille pour l’instant.

“Que faut-il de plus pour croire que des crimes ont été commis ?” a demandé un stratège républicain, avant de concéder également que “Il y a eu un million de fois où les gens disent que Trump est fini, mais cela pourrait être le millionième et un, mais je ne vois pas comment il pourrait revenir de ce témoignage.”

Un autre agent républicain a noté que le témoignage de Hutchinson a le potentiel d’avoir un impact important en raison de son niveau raréfié d’accès au président, et l’a comparée à Miles Taylor, l’ancien responsable du DHS de Trump qui a écrit un éditorial anonyme pour le New York Times en 2018.

Cet agent a déclaré alors que Taylor avait «L’agent m’a dit:« C’est quelqu’un qui a légitimement eu un accès quotidien énorme … pas quelqu’un qui essaie de se faire un nom comme Miles Taylor. C’est une vraie personne qui a été prise au sérieux.

De plus, Trump a moins de bonne volonté parmi la classe politique au sein du GOP qu’il ne l’a fait dans le passé. Comme l’a souligné un stratège national, il y a «beaucoup de gens qui se sentent brûlés par Trump ce cycle parce qu’il s’implique dans tant de primaires différentes. Il y a beaucoup de consultants républicains qui étaient fidèles et nos candidats étaient fidèles, et il a choisi quelqu’un d’autre, donc tout est interconnecté. Le stratège national a ajouté qu’ils « ne savaient pas où se trouvait le point de rupture. J’avais l’impression que c’était après le 6 janvier, mais ça n’a pas duré aussi longtemps. Chaque fois que vous devinez le gars, il renaît comme le phénix de ses cendres, mais il y a un point de rupture.

Quant à savoir où se trouvait ce point de rupture, l’agent républicain a noté le silence de la plupart des républicains nationaux. “C’est fascinant de voir à quel point vous entendez peu de gens comme Ron DeSantis”, ont-ils déclaré, et se sont émerveillés du “peu de membres du Congrès sont intervenus” pour défendre Trump depuis le témoignage de Hutchinson.

Même si les révélations de mardi entravent davantage le potentiel de Trump pour un retour politique, ne vous attendez pas à ce que les républicains le disent publiquement. “Il y a toujours un complexe industriel tribal qui ne laissera pas les gens sortir et parler contre ce président”, a déclaré le stratège.

Pas tous d’accord. Le stratège républicain qui était, de tous ceux à qui Vox a parlé, le plus douteux de l’impact de l’audience pensait simplement que tout ce que disait Hutchinson était discrédité par ce qu’il considérait comme un processus entaché et partisan. « Le potentiel de persuasion du comité s’est éteint lorsque [Speaker Nancy] Pelosi a jeté [Republican Rep.] Jim Banks off, et pas seulement [Republican Rep.] Jim Jordan. … À ce moment-là, il était clair que Nancy voulait un procès-spectacle partisan, pas une enquête. Alors les républicains ont vérifié.

Le républicain sceptique a ajouté: «Écoutez, les procès-spectacles soviétiques ont parfois révélé des preuves de vraie merde, mais nous ne les prenons pas au sérieux parce qu’ils étaient mélangés à une énorme quantité de théâtre. Cassidy Hutchinson sera vue de la même manière, à la fois parce que son histoire de prise de volant est en train de s’effondrer et parce qu’elle témoigne dans un forum ridicule. (Repoussée anonyme à l’une des parties les plus explosives du témoignage de Hutchinson apparu dans les rapports peu de temps après, lorsque des sources des services secrets ont contesté à plusieurs médias que Trump avait déjà tenté de saisir le volant du SUV présidentiel pour se rendre directement au Capitole le 6 janvier et a agressé un agent dans le processus. Hutchinson n’a jamais prétendu avoir été témoin de cet événement, simplement que cette histoire lui a été racontée peu de temps après qu’elle ait eu lieu par le chef de cabinet adjoint Tony Ornato.)

Quel que soit l’impact sur Trump, aucun des républicains à qui j’ai parlé ne pensait que le témoignage nuirait aux républicains à mi-parcours. Comme l’a souligné un agent vétéran, « les gens se concentrent actuellement sur l’essence à 5 ou 6 $ le gallon et je pense que c’est là que les gens pensent. Dans l’ensemble, les gens ont ignoré cela. … Peut-être que ce serait différent si l’économie était meilleure, mais les gens se concentrent sur leur propre bien-être en ce moment.»

Cela a été repris par un autre républicain travaillant sur les courses de 2022, qui a déclaré: “Personne ne votera en fonction de quelque chose qui se passe à Washington concernant quelque chose qui s’est produit il y a un an et demi.”