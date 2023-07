Trump et Nauta veulent retarder le procès des documents classifiés

L’ancien président Donald Trump a demandé lundi soir à un tribunal fédéral de suspendre la fixation d’une date pour le procès pénal pour son traitement de documents classifiés, arguant que l’affaire sans précédent nécessite « une considération et un calendrier mesurés ».

Le dépôt auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride est venu en réponse au ministère de la Justice, qui avait déjà demandé au tribunal de retarder le début du procès de près de quatre mois jusqu’à la mi-décembre.

La juge Aileen Cannon, une personne nommée par Trump, avait initialement prévu que le procès pénal de l’ancien président commence le 14 août. Les observateurs judiciaires et les experts juridiques s’attendent largement à ce que le procès soit reporté à une date beaucoup plus tardive pour donner aux parties suffisamment de temps pour se préparer.

Nauta, le valet de chambre de Trump et co-accusé dans l’affaire, n’avait que récemment plaidé non coupable des six chefs d’accusation retenus contre lui parce que sa mise en accusation avait été retardée à deux reprises. Nauta est accusé de complot en vue d’entraver la justice, de rétention et de dissimulation de documents par corruption et de fausses déclarations. Trump avait été interpellé des semaines plus tôt, plaidant non coupable de 37 chefs d’accusation.

Le sujet sensible au cœur de l’affaire pourrait également allonger le délai. Puisqu’il est centré sur les documents top secrets stockés à la résidence de Trump, l’affaire et le procès éventuel devront respecter la loi fédérale qui régit le déroulement de la procédure.

Le ministère de la Justice et les avocats de Nauta s’étaient affrontés plus tôt lundi sur le moment où une audience préliminaire axée sur cette loi, appelée la loi sur les procédures d’informations classifiées ou CIPA, devrait avoir lieu. Le DOJ s’est opposé à la demande de Nauta de retarder cette audience, qui était prévue pour vendredi, arguant qu’elle n’était pas nécessaire.

Dans un dossier ultérieur lundi soir, les avocats de Trump ont déclaré qu’ils avaient conclu un accord avec le DOJ pour tenir l’audience du CIPA le mardi 18 juillet.

