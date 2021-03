Après la chute de nouveaux cas de COVID-19 ces dernières semaines par rapport à leur sommet record de janvier, les hauts responsables de la santé publique du président Joe Biden ont averti lundi que les États-Unis pourraient « perdre le terrain durement gagné que nous avons gagné » si les cas plafonnent à leur niveau actuel. .

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’elle était « profondément préoccupée » car le nombre de nouveaux cas stagne, mais les États continuent de faire reculer les restrictions liées aux virus.

« Nous ne pouvons pas nous résigner à 70 000 cas par jour, 2 000 décès par jour », a déclaré Walensky.

Dimanche a marqué la première fois en plus d’un mois que la plupart des États ont signalé une augmentation du nombre de cas, et plus de cas ont été enregistrés au cours de la dernière semaine par rapport à la semaine précédente, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Lundi, de nouvelles annulations sont également entrées en vigueur dans les États, notamment la Virginie supprimant un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin et augmentant la capacité de rassemblements en plein air, le Wyoming levant toutes les restrictions sur les entreprises de soins personnels, le New Jersey ouvrant de grands lieux de divertissement à 10% de capacité à l’intérieur et le Massachusetts assouplissant les restrictions de capacité des restaurants et permettant à un certain nombre de salles intérieures de rouvrir avec des restrictions.

À l’échelle mondiale, les infections ont augmenté la semaine dernière après six semaines consécutives de baisse des totaux, et le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’une partie de la raison était «l’assouplissement des mesures de santé publique».

►L’ancien président Donald Trump et son épouse, Melania, ont été tranquillement vaccinés contre le COVID-19 en janvier avant leur départ de la Maison Blanche, a rapporté le New York Times. Bien que d’autres élus de haut niveau se soient fait vacciner publiquement pour souligner la sécurité des vaccins, Trump ne l’a pas fait. Il a encouragé ses partisans à se faire vacciner lors d’un discours dimanche.

►Twitter dit qu’il commencera à étiqueter les tweets avec de la désinformation sur les vaccins COVID-19 à partir de lundi. Depuis la répression des informations trompeuses sur le coronavirus et les vaccins, Twitter a supprimé plus de 8400 tweets et «contesté» 11,5 millions de comptes à travers le monde.

►Le nombre d’hôpitaux déclarant des unités de soins intensifs complètes a chuté de près de 50% dans tout le pays depuis début janvier, selon une analyse USA TODAY des données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

►Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et les législateurs de l’État ont conclu un accord qui inciterait les écoles publiques à ramener certains élèves d’ici le 31 mars pour 2 milliards de dollars. Les districts scolaires des comtés du deuxième niveau le plus restrictif du plan de réouverture de l’État seraient éligibles pour un financement supplémentaire s’ils rouvrent toutes les écoles élémentaires et au moins une année des collèges ou lycées.

►Dr. Anthony Fauci, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré « Meet The Press » de NBC dimanche que les enfants des écoles primaires peuvent commencer à se faire vacciner à la fin de l’année ou au début de 2022. Les lycéens pourraient commencer à recevoir leurs doses à l’automne, a-t-il dit.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 513000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 114,3 millions de cas et 2,53 millions de morts. Plus de 96,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 76,9 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le nombre de cas et de décès de COVID-19 dans les maisons de retraite américaines a considérablement diminué depuis décembre, des millions de doses de vaccin ayant été tirées dans les bras des résidents et du personnel. Lisez l’histoire complète.

Plus de décès aux États-Unis en janvier et février qu’au cours des 6 premiers mois de la pandémie

Si les avertissements des responsables du CDC concernant une possible résurgence des cas de COVID-19 ne suffisent pas à susciter une vigilance continue, peut-être qu’un rappel de la récente misère que les États-Unis ont endurée y parviendra.

Il n’a fallu que deux mois aux États-Unis – janvier et février de cette année – pour accumuler 160209 décès par COVID. C’est plus que le pays enregistré au cours des six premiers mois de la pandémie, et plus que le total actuel pour tous les pays sauf deux, le Brésil et le Mexique.

Il devrait également être une nouvelle qui donne à réfléchir que dimanche, pour la première fois en plus d’un mois, une majorité d’États – 29 au total – ont signalé une augmentation du nombre de cas.

Ce sont les États avec plus d’infections au cours de la dernière semaine qu’une semaine plus tôt: Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Rhode Island, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Washington, Virginie-Occidentale et Wisconsin.

Croisière « entièrement vaccinée » au départ d’Israël

Dans un souci de rassurer les passagers sur la sécurité de ses croisières, Royal Caribbean prévoit un voyage «entièrement vacciné» au départ d’Israël en mai.

Le dernier navire de la compagnie de croisière, l’Odyssey of the Seas, fera ses débuts lors de ce voyage, marquant la première fois que la compagnie quitte Israël. Le pays du Moyen-Orient a déjà vacciné la moitié de sa population contre le COVID-19.

« Royal Caribbean sera le premier à proposer des croisières entièrement vaccinées, où l’équipage et les passagers de plus de 16 ans seront vaccinés contre le COVID-19 », a déclaré la compagnie de croisière sur son site Web.

Les pharmacies locales disent qu’elles ont besoin de plus de vaccins à mesure que CVS et Walgreens accélèrent les injections

Les pharmacies communautaires peuvent jouer un rôle essentiel dans la distribution de vaccins contre le COVID-19, mais jusqu’à présent, les géants de la pharmacie CVS et Walgreens et les grandes surfaces telles que Walmart et Kroger ont obtenu la part du lion des vaccins sur l’attribution initiale consacrée aux pharmacies de détail, indépendantes disent les pharmaciens.

Certains pharmaciens indépendants se disent frustrés de ne pas recevoir autant de vaccins proportionnellement que les grandes chaînes reçoivent des gouvernements fédéral, étatiques et locaux, et ils rejettent l’idée qu’ils ne disposent pas de la technologie nécessaire pour gérer le processus de planification.

Représentant toujours environ 1 sur 3 des 60 000 pharmacies du pays, ces entreprises affirment que leurs relations personnelles avec les clients sont essentielles à la réussite du déploiement des vaccins, en particulier auprès des communautés à faible revenu et des personnes de couleur. Dans les 63 principales juridictions identifiées par le CDC pour la distribution de vaccins, les pharmacies locales se sont initialement vu attribuer des injections dans seulement 17, selon la National Community Pharmacists Association.

Les cas de variantes ont quintuplé en février

Les États-Unis ont signalé 306 nouveaux cas de variantes de coronavirus dimanche, une augmentation record pour les virus qui peuvent se propager plus facilement, éviter certains traitements et immunités, ou les deux. Presque tous les nouveaux cas étaient dans trois États: la Floride, jusqu’à 104 cas pour 605; Michigan, en hausse de 85 cas à 421; et Texas, jusqu’à 41 cas à 102.

Parmi ceux-ci, la Floride a ajouté quatre cas à son précédent cas de P.1, une variante dangereuse observée pour la première fois au Brésil, et le premier cas signalé par l’État de B.1.351, une variante observée pour la première fois en Afrique du Sud.

La grande majorité des cas – nouveaux et existants – concernent B.1.1.7, une variante vue pour la première fois au Royaume-Uni qui, selon le CDC, pourrait devenir la version prédominante des États-Unis plus tard ce mois-ci. En février, les cas de variantes connues ont quintuplé de 471 à 2463 alors même que le nombre total d’infections à coronavirus chutait d’un sommet en janvier.

Le conseiller présidentiel, le Dr Anthony Fauci, a déclaré lundi qu’une variante se propageant à New York avait suscité des inquiétudes, car il existe des preuves qu’elle peut échapper aux traitements par anticorps et rendre les vaccins moins efficaces.

Les résidents les plus âgés de Floride accusent un retard dans les vaccinations COVID, selon un rapport d’État

Lorsque le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a limité en décembre les vaccins aux personnes âgées de 65 ans et plus, il a déclaré: «Les vaccins seront ciblés là où le risque est le plus élevé, c’est-à-dire dans notre population âgée.

Mais à mesure que les vaccinations s’intensifient dans tout l’État, les résidents les plus âgés de Floride ne reçoivent pas la part de vaccinations équivalente au risque qu’ils supportent du coronavirus, en particulier récemment.

Les personnes âgées de Floride de 75 ans et plus représentent 62% des 30734 résidents tués par COVID-19, mais seulement 32% des 1642800 personnes qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin à deux doses, selon un rapport d’État publié samedi. Les personnes âgées de 65 à 74 ans, quant à elles, représentent 21% du nombre de décès des résidents et environ 41% des vaccinés.

– Chris Persaud, Palm Beach Post

Les survivants du COVID-19 pourraient avoir besoin d’une seule dose de vaccin, des études suggèrent

Six études récentes suggèrent que les personnes qui ont déjà contracté le COVID-19 pourraient ne pas avoir besoin de recevoir une deuxième dose de vaccin.

Le gouvernement fédéral n’a pas changé sa recommandation pour une deuxième dose, mais des études qui examinent la réponse immunitaire montrent que si une première injection donne un énorme coup de pouce aux personnes qui se sont rétablies du COVID-19, la deuxième dose fait peu de différence.

«Je pense que cela est parfaitement logique», a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. En savoir plus ici.

Les sites de test COVID-19 à travers les États-Unis ferment face à la baisse de la demande

Il y a cinq semaines à peine, le comté de Los Angeles effectuait plus de 350000 tests hebdomadaires de coronavirus, dont beaucoup sur un immense site de service au volant au Dodger Stadium, alors que les agents de santé se précipitaient pour contenir le pire point chaud du COVID-19 aux États-Unis.

Maintenant, les responsables du comté disent les tests se sont presque effondrés. Plus de 180 sites financés par le gouvernement fonctionnent à seulement un tiers de leur capacité.

« Il est choquant de voir à quelle vitesse nous sommes passés de 100 miles à l’heure à environ 25 », a déclaré le Dr Clemens Hong, qui dirige l’opération de test du comté. Après un an de lutte pour stimuler les tests, les communautés à travers le pays voient la demande s’effondrer, fermer les sites de test ou même essayer de retourner des fournitures.

