WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a accueilli lundi plusieurs députés républicains de la Maison-Blanche à la Maison Blanche pour discuter d’un effort en fin de compte inutile visant à empêcher le Congrès d’affirmer la victoire du président élu Joe Biden aux élections de novembre.

La réunion a souligné le refus de Trump d’accepter la réalité de sa perte et sa volonté de soutenir les efforts non démocratiques pour renverser la volonté de la majorité des électeurs américains. Biden sera assermenté en tant que président le 20 janvier.

En l’absence d’options juridiques crédibles et du collège électoral ayant confirmé la victoire de Biden plus tôt ce mois-ci, Trump se tourne vers le 6 janvier. C’est à ce moment que le Congrès participe au décompte des votes électoraux, que Biden a remporté 306-232.

Le décompte, exigé par la Constitution, est généralement une formalité. Mais les membres peuvent utiliser l’événement pour s’opposer aux votes d’un État.

Le représentant Mo Brooks, R-Ala., A déclaré qu’il avait organisé la session de lundi avec une douzaine de républicains de la Chambre prêts à contester les résultats.

«Le président Trump est très favorable à nos efforts», a déclaré Brooks dans une interview lundi soir.

Les démocrates détenant la majorité à la Chambre et plusieurs sénateurs républicains reconnaissant désormais la victoire de Biden, tout effort visant à bloquer l’approbation du Congrès des élections semble échouer. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a mis en garde ses membres contre une telle démarche.

Le sénateur John Thune, le républicain n ° 2 du Sénat, a exhorté les législateurs à se souvenir qu’un effort pour bloquer les résultats des élections au Congrès «n’allait tout simplement nulle part».

« Je veux dire, au Sénat, ça tomberait comme un chien de chasse », a déclaré Thune à CNN. « Je ne pense tout simplement pas que cela ait beaucoup de sens de faire subir ça à tout le monde quand on sait quel sera le résultat final. être. »

Pourtant, Trump a continué à balancer la possibilité d’une intervention du Congrès.

Brooks a déclaré que la réunion de lundi à la Maison-Blanche était initialement prévue pour environ une heure, mais a duré trois heures, avec Trump participant pour une grande partie. D’autres participants, dont l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a passé les semaines depuis l’élection à promouvoir de fausses allégations de fraude électorale.

Brooks a déclaré qu’il avait également rencontré le vice-président Mike Pence. En tant que président du Sénat, Pence doit présider la session du 6 janvier et déclarer le vainqueur.

Brooks a déclaré que le groupe envisageait de contester les résultats des élections du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Nevada, tous les États du champ de bataille que Biden a emportés. Brooks, en particulier, a soulevé des questions sur la manière dont les élections nationales ont été menées cette année, certains ayant modifié les bulletins de vote et les procédures pendant la pandémie. Bien que les nouvelles procédures aient pu conduire à la confusion dans certains États, les responsables des États et du gouvernement fédéral ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible d’une fraude généralisée.

Pourtant, les principaux collaborateurs de Trump, y compris le chef de cabinet Mark Meadows, ont continué lundi à pousser de fausses allégations de malversations électorales, sans fournir aucune preuve.

Une série de fonctionnaires électoraux non partisans et de républicains ont confirmé qu’il n’y avait pas eu de fraude lors du concours de novembre qui modifierait les résultats de l’élection. Cela inclut le procureur général William Barr, qui a déclaré lundi qu’il ne voyait aucune raison de nommer un avocat spécial pour examiner les affirmations du président concernant les élections de 2020. Trump en a discuté avec certains de ses conseillers.

Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites contestant les résultats des élections, et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême des États-Unis.

En l’absence de tout autre recours juridique tenable, Trump a fâché et poivré ses alliés pour des options alors qu’il refusait d’accepter sa perte.

Le 6 janvier, un législateur peut s’opposer aux votes d’un État pour n’importe quel motif. L’objection ne sera entendue que si elle est écrite et signée à la fois par un membre de la Chambre et un membre du Sénat.

S’il y a une telle demande conjointe, la session conjointe est suspendue et la Chambre et le Sénat tiennent des sessions séparées pour l’examiner. Pour que l’objection soit retenue, les deux chambres doivent l’accepter par un vote à la majorité simple. S’ils ne sont pas d’accord, les votes électoraux originaux sont comptés.

La dernière fois qu’une telle objection a été envisagée, c’était en 2005, lorsque la représentante Stephanie Tubbs Jones de l’Ohio et la sénatrice Barbara Boxer de Californie, toutes deux démocrates, se sont opposées aux votes électoraux de l’Ohio en affirmant qu’il y avait des irrégularités de vote. Les deux chambres ont débattu de l’objection et l’ont rejetée. C’était seulement la deuxième fois qu’un tel vote avait lieu.

McConnell a déclaré aux républicains du Sénat qu’un différend sur les résultats en janvier entraînerait un «vote terrible» pour les républicains. Ils devraient choisir de soutenir Trump ou de le rejeter publiquement.

___

La rédactrice d’Associated Press Mary Clare Jalonick a contribué à ce rapport.