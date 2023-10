Trump et les candidats républicains intensifient leur discours anti-réfugiés dans le conflit Israël-Hamas

Le favori républicain Donald Trump s’est engagé lundi à interdire l’entrée des réfugiés à Gaza et à étendre immédiatement l’interdiction de voyager pour les musulmans promulguée pendant sa présidence s’il remporte un autre mandat à la Maison Blanche.

S’adressant à ses partisans dans l’Iowa, Trump s’est engagé à interdire l’entrée aux réfugiés de Gaza fuyant les représailles d’Israël après l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, tout comme il a tenté d’interdire l’entrée aux citoyens de sept pays à majorité musulmane avec un décret de 2017.

S’adressant à ses partisans dans l’Iowa, Trump a déclaré que s’il remportait l’élection présidentielle de 2024 et retournait au Bureau Ovale, il commencerait immédiatement un « contrôle idéologique » de tous les immigrants et exclurait ceux qui sympathisent avec le Hamas et les extrémistes musulmans.

Trump – dont le chemin vers la Maison Blanche est compliqué par quatre inculpations criminelles – a également déclaré qu’il enverrait des agents d’immigration à des « manifestations pro-jihadistes » pour identifier les contrevenants, tout en s’offusquant des manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu sur certains campus universitaires.

« Sous l’administration Trump, nous révoquerons les visas d’étudiant des étrangers radicalement anti-américains et antisémites dans nos collèges et universités et nous les renverrons directement chez eux », a-t-il déclaré.

Le public de Trump au Horizon Events Center à Clive, Iowa, a applaudi ses propositions. La spécialiste des technologies de l’information Ritu Bansal, 31 ans, a déclaré qu’elle soutenait Trump, mais espérait qu’il ferait preuve de compassion envers la population de Gaza.

« À mon avis, le gouvernement américain devrait s’occuper des victimes de l’attaque du Hamas contre Israël et des victimes civiles à Gaza », a déclaré Bansal. « Les Etats-Unis peuvent s’occuper des deux. »

Politiques d’immigration controversées

Ces propositions, bien que juridiquement discutables, marqueraient une expansion spectaculaire de pratiques qui ont alarmé les militants des droits des immigrés et des libertés civiles, mais qui l’ont aidé à remporter l’investiture républicaine en 2016.

Au cours des premiers jours de sa présidence, l’administration Trump a adopté à la hâte un décret visant à interdire les immigrants en provenance de plusieurs pays à majorité musulmane, mettant au dépourvu plusieurs agences gouvernementales et conduisant à des scènes chaotiques dans les aéroports. L’ordonnance a rencontré une opposition farouche et n’a été légalement approuvée par la Cour suprême qu’après deux séries de modifications.

Une femme s’adresse à la foule lors d’un rassemblement contre l’interdiction imposée par l’administration Trump à l’immigration en provenance de plusieurs pays à majorité musulmane, à l’aéroport international de San Francisco, le 28 janvier 2017. (Stephen Lam/Getty Images)

Selon un seul décompte, l’administration Trump a apporté plus de 400 changements à sa politique d’immigration au cours de son mandat, suscitant même les critiques des chefs d’entreprise, puisqu’un gel a été imposé sur les nouvelles cartes vertes pour les travailleurs saisonniers et de haute technologie.

Le plus controversé est que l’administration Trump a séparé jusqu’en 2018 de leurs familles des centaines d’enfants migrants arrivés à la frontière sud. Des systèmes de suivi défectueux ont amené de nombreuses personnes à être séparées pendant une période prolongée ou à ne jamais retrouver leurs parents.

Lundi, un projet de règlement judiciaire a été annoncé qui empêcherait le gouvernement américain d’adopter des politiques d’immigration séparant les parents des enfants pendant huit ans, sauf dans les scénarios limités impliquant un danger potentiel qui existaient auparavant. Le règlement entre l’administration de Joe Biden et l’Union américaine des libertés civiles nécessitera l’approbation d’un juge.

Selon les chiffres publiés par le ministère de la Sécurité intérieure en février, 3 881 enfants ont été séparés de leur famille entre 2017 et 2021. Environ 74 % d’entre eux ont retrouvé leur famille.

Critique de Biden, pas d’Israël

Trump n’est pas une exception parmi les candidats républicains en ce qui concerne les réfugiés palestiniens de Gaza.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a suggéré que les États-Unis ne devraient pas accepter de réfugiés de Gaza lors d’un discours lors d’un événement de campagne dans l’Iowa samedi, arguant qu’ils « sont tous antisémites ».

Le candidat républicain à la présidentielle, le sénateur Tim Scott, est vu lundi lors d’un événement à l’Université de Georgetown à Washington, DC. (Stéphanie Scarborough/Associated Press)

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, également candidat du GOP, a déclaré lundi lors d’un arrêt de campagne qu’il était quelque peu d’accord avec DeSantis.

Scott a déclaré que ne pas accepter de réfugiés de Gaza était « la bonne décision », car le président ne peut pas déterminer, au milieu du conflit, « qui peut être amené en toute sécurité, qui ne l’est pas ».

« Je ne pense pas qu’ils soient tous antisémites. Je ne peux tout simplement pas vous dire qui est qui », a-t-il déclaré.

Parmi les candidats, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a offert un point de vue contrasté. Elle a déclaré dimanche à CNN que « l’Amérique a toujours été favorable au fait qu’il soit possible de séparer les civils des terroristes. Et c’est ce que nous devons faire ».

Alors que certains ministres du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont été confrontés à des Israéliens en colère depuis l’attaque, les candidats républicains à la présidentielle ont émis peu de critiques à l’égard d’Israël.

Scott a félicité lundi Netanyahu pour avoir fait preuve de ce qu’il a qualifié de « patience » et d’« humanité » en réponse à l’attaque du 7 octobre.

« L’une des premières choses qu’Israël a faites, c’est d’attendre », a déclaré Scott lundi lors d’un événement organisé à l’Université de Georgetown à Washington, DC.

La semaine dernière, Scott a imputé la violence à l’administration américaine.

« Alors que le Hamas a mené ces attaques, Joe Biden a du sang sur les mains », a déclaré Scott dans son discours. « Sa faiblesse a incité à l’attaque. »

DeSantis, quant à lui, a critiqué l’administration Biden pour ne pas être plus proactive dans l’organisation de vols hors du pays pour les Américains bloqués en Israël.

« Il y avait un manque de leadership [sic] alors nous sommes intervenus et avons pris les devants », a déclaré DeSantis, faisant référence à un vol organisé en Floride avec une organisation à but non lucratif et arrivé à Tampa dimanche soir.