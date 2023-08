Trump et les 18 autres personnes inculpées dans le cadre des élections en Géorgie respectent la date limite pour se rendre en prison

ATLANTA (AP) — L’ancien président Donald Trump et les 18 personnes inculpées avec lui en Géorgie pour avoir participé à un vaste projet illégal visant à annuler les résultats des élections de 2020 se sont tous rendus dans une prison à Atlanta avant. la date limite est vendredi midi.

Après que Trump ait été condamné jeudi soir – renfrogné devant la caméra pour la toute première photo d’un ancien président – ​​sept coaccusés qui ne s’étaient pas encore rendus se sont rendus vendredi matin. Toutes les personnes inculpées sauf une avaient convenu à l’avance du montant et des conditions de la caution avec Fani Willis du district du comté de Fulton, et elles étaient libres de partir après la réservation.

Harrison William Prescott Floyd, accusé d’avoir harcelé un travailleur électoral du comté de Fulton, n’a pas négocié de caution à l’avance et est resté en prison après s’être rendu jeudi. Les archives judiciaires fédérales du Maryland montrent que Floyd, identifié comme un ancien marine américain actif au sein du groupe Black Voices for Trump, a également été arrêté il y a trois mois en vertu d’un mandat fédéral qui l’accuse d’avoir affronté de manière agressive deux agents du FBI envoyés pour lui servir un grand assignation à comparaître devant le jury.

Ensuite, le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton devrait fixer les mises en accusation de chacun des accusés dans les semaines à venir. C’est à ce moment-là qu’ils se présentent au tribunal pour la première fois et plaident coupables ou non coupables, bien qu’il ne soit pas rare que les accusés en Géorgie renoncent à leur mise en accusation.

L’affaire déposée en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et les organisations corrompues est tentaculaire, et la logistique pour la traduire en justice risque d’être compliquée. Les manœuvres judiciaires de plusieurs des inculpés ont déjà commencé.

Trois d’entre eux – l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’ancien responsable du ministère américain de la Justice Jeffrey Clark et l’ancien président du Parti républicain de Géorgie David Shafer – tentent de porter leur affaire devant un tribunal fédéral. Un juge doit entendre les arguments sur la demande de Meadows lundi et sur celle de Clark le 18 septembre. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Trump tenterait également de s’adresser à la Cour fédérale.

L’un des accusés, l’avocat Kenneth Chesebro, qui, selon les procureurs, a travaillé à la coordination et à l’exécution d’un plan visant à faire signer à 16 républicains de Géorgie un certificat déclarant faussement que Trump a gagné et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État, a déposé une demande d’indemnisation. un procès rapide. Cela nécessite que son procès commence avant la fin de la prochaine audience du tribunal, en l’occurrence début novembre. Le lendemain du dépôt de cette demande, Willis – qui a déclaré vouloir juger les 19 accusés ensemble – a proposé de commencer le procès pour tout le monde le 23 octobre.

L’avocat de Trump, Steve Sadow, a déposé jeudi une objection à la date du procès proposée en octobre et à une date en mars que Willis avait précédemment suggérée. Il a demandé que le cas de Trump soit séparé de celui de Chesebro et de tout autre coaccusé qui dépose une demande de procès rapide.

Kate Brumback, Associated Press