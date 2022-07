Trump et le GOP forment déjà un «gouvernement fantôme» en prévision de la victoire de 2024

Facebook



Trump ne s’attendait jamais à gagner en 2016 et n’était ni préparé ni compétent pour mettre en place la structure et les plans pour prendre le relais lorsqu’il a gagné. Le GOP au sens large, et trop d’anciens élèves de Trump ne sont pas sur le point de le laisser se produire en 2024. Mais l’agenda et les efforts semblent un peu plus sombres et néfastes, ce qui est à la fois terrifiant mais offre également aux démocrates une opportunité possible.

Selon Bloomberg, le GOP et Trump, qui sont presque synonymes à ce stade, mettent en place ce que Bloomberg appelle officieusement un «gouvernement fantôme» afin d’agir le plus rapidement possible «lorsque» Trump ou un autre républicain est assermenté. d’une agressivité à couper le souffle, étant donné qu’aucun républicain ne votera pour un candidat, sans parler de Trump, pendant encore un an et demi, et – bien sûr, nous avons toujours affaire à la violente tentative de coup d’État qui s’est produite la dernière fois qu’un républicain était au pouvoir , Trump lui-même. On aurait pu espérer que la gestion des retombées de l’enquête serait la seule et unique chose sur la liste des choses à faire du GOP concernant 2024.

Ce n’est pas. Comme l’écrit Bloomberg :

L’organisation, basée à quelques pas de la Maison Blanche, élabore également des propositions politiques pour une maison contrôlée par les républicains attendue en novembre. L’administration en attente comprend des membres potentiels du cabinet, des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche et même des personnes politiques nommées dans des agences fédérales.

La spécificité donne à l’opération une sensation sombre. Premièrement, il y a évidemment un sentiment de droit. Quand on pourrait penser que beaucoup plus d’efforts seraient déployés pour déterminer comment gagner 2024, la victoire ressemble à une hypothèse. Avec l’affaire du 12e amendement devant le SCOTUS cet automne, une affaire qui pourrait déchaîner les législatures républicaines dans tout le pays pour envoyer les électeurs de leur choix, et non les électeurs, il est difficile de ne pas devenir essoufflé, s’inquiétant qu’ils “savent” ils entreront en fonction le 20 janvier 2024.

Et quels plans nécessitent autant de travail à l’avance ?

Le mois dernier, l’organisation a annoncé qu’elle avait embauché Michael Rigas, l’ancien directeur par intérim du Bureau de la gestion du personnel de Trump, un rôle semblable à celui de diriger les ressources humaines pour le gouvernement fédéral. Son portefeuille chez America First comprend l’élaboration d’un plan que le prochain président républicain pourra utiliser pour déterminer les actions exécutives du premier jour et la dotation en personnel des agences.

Beaucoup dans le pays auraient préféré ce type d’urgence tel qu’appliqué à la situation COVID en 2020 et moins en préparation de la prochaine administration. Nous savons ce qui s’est passé au cours des deux dernières semaines de l’administration Trump. Qu’est-ce qui est prévu pour les deux premières semaines de cette opération ?

La liste des membres et l’incompétence des membres du groupe coupent le souffle :

Neuf anciens responsables du cabinet Trump, 17 anciens hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, 35 anciens hauts responsables de l’administration et trois anciens gouverneurs, dont Bobby Jindal de Louisiane, [along with] Larry Kudlow, ancien directeur du Conseil économique national ; l’ancien secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt ; l’ancien procureur général par intérim Matt Whitaker; l’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe ; et Marc Lotter, un ancien assistant spécial de Trump.

Il semble que le temps serait infiniment mieux dépensé à faire des plans pour bien faire à mi-parcours de 2022 et à rédiger un message attrayant en 2024. Il y a un sentiment qu’il y a une présomption à propos de 2024, et cette présomption est basée sur plus que un «bon sentiment» ou les mauvaises conditions dans le pays en ce moment. Il est difficile de lire sur cette organisation et de ne pas “sentir” comme s’il y avait quelque chose de concret sur lequel tout cela est basé.

Ce sont les mêmes personnes qui vous ont amené le 6 janvier. Quand on pense aux raisons « concrètes » de croire que 2024 est assurée, on dirait qu’ils savent que 2024 ne sera pas une élection normale, peut-être même pas une vraie élection.

Mais cela offre également une opportunité aux démocrates. APRÈS les mi-mandats de 2022 (priorisés correctement), le parti démocrate doit tout mettre en œuvre pour dénoncer cette opération et, dans la mesure du possible, connaître son agenda et ses membres. Le pays pourrait bien être à la fois éteint et très méfiant face à une telle présomption et agressivité. De plus, le pays peut ne pas aimer ce qui est prévu pour le 20 janvier 2025. Cela peut ne pas s’aligner sur ce que Trump ou le candidat alternatif dit dans une campagne. Il est possible que ce qui est prévu soit terrifiant. À titre d’exemple, la déclaration d’une urgence nationale en raison de la frontière, donnant au président un pouvoir extraordinaire dans cette première heure, est le type d’action terrifiante qui peut être à l’ordre du jour. Le fascisme d’abord, pas l’Amérique d’abord. Les Américains doivent savoir.

Quelque chose ne va pas. Ce n’est pas normal. Cela prend également beaucoup de temps et de ressources du type qui serait gaspillé dans ce que les gens présumeraient être une proposition 50-50, au mieux, dans n’importe quel cadre normal. Et pourtant, ils pensent que l’investissement en vaut vraiment la peine. Nous ne pouvons pas deviner d’où vient cette confiance (autre que la peur de l’affaire SCOTUS). Nous savons seulement que ces personnes ne sont pas dignes de confiance.

Les démocrates doivent faire de « découvrir ce qui ne va pas » une priorité absolue, puis le publier partout, de manière agressive, au moment le plus efficace, probablement très, très tôt. Peut-être le 3 janvier 2023.