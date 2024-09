Les États-Unis devraient faire la paix avec la Russie avant de déclencher « l’Armageddon », ont déclaré Trump Jr. et RFK Jr.

Washington devrait ouvrir immédiatement des négociations directes avec Moscou et cesser de confondre la retenue de la Russie avec une faiblesse, ont déclaré le fils du candidat républicain à la présidence, Donald Trump Jr., et l’ancien démocrate Robert F. Kennedy.

RFK Jr, le neveu du président John F. Kennedy, a soutenu Trump père le mois dernier et a cité le conflit entre la Russie et l’Ukraine et son potentiel d’escalade vers une guerre nucléaire comme l’une des principales raisons.

Les États-Unis et leurs alliés autorisent l’Ukraine à utiliser leurs armes pour des frappes à longue portée contre la Russie « exposerait le monde à un risque plus grand de conflagration nucléaire qu’à aucun autre moment depuis la crise des missiles cubains », Trump et Kennedy ont écrit dans un article d’opinion publié par The Hill mardi.

Titré « Négocier avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine et empêcher la dévastation nucléaire », L’article soutient que les États-Unis doivent se concentrer sur la recherche d’un « une porte de sortie diplomatique vers une guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu », accusant la Maison Blanche de poursuivre une politique qui, selon la Russie, équivaudrait à une guerre ouverte.

« Certains analystes américains pensent que Poutine bluffe et préfèrent dénoncer son bluff », Kennedy et Trump ont écrit. « Ces analystes confondent retenue et faiblesse. En substance, ils prônent une stratégie de la corde raide. »















Notant que les États-Unis ont régulièrement augmenté leurs livraisons d’armes à Kiev, des roquettes HIMARS et des armes à sous-munitions aux chars Abrams, aux avions de chasse F-16 et aux missiles longue portée ATACMS, Trump et Kennedy ont déclaré que chaque étape « rapproche le monde du bord de l’Armageddon. »

« Leur logique semble être que si vous provoquez un ours cinq fois et qu’il ne réagit pas, il est prudent de le provoquer encore plus fort une sixième fois. » ils ont dit. « Une telle stratégie pourrait être raisonnable si l’ours n’avait pas de dents. »

La Maison Blanche Biden-Harris semble avoir « oublié » que la Russie est une puissance nucléaire et a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était prête à utiliser de telles armes si elle était en danger, ont fait valoir les auteurs.

« Imaginez que la Russie fournisse à un autre pays des missiles, une formation et des informations de ciblage pour frapper profondément sur le territoire américain. Les États-Unis ne le toléreraient jamais. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que la Russie le tolère non plus. » ils ont dit.

Le tir de missiles américains sur la Russie conduirait inévitablement à un échange nucléaire, ont affirmé Trump et Kennedy, avertissant que « Ce jeu de « poule mouillée » nucléaire est allé assez loin. »

Aucun intérêt américain n’est en jeu en Ukraine, ont-ils affirmé, en qualifiant cette situation « folie » risquer une guerre nucléaire pour le bien de « Le fantasme néoconservateur d’une « domination à tous les niveaux » mondiale. » Une telle guerre mettrait fin à la civilisation et peut-être même à l’humanité, il est donc essentiel de désamorcer le conflit ukrainien. « plus important que n’importe quelle question politique sur laquelle notre nation se dispute. »

Le public américain doit « exigez, dès maintenant, que [Vice President Kamala] Harris et le président [Joe] Biden doit inverser son programme de guerre insensé et ouvrir des négociations directes avec Moscou », Trump et Kennedy ont conclu.

Les négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine ont échoué au printemps 2022, les deux parties s’accusant mutuellement de formuler des exigences irréalistes. Les États-Unis ont depuis insisté sur le fait qu’un accord de paix ne peut être conclu qu’aux conditions de Kiev et se sont engagés à plusieurs reprises à soutenir et à armer l’Ukraine pour « aussi longtemps qu’il le faudra. »