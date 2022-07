Trump et Hogan se battent dans la course du gouverneur du GOP du Maryland

ANNAPOLIS, Md. (AP) – L’ancien président Donald Trump et le gouverneur du Maryland Larry Hogan n’attendent pas jusqu’en 2024 pour se disputer l’avenir du Parti républicain.

À l’approche des derniers mois de son deuxième mandat, Hogan encourage les électeurs du GOP à se rallier au candidat au poste de gouverneur Kelly Schulz, qui a été secrétaire au travail et secrétaire au commerce dans son administration. Trump, cependant, soutient Dan Cox, un législateur de l’État qui a déclaré que la victoire du président Joe Biden n’aurait pas dû être certifiée, a qualifié l’ancien vice-président Mike Pence de «traître» et a cherché à destituer Hogan pour sa politique pandémique.

La dynamique a transformé la primaire du GOP de la semaine prochaine pour le gouverneur en une bataille par procuration entre Trump et Hogan, qui offrent des visions très différentes de l’avenir du parti alors qu’ils envisagent des élections présidentielles en 2024. Hogan, qui est empêché de se faire réélire en raison des limites de mandat, est l’un des critiques les plus éminents de Trump sur le GOP et a exhorté le parti à abandonner sa politique de division. Trump, quant à lui, a passé une grande partie de sa post-présidence à soulever des candidats qui adoptent ses mensonges électoraux.

“Il est difficile de ne pas voir cette primaire entre Kelly Schulz, approuvée par Hogan, et Dan Cox, approuvée par Trump, dans un contexte plus large de politique républicaine nationale”, a déclaré Mileah Kromer, professeure agrégée de sciences politiques au Goucher College de Towson, Maryland.

Celui qui sortira de la primaire du GOP sera confronté à des obstacles escarpés dans un État qui représente l’une des meilleures opportunités cette année pour un démocrate de reprendre le manoir d’un gouverneur. Les démocrates sont plus nombreux que les républicains 2-1 dans l’État, mais Hogan a pu remporter deux mandats en s’engageant à réduire les impôts, en mettant l’accent sur le bipartisme et en n’ayant pas peur de défier Trump.

Un sondage réalisé le mois dernier par le Sarah T. Hughes Center for Politics à Goucher, The Baltimore Banner et WYPR a trouvé Schulz et Cox dans une course serrée, avec Cox à 25% et Schulz à 22% – dans la marge d’erreur du sondage de plus ou moins 4,8 points de pourcentage. Quarante-quatre pour cent des électeurs républicains étaient indécis.

Deux autres républicains sont également dans la course : Robin Ficker, un ancien législateur de l’État qui était un chahuteur sportif bien connu, et Joe Werner, un avocat.

Le gagnant affrontera le candidat qui l’emportera dans une course démocrate bondée qui comprend l’ancien secrétaire américain au Travail Tom Perez, l’auteur à succès Wes Moore, le contrôleur du Maryland Peter Franchot et l’ancien secrétaire américain à l’Éducation John King.

Les visions concurrentes du Parti républicain étaient évidentes lorsque les électeurs du GOP ont voté tôt dans la primaire.

Le républicain Jeff Conley, 68 ans, s’est dit déçu de la trajectoire actuelle du parti et a voté pour Schulz en signe de soutien à Hogan.

“J’ai été républicain toute ma vie, et les gens de Trump ont détourné le parti, et je veux le récupérer”, a déclaré Conley. “J’adore Larry Hogan. J’aimerais le voir se présenter et être président et amener avec lui un groupe de personnes raisonnables et capables de s’entendre.

Christine Cirone, 50 ans, a cependant déclaré qu’elle avait voté pour Cox, citant son opposition à l’avortement ainsi qu’un procès infructueux qu’il avait intenté contre les politiques COVID-19 de Hogan. L’approbation de Trump, a-t-elle dit, a également été un facteur important dans son vote.

« C’est un patriote d’America First. C’est exactement pourquoi j’ai voté pour lui », a déclaré Cirone dans un centre de vote anticipé à Annapolis.

Les démocrates ont cherché à se mêler de la course pour améliorer la position de Cox dans la primaire, une tactique que le parti a utilisée dans d’autres États cette saison de mi-mandat dans l’espoir d’affronter un adversaire plus facile aux élections générales.

La Democratic Governors Association a payé plus d’un million de dollars pour diffuser une publicité qui met l’accent sur les références conservatrices de Cox, le qualifiant de “trop ​​proche de Trump” et affirmant qu’il protégera le deuxième amendement “à tout prix”.

“Le calcul est facile”, a déclaré Schulz lors d’une conférence de presse avec Hogan le mois dernier devant le Capitole du Maryland pour dénoncer l’annonce. “Dépensez un million maintenant et économisez 5 millions de dollars en n’ayant pas à m’affronter aux élections générales.”

Elle a déclaré que les électeurs républicains étaient suffisamment “avisés” pour reconnaître que “le meilleur candidat est quelqu’un qui peut gagner en novembre”.

Cox a décrit la conférence de presse comme une preuve que son adversaire est inquiet.

“C’est la preuve, je pense, que nous gagnons”, a déclaré Cox aux journalistes. “Les habitants du Maryland veulent du changement.”

Hogan a laissé ouverte la possibilité de se présenter à la Maison Blanche en 2024. Il a déclaré le week-end dernier sur “Meet the Press” de NBC qu’il pensait que les électeurs étaient fatigués des extrêmes dans les deux partis et qu’il y avait “une demande croissante pour exactement ce que nous avons”. fait dans le Maryland au cours des huit dernières années.

Hogan a critiqué Cox pour avoir organisé des bus à destination de Washington pour le rassemblement “Stop the Steal” qui a précédé l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis par une foule violente de partisans de Trump. Cox a déclaré qu’il n’était pas allé au Capitole et qu’il était parti avant le début des émeutes.

Dans un tweet qu’il a ensuite supprimé, Cox a qualifié Pence de “traître” pour avoir refusé d’accepter les demandes de Trump de ne pas certifier les élections de 2020, bien qu’il ait par la suite exprimé ses regrets d’avoir utilisé ce mot.

Trump a offert un soutien solide à Cox tout en se référant à Hogan et Schulz en tant que RINO, ou républicains en nom seulement, un terme de dérision pour ceux considérés comme insuffisamment fidèles à l’ancien président.

“Plus important encore, Dan mettra fin au terrible règne RINO de Larry Hogan en battant son successeur” Never Trump “, un autre RINO à faible énergie, Kelly Schulz”, a déclaré Trump dans un communiqué mardi.

Hogan a exprimé des doutes quant à savoir si la primaire du gouverneur de cette année reflétait une bataille par procuration entre lui et l’ancien président.

“Il s’agit de deux candidats différents et de deux philosophies différentes”, a déclaré Hogan après avoir voté pour Schulz la semaine dernière.

Hogan a déclaré que Schulz était le seul candidat républicain capable de s’appuyer sur ses réalisations et d’empêcher un démocrate d’entrer dans le manoir du gouverneur.

“Les autres candidats à la primaire républicaine n’ont tout simplement aucune chance de participer à une course compétitive”, a-t-il déclaré.

___

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter sur https://twitter.com/ap_politics.

Brian Witte, Associated Press