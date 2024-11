Trump et Harris soutiennent tous deux un crédit d’impôt pour enfants plus important. Mais quelles familles devraient en bénéficier ?

WASHINGTON– Jamais auparavant dans un cycle d’élection présidentielle il n’y a eu autant de discussions sur la crédit d’impôt pour enfants – un outil que de nombreux démocrates et républicains ont approuvé comme moyen de sortir les enfants et les jeunes familles de la pauvreté.

Il y a à peine trois ans, les taux de pauvreté des enfants ont diminué de manière significative lorsque l’administration du président Joe Biden a augmenté le crédit d’impôt pour enfants et a rendu éligibles même les familles les plus pauvres. Mais l’agrandissement n’a duré qu’un an. Congrès a refusé de le renouveler.

Il y a de l’espoir pour une nouvelle augmentation du crédit d’impôt, quel que soit le vainqueur de l’élection de mardi. élection présidentiellemais la tension demeure quant à savoir qui devrait se qualifier.

Les démocrates souhaitent une expansion massive – et coûteuse – du filet de sécurité sociale. La vice-présidente Kamala Harris a proposé une augmentation importante du crédit d’impôt pour enfants dans le cadre de sa campagne présidentielle. Plutôt que d’offrir cette prestation sous forme de remboursement d’impôt, elle souhaite envoyer des paiements mensuels aux parents, même à ceux qui ne travaillent pas et ne paient pas d’impôt sur le revenu. Les Républicains ont exprimé leur soutien à l’augmentation du crédit d’impôt, mais craignent également que, pour certains parents, cela ne devienne une incitation à ne pas travailler.

Malgré toute leur prospérité économique, la pauvreté infantile reste omniprésente aux États-Unis. Les enfants de moins de 5 ans constituent le groupe d’âge le plus susceptible d’être confronté pauvreté et expulsionet plus d’un jeune de moins de 18 ans sur six vit en dessous du seuil seuil de pauvreté fédéral. Pendant ce temps, il devient de plus en plus coûteux d’élever un enfant, avec l’augmentation des frais d’épicerie, de garde d’enfants et de logement.

« L’élargissement du crédit d’impôt pour enfants est l’option la plus efficace proposée pour réduire la pauvreté des enfants en Amérique », a déclaré Christy Gleason de Save the Children, une organisation humanitaire mondiale axée sur le bien-être des enfants. « Les familles le réclament. Les électeurs l’exigent.

Actuellement, le crédit d’impôt pour enfants offre aux familles un rabais de 2 000 $ sur leur facture fiscale pour chaque enfant de moins de 17 ans dont ils ont la garde. Les familles qui paient moins de 2 000 $ d’impôt sur le revenu reçoivent une prestation moindre, et les parents qui ne travaillent pas n’en reçoivent aucune.

Harris a placé l’élargissement du crédit d’impôt au cœur du message de sa campagne sur l’économie. Son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a un curriculum vitae qui comprend l’adoption d’un crédit d’impôt pour enfants de l’État.

L’ancien président Donald Trump a doublé le montant du crédit d’impôt pour enfants au cours de son mandat. Lors de sa campagne présidentielle, il a refusé de fournir des détails sur ses projets concernant le crédit d’impôt pour enfants, sauf pour dire qu’il envisagerait de l’augmenter de manière significative.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a évoqué la possibilité d’augmenter le crédit d’impôt pour enfants à 5 000 dollars afin que davantage de parents puissent rester à la maison avec leurs enfants. dans une interview sur Face the Nation de CBS. Mais certains Républicains hésitent à l’étendre aux parents qui ne travaillent pas à l’extérieur de la maison.

Après voter contre un projet de loi sur le crédit d’impôt pour enfants en août, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell du Kentucky, a déclaré que pour les parents au foyer, l’avantage équivalait à « une aide sociale en espèces au lieu d’un allègement pour les contribuables qui travaillent ».

Les enjeux de ce débat sont considérables pour les parents incapables de travailler en raison d’un handicap ou parce qu’ils s’occupent d’enfants ou de parents âgés. Beaucoup ont été exclus de cette prestation parce qu’ils ne gagnent pas de revenus.

Kandice Beckford, 25 ans, fait partie de ceux-là. Elle était assistante médicale à l’hôpital universitaire Howard de Washington, DC, l’année dernière, lorsque sa grossesse l’a rendue trop malade pour travailler, la forçant à arrêter.

Elle était sans abri même lorsqu’elle gagnait un salaire, rebondissant entre les maisons d’amis et de parents. Lorsqu’elle a quitté l’hôpital après avoir accouché en avril, elle n’avait toujours pas de logement permanent. Elle ne pouvait pas faire grand-chose à part se connecter avec les agences de services sociaux – et prier.

« Je suis une femme pieuse, alors j’ai vraiment essayé de laisser la majeure partie de cela entre les mains de Dieu », a déclaré Beckford. « C’était inquiétant, mais j’essayais de ne pas laisser cela prendre le dessus sur ma vie et ma réflexion. »

L’histoire de Beckford souligne la précarité financière à laquelle de nombreuses familles – et en particulier les mères célibataires – sont confrontées pour élever leurs enfants. Si elle ne retourne pas au travail cette année, elle n’aura droit à aucune prestation.

La proposition Harris rendrait chaque foyer éligible quel que soit son revenu, offrant 6 000 dollars de prestations aux familles avec nouveau-nés et 3 600 dollars pour chaque enfant par la suite. Elle souhaite le verser sous forme de versements mensuels afin que les familles n’aient pas à attendre une déclaration de revenus. Harris prévoit d’augmenter les impôts des sociétés et des Américains les plus riches pour financer ce plan, en partie en autorisant l’expiration des crédits d’impôt adoptés sous l’administration Trump en 2017.

En tant que président, Trump a doublé le crédit d’impôt pour enfants, le faisant passer de 1 000 à 2 000 dollars, et a augmenté le plafond de revenu, permettant ainsi aux familles gagnant jusqu’à 400 000 dollars de bénéficier de cette prestation. Le crédit d’impôt pour enfants adopté sous son administration expirera à la fin de l’année prochaine. Si le prochain Congrès et le prochain président n’agissent pas, le crédit retombera à 1 000 dollars par enfant.

En 2021, dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, le président Joe Biden a étendu le crédit à 3 000 dollars par enfant – et à 3 600 dollars pour les enfants de moins de 6 ans – et l’a rendu accessible à tous les ménages avec des enfants citoyens, quel que soit leur revenu. Il a réduit de moitié la pauvreté des enfants en une mesure. Mais ces gains ont été effacés à son expiration.

En septembre, Beckford a finalement été admise dans un refuge pour femmes et leurs enfants dans le Maryland et a été mise en relation avec une agence de services sociaux qui l’a aidée à faire face à de nombreuses dépenses liées à un nouveau bébé, notamment une poussette et un siège auto, des vêtements et des jouets.

Interrogée sur ses rêves pour sa fille Inari, Beckford a coché une liste : elle veut qu’Inari soit plus intelligente qu’elle et reçoive « la meilleure éducation qui soit ». Inari dépasse déjà ses jalons de développement et Beckford savoure sa croissance.

Son dernier souhait semblait fondamental, mais s’est avéré insaisissable pour Beckford et tant d’autres mères américaines.

« Je veux qu’elle ait une vie stable », a déclaré Beckford.

L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à ce rapport.

