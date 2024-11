Trump et Harris se rendront tous deux dans la région de Milwaukee dans le but final de gagner le Wisconsin.

MILWAUKEE– vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump organisera des rallyes de duel à moins de sept milles les uns des autres vendredi soir dans la région de Milwaukee dans le cadre d’un poussée finale pour les votes dans le plus grand comté du Wisconsin, un État swing.

Milwaukee abrite le parti le plus démocrate votes dans le Wisconsinmais c’est dans ses banlieues conservatrices que vivent la plupart des républicains et constituent une zone critique pour Trump alors qu’il tente de récupérer l’État qu’il a remporté de justesse en 2016 et perdu en 2020. L’une des raisons de sa défaite était une baisse du soutien dans ces banlieues de Milwaukee et un augmentation des votes démocrates dans la ville.

« Les deux candidats reconnaissent que la route vers la Maison Blanche passe directement par le comté de Milwaukee », a déclaré Hilario Deleon, président du Parti républicain du comté.

Les rassemblements en duel – Trump est au centre-ville de Milwaukee et Harris dans une banlieue – pourraient être les dernières apparitions des candidats sur le champ de bataille du Wisconsin avant Jour d’élection. Les deux parties affirment que la course est une fois de plus très serrée pour les 10 voix électorales de l’État. Quatre des six dernières élections présidentielles dans le Wisconsin ont été décidées par moins d’un point, soit moins de 23 000 voix.

C’était votes des absents de Milwaukeequi sont généralement signalés tôt le matin après le jour du scrutin, qui ont fait basculer le Wisconsin pour la présidence. Joe Biden en 2020.

Les démocrates savent qu’ils doivent voter à Milwaukee, qui abrite également la plus grande population noire de l’État, pour contrer le soutien de Trump dans les banlieues et les zones rurales. Harris espère reproduire, voire dépasser, le taux de participation de 2020 dans la ville, qui a voté à 79 % pour Biden cette année-là.

Trump tente de réduire la marge des démocrates. Deleon a qualifié cela de mentalité de « perdre avec moins ».

De nombreux démocrates sont « anxieux et prudemment optimistes », a déclaré Angela Lang, fondatrice et directrice exécutive de Black Leaders Organizing for Communities à Milwaukee.

« Surtout étant donné l’année 2016 où il n’y avait pas la même quantité d’énergie, je pense qu’il est clair que les Démocrates ont appris des leçons sur l’importance de Milwaukee et du Wisconsin dans leur ensemble », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre d’un autre effort de sensibilisation tardif ciblant les électeurs noirs, l’ancien président Bill Clinton a fait campagne avec les chefs religieux locaux jeudi soir dans un centre de célébration de la musique et des arts afro-américains à Milwaukee.

Hillary Clinton n’a pas fait campagne dans le Wisconsin en 2016 après sa défaite aux primaires, une erreur que Harris ne répétera pas. L’étape de vendredi sera sa neuvième dans l’État en tant que candidate à la présidentielle et sa cinquième à Milwaukee ou dans sa banlieue. Ce sera la 10e étape de Trump dans le Wisconsin, sans compter la Convention nationale républicaine, qui a eu lieu tenue à Milwaukee, et sa troisième visite dans la région de Milwaukee.

Le président du Parti républicain du Wisconsin, Brian Schimming, a déclaré que le fait que Harris doive retourner dans le bastion démocrate de Milwaukee montre qu’elle est en défense tandis que Trump est en attaque.

La commission électorale de Milwaukee a estimé jeudi qu’elle s’attend à recevoir plus de 100 000 bulletins de vote d’ici le jour du scrutin. Mais cela est en retard sur les premiers résultats des votes des banlieues conservatrices.

« La question à laquelle personne ne connaît la réponse est de savoir pour qui ces électeurs votent », a déclaré Ben Wikler, président du Parti démocrate du Wisconsin. « Mon sentiment est qu’il pourrait y avoir d’agréables surprises pour Harris. »

Lang, l’organisatrice de Milwaukee, a déclaré que c’était une tradition pour de nombreux électeurs que son groupe contacte de voter le jour du scrutin. Et s’ils ne le font pas ?

« Nous nous trouvons alors dans un monde de problèmes », a déclaré Mandela Barnes, ancien lieutenant-gouverneur et président de Power to the Polls, un groupe qui s’efforce d’augmenter la participation électorale.

Le rassemblement de Trump se déroule dans la même arène où s’est tenue la convention républicaine il y a trois mois. Le rassemblement Harris, qui se tiendra au State Fair Park de West Allis, comprendra le rappeur Cardi B, qui devrait seulement prendre la parole, et des performances de GloRilla, Flo Milli, MC Lyte, The Isley Brothers et DJ GEMINI GILLY.