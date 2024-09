Trump et Harris font une brève pause dans leur campagne dans les États clés

Les candidats à la présidence concentrent généralement une grande partie de leurs déplacements sur les États clés, mais Donald Trump Mercredi, il emmène son message dans un endroit quelque peu improbable : la banlieue de New York.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président se rend à Uniondale, à Long Island, une région qui pourrait être clé pour son parti maintenir le contrôle de la ChambreSon parti tente de protéger 18 républicains dans les districts du Congrès à forte majorité démocrate que Joe Biden a remportés en 2020, en particulier dans les régions côtières de New York et de Californie, et passe à l’offensive pour défier les démocrates ailleurs.

Long Island en particulier présente l’un des plus Des courses surveillées de prèsentre le représentant républicain du premier mandat Anthony D’Esposito et la démocrate Laura Gillen. D’Esposito est un ancien détective de la police de New York qui a gagné en 2022 dans un district que Biden a remporté d’environ 15 points de pourcentage en 2020.

Trump a publié mardi sur sa plateforme Truth Social que le GOP avait « une réelle chance de gagner » New York « pour la première fois depuis plusieurs décennies ». Dans ce même message, Trump a également promis qu’il « récupérerait SALT », suggérant qu’il éliminerait le plafond des déductions fiscales étatiques et locales qui faisaient partie de la législation de réduction d’impôts qu’il a signée en 2017.

Le soi-disant bouchon SALT a a conduit à des factures d’impôts plus élevées pour de nombreux résidents de New York, du New Jersey, de Californie et d’autres États à coût élevé et à fiscalité élevée, et constitue un enjeu de campagne important dans ces États, en particulier parmi les républicains de New York qui servent dans les districts remportés par Biden.

Du côté démocrate de la campagne, le vice-président Kamala Harris devrait prendre la parole lors de la 47e conférence annuelle sur le leadership du Congressional Hispanic Caucus Institute à Washington mercredi, et a prévu des voyages plus tard dans la semaine au Michigan et au Wisconsin.

Les électeurs latinos constituent un bloc essentiel dans les États clés comme l’Arizona, le Nevada et la Pennsylvanie. S’exprimant sur le réseau Nueva cette semaine avec la personnalité connue sous le nom de « Chiquibaby », Harris a fait la promotion de ses propositions de déductions fiscales pour les nouvelles petites entreprises, de son expérience dans la poursuite des affaires frontalières en tant que procureure générale de Californie et de son soutien à l’offre d’une « voie vers la citoyenneté pour ceux qui l’ont méritée ».

Mardi, le vice-président passé un entretien à Philadelphie avec des membres de l’Association nationale des journalistes noirs. Elle a dénoncé la rhétorique de Trump et a déclaré que les électeurs devraient s’assurer qu’il « ne puisse plus avoir ce micro ».

Trump tente de revenir à sa cadence de campagne après la défaite de dimanche. tentative d’assassinat apparente alors qu’il jouait au golf en Floride. Mardi, il voyagé à Flint, Michiganet n’a pas semblé modifier ses plans pour ses prochains voyages dans la capitale nationale et en Caroline du Nord plus tard dans la semaine.

Son colistier, le sénateur de l’Ohio. J.D. Vancedevrait organiser un événement à Raleigh, en Caroline du Nord, mercredi.

