Trump et Harris célèbrent le sombre anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre

FORT LAUDERDALE, Floride — Ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris marquent le premier anniversaire de l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste alors que les candidats à la présidentielle approchent des dernières semaines de la campagne, dans un contexte de conflit qui s’étend au Moyen-Orient.

Les dirigeants politiques de tous bords ont souligné le meurtre d’environ 1 200 personnes, dont 46 citoyens américains, par des militants dirigés par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre de l’année dernière, ainsi que la prise d’environ 250 otages. Un an plus tard, environ 100 personnes, dont plusieurs Américains, sont toujours en captivité, alors que les efforts menés par les États-Unis pour négocier un cessez-le-feu et un accord de libération des otages ont échoué.

Le président Joe Biden devait marquer l’occasion lors d’un sombre événement dans la salle bleue de la Maison Blanche, allumant une bougie commémorative pour marquer l’anniversaire.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprimera devant les dirigeants de la communauté juive dans l’un de ses complexes hôteliers de Floride, à Doral, dans la banlieue de Miami. Harris s’adressera brièvement aux journalistes et, avec son mari, plantera un grenadier sur le terrain de la résidence du vice-président en l’honneur des personnes tuées il y a un an.

Plus tôt lundi, le mari de Harris, Doug Emhoff, qui est juif, a récité une prière pour la paix lors d’un événement commémorant l’anniversaire organisé par le Comité juif américain à Washington.

L’attaque a déclenché une guerre meurtrière à Gaza, alors qu’Israël s’efforçait d’extirper le contrôle du Hamas sur le territoire et de tenter de rapatrier les personnes capturées. d’Israël campagne militaire a tué plus de 41 000 Palestiniens, dont de nombreuses femmes et enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre militants et civils.

Un autre groupe soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a tiré des milliers de roquettes sur le territoire israélien au cours de la même période depuis le Liban, et Israël a étendu le mois dernier sa campagne de sabotage et d’assassinat et a lancé une incursion terrestre au Liban pour combattre la menace du groupe.

L’Iran, quant à lui, a tiré d’importantes salves de missiles sur Israël, la dernière fois il y a une semaine, alors que les États-Unis maintiennent des troupes et des armes dans la région pour aider Israël à les abattre.

Trump a blâmé Harris et Biden pour la guerre, arguant que leur administration donnait du pouvoir à l’Iran, et il a tenté de profiter de certaines divisions au sein du Parti démocrate avec les progressistes protestant contre la guerre en Israël.

Certaines déclarations de Trump sur Israël négligent son association avec des personnes qui prononcent une rhétorique antisémite comme le militant d’extrême droite Nick Fuentes et le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West.

Trump a répété à plusieurs reprises que les électeurs juifs qui votent pour les Démocrates « Il faudrait leur faire examiner la tête » et a récemment déclaré que s’il perdait l’élection présidentielle face à Harris le 5 novembre, « le peuple juif aurait vraiment beaucoup à voir avec cela ».

Dans un extrait publié d’une interview avec « 60 Minutes » de CBS qui sera diffusée lundi soir, Harris a semblé éviter de répondre à la question de savoir si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est considéré comme « un véritable allié proche », et a déclaré : « La meilleure question est : Avons-nous une alliance importante entre le peuple américain et le peuple israélien ? Et la réponse à cette question est oui.

Les relations de Trump avec Netanyahu ont été difficiles. Ils se sont aigris après que le Premier ministre israélien soit devenu l’un des premiers dirigeants mondiaux à féliciter le président Joe Biden pour sa victoire en 2020, ce que Trump continue de nier. Quelques jours après les attentats du 7 octobre de l’année dernière, Trump a publiquement critiqué Netanyahu et a déclaré qu’il « n’était pas préparé » à l’incursion meurtrière depuis Gaza. Trump a déclaré que Netanyahu avait laissé tomber les États-Unis juste avant la Les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani en 2020.

Depuis, les deux hommes se sont rencontrés pour discuter d’un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Halie Soifer, présidente du Conseil démocratique juif d’Amérique, a déclaré que le conflit au Moyen-Orient – ​​notamment les combats avec le Hezbollah et l’Iran – a laissé les électeurs juifs « avec un sentiment de vulnérabilité et d’inquiétude pour l’avenir d’Israël ». Soifer avait auparavant conseillé Harris sur des questions de sécurité nationale.

Elle affirme que Harris a été cohérent avec un message d’engagement en faveur de la défense d’Israël au cours de l’année dernière, et affirme que Harris et Biden ont ordonné aux forces américaines d’abattre des missiles iraniens visant Israël à plusieurs reprises.

Megerian a rapporté de Washington.