Trump et Harris à égalité dans les États clés – sondage – RT World News

Les deux candidats à la présidentielle américaine sont au coude à coude en Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord, selon un nouveau sondage.

L’ancien président américain Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris sont pratiquement à égalité dans trois États clés du champ de bataille : l’Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord, selon une nouvelle enquête publiée jeudi.

Le sondage, mené par le Marist College, basé à New York, révèle que Harris et Trump bénéficient tous deux du soutien de 49 % parmi les électeurs potentiels de Caroline du Nord. En Arizona et en Géorgie, Trump mène d’un seul point de pourcentage, avec 50 % des électeurs potentiels dans les deux États indiquant qu’ils le soutiendraient, tandis que 49 % penchent pour Harris.

L’enquête a été menée entre le 19 et le 24 septembre auprès de 4 643 électeurs inscrits dans les trois États. Tous les répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient de voter en novembre et 91 % se sont dits certains de leur choix.















Ces trois États offrent un total de 43 votes électoraux combinés. Trump a remporté la Caroline du Nord en 2016 et 2020. Il a également battu Hillary Clinton, alors candidate démocrate, en Arizona et en Géorgie en 2016, mais a perdu les deux États face au président Joe Biden en 2020, marquant la première fois qu’un candidat démocrate remportait la Géorgie depuis 1992.

Trump a activement contesté les résultats des élections en Géorgie, alléguant que les élections avaient été truquées. Ces affirmations ont été réfutées par divers responsables de l’État, dont le gouverneur républicain Brian Kemp.

Un autre sondage réalisé en août par le Siena College Research Institute a montré que Harris avait une avance significative sur Trump dans trois autres États clés : le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. La vice-présidente devrait devancer sa rivale de 50 à 46 % dans les trois États, selon les données du sondage.















Cependant, en 2020, l’écart final entre Biden et Trump s’est avéré bien plus petit que les prévisions des enquêtes précédentes.

Les résultats d’un sondage national publié jeudi par le New York Times suggèrent également que Harris bat Trump de trois points. Le journal note toutefois que l’ancien président pourrait « s’imposer facilement » s’il gagne du terrain dans plusieurs États clés, dont le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Nevada, où l’avance de Harris est inférieure à deux points de pourcentage.