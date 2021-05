Trump et Giuliani demandent au juge d’abandonner l’affaire de conspiration contre les émeutes du Capitole

L’ancien maire de la ville de New York Rudy Giuliani et le président élu Donald Trump se dirigent vers le club-house pour leur réunion au Trump International Golf Club, le 20 novembre 2016 à Bedminster Township, New Jersey.

Mais l’avocat de Trump, Jesse Binnall, a noté en haut de sa demande de licenciement que Trump avait également dit au public de « faire pacifiquement et patriotiquement [their voices] entendu. »

Lors de cet événement, Trump avait fait pression sur les législateurs républicains – ainsi que sur le vice-président de l’époque Mike Pence, qui présidait la session conjointe – pour qu’ils rejettent les résultats électoraux des principaux États. Il a appelé ses partisans à marcher vers le Capitole et a dit à la foule: « Si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’aurez plus de pays. »

Giuliani pendant le rassemblement avait appelé à un «procès par combat». Mais l’avocat de l’ancien maire de New York a fait valoir dans sa requête pour rejeter le procès de Thompson qu ‘ »aucun lecteur ou auditeur raisonnable n’aurait perçu le discours de Giuliani comme une instruction de marcher vers le Capitole, violer violemment le périmètre et entrer dans le bâtiment du Capitole, puis terroriser violemment Congrès à ne pas s’engager dans la certification électorale.

L’affirmation de conspiration des démocrates « défie toute plausibilité et crédibilité à première vue », a écrit l’avocat de Giuliani.

Le procès désigne également comme défendeurs les groupes extrémistes les Oath Keepers, les Proud Boys et les Warboys.

Les Oath Keepers ont déposé leur propre requête pour rejeter l’affaire jeudi matin, arguant que les législateurs démocrates manquent de «qualité pour agir», ou de la capacité de poursuivre en justice sur la base du préjudice allégué qu’ils ont subi par les accusés.

La foule du 6 janvier a franchi les rangées de policiers à l’extérieur du Capitole, conduisant des centaines d’émeutiers à affluer dans le bâtiment. Ils ont attaqué physiquement les forces de l’ordre, cassé des fenêtres, fait irruption dans les bureaux du Congrès, vandalisé les terrains et volé des biens.

L’invasion a forcé une session conjointe du Congrès à évacuer leurs chambres et à se cacher pour leur sécurité, ce qui a temporairement fait dérailler les efforts des législateurs pour confirmer la perte de Trump à Biden.

Le procès de Thompson, déposé devant le tribunal de district américain de Washington en février, a accusé Trump et Giuliani d’avoir lancé une « campagne concertée pour désinformer leurs partisans et le public, encourageant et promouvant l’intimidation et la violence dans la poursuite de leur plan commun visant à promouvoir la réélection de L’accusé Trump, même après que les États eurent certifié les résultats des élections, montrant de manière décisive qu’il avait perdu les élections. »

Cette campagne, qui comprenait un effort pour empêcher le Congrès de compter les votes du Collège électoral le 6 janvier, a été entreprise « dans le but d’empêcher le demandeur Thompson et d’autres membres du Congrès de certifier que l’ancien vice-président Biden a remporté l’élection présidentielle, « Le procès de Thompson a déclaré.

En avril, 10 autres membres de la Chambre ont signé le procès. Ce sont: les représentants californiens Karen Bass, Barbara Lee et Maxine Waters; Steve Cohen du Tennessee; Bonnie Watson Coleman du New Jersey; Veronica Escobar du Texas; Hank Johnson Jr. de Géorgie; Marcy Kaptur de l’Ohio; Jerry Nadler de New York; et Pramila Jayapal de l’État de Washington.