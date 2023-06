Trump et DeSantis s’attaquent l’un à l’autre en campagne électorale lors des premières apparitions en duel en tant que candidats de 2024

GRIMES, Iowa (AP) – L’ancien président Donald Trump a continué jeudi à critiquer son principal rival Ron DeSantis, sautant immédiatement sur les remarques du gouverneur de Floride pendant la campagne électorale pour essayer de mettre en évidence sa propre force en tant que leader du GOP. candidat à la présidentielle.

Trump, apparaissant dans l’Iowa alors que DeSantis faisait campagne dans le New Hampshire, a tenu à dire à environ 200 membres d’un club conservateur réunis dans un restaurant de la région de Des Moines qu’ils pouvaient lui poser des questions – une offre qui est venue peu de temps après que DeSantis a cassé un journaliste de l’Associated Press qui lui a demandé pourquoi il ne répondait pas aux questions des électeurs lors de ses événements.

« Beaucoup de politiciens ne répondent pas aux questions. Ils prononcent un discours », a déclaré Trump aux membres du public, dont beaucoup portaient des chapeaux rouges « Make America Great Again » épousant son mouvement politique.

Trump, tout au long de la journée, a également repoussé à plusieurs reprises l’argument de DeSantis selon lequel il faudra deux mandats à la Maison Blanche pour mettre en œuvre un programme – une référence voilée à Trump, qui ne peut servir qu’un seul mandat supplémentaire.

« Qui diable veut attendre huit ans ? Trump a déclaré, affirmant qu’il ne lui faudrait que six mois pour annuler la politique du président Joe Biden.

DeSantis, interrogé sur le commentaire de l’ancien président alors qu’il quittait un événement électoral à Rochester jeudi après-midi, a noté que Trump avait déjà eu la chance de résoudre les problèmes de la nation lors de son premier mandat. « Pourquoi ne l’a-t-il pas fait au cours de ses quatre premières années? » Il a demandé.

Leurs apparitions dans la campagne ont montré un premier tableau de la primaire républicaine qui ne fait que commencer: Trump martelant DeSantis et promettant d’utiliser un retour à la Maison Blanche pour annuler rapidement le travail de son successeur, tandis que le gouverneur limite ses réponses et ses critiques directes, proposant plutôt de nationaliser son style de gouvernement agressif.

Les deux hommes se présentent comme le plus fort combattant des causes conservatrices et la meilleure chance de leur parti d’empêcher Biden d’être réélu l’année prochaine. Jeudi était la première fois que les deux participaient à la campagne électorale pour rencontrer les électeurs depuis que DeSantis a annoncé sa candidature à la présidence la semaine dernière.

Lors de ses quatre événements dans le New Hampshire, DeSantis a quitté la scène sans inviter les électeurs à poser des questions, ce qui est généralement attendu des candidats à la présidence en compétition dans le premier État primaire du pays. DeSantis n’a également répondu à aucune question sur scène des électeurs de l’Iowa pendant son séjour dans l’État plus tôt dans la semaine.

Tout en posant pour des photos et en serrant la main des électeurs après avoir pris la parole lors de son premier événement en Laconie, le journaliste de l’AP a demandé à DeSantis pourquoi il ne répondait pas aux questions des personnes présentes.

« Les gens viennent vers moi, me parlent. De quoi parles-tu? Es-tu aveugle? » il a dit. « Es-tu aveugle? Les gens viennent vers moi, me parlent de tout ce dont ils veulent me parler.

Alan Glassman, trésorier du GOP de l’État, a assisté à l’événement et s’est dit déçu que le gouverneur de Floride n’ait pas inclus de période de questions-réponses. Glassman et sa femme ont décidé de sauter tous les événements ultérieurs de la journée étant donné que DeSantis n’était pas susceptible de répondre à des questions non scénarisées.

« C’est le New Hampshire. La réalité ici est que la grande majorité des politiciens ici dans le New Hampshire, nous faisons notre diligence raisonnable. Nous voulons savoir où en sont ces gens. Et une grande partie de cela consiste à les entendre et à leur poser des questions », a déclaré Glassman.

« J’espère juste que la prochaine fois que le gouverneur se présentera ici, il interagira davantage avec les gens », a déclaré Glassman.

En plus de ses coups subtils à Trump, DeSantis dans le New Hampshire s’est concentré sur Biden, le critiquant pour avoir défendu une décision visant à rétrograder l’État à vote anticipé de son rôle de premier plan dans la sélection des candidats à la présidentielle. Il a déclaré que le président avait eu tort de soutenir une décision du Comité national démocrate de faire en sorte que le New Hampshire tienne sa primaire démocrate le même jour que le Nevada dans le cadre d’un remaniement majeur destiné à autonomiser les électeurs noirs et d’autres minorités essentiels à la base de soutien du parti.

Le calendrier du Parti républicain est décidé séparément, mais les changements des démocrates ont irrité les membres des deux partis dans le New Hampshire.

« Je suis heureux que les républicains tiennent la ligne et s’engagent envers le New Hampshire », a déclaré DeSantis.

Matt Johnson, un consultant de 55 ans de Windham, New Hampshire, qui a assisté au troisième événement de la journée de DeSantis à Salem, a déclaré que Trump et DeSantis présentaient aux électeurs un véritable choix, mais il aimait que DeSantis « ait prouvé qu’il pouvait réellement obtenir choses faites au gouvernement.

Trump « a beaucoup parlé et il a fait des choses, mais il n’a pas vraiment fait beaucoup de choses qu’il aurait probablement dû faire », a déclaré Johnson. « Quant au culte de la personnalité, j’en ai assez. »

Mais Walter Kirsch, 64 ans, de Warner, New Hampshire, a déclaré que les républicains doivent se rendre compte que, bien qu’ils soient parfois « bourrus », Trump sera finalement le candidat du parti en 2024. Warner, qui faisait partie de plusieurs dizaines de partisans agitant des drapeaux de Trump devant un DeSantis événement jeudi soir à Manchester, a déclaré qu’il espérait que DeSantis « réfléchira à ce qu’il fait et se retirera de cela et le donnera à l’homme qui l’a mérité ».

« Ron DeSantis a fait un travail incroyable en Floride. Il devrait y rester. J’ai l’impression qu’il détruit peut-être sa carrière politique », a déclaré Kirsch.

Cherchant à établir un contraste avec DeSantis, Trump a répondu aux questions des électeurs lors de tous ses événements du jeudi, qui comprenaient un petit-déjeuner à Urbandale, un événement de formation au leadership des bénévoles de l’équipe Trump à l’extérieur de Des Moines à Grimes et une réunion privée avec environ 50 pasteurs à un L’église de Des Moines, bien que le dernier événement ait été fermé aux médias.

Il a ensuite enregistré une mairie avec Sean Hannity de Fox News Channel dans la banlieue de Des Moines à Clive qui a été diffusée jeudi soir, racontant que l’animateur DeSantis avait « eu une très mauvaise journée aujourd’hui. Il s’est mis très en colère contre la presse.

Alors que Trump et DeSantis font leur présentation aux électeurs du GOP, le champ présidentiel républicain est en train de devenir encore plus encombré.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, devrait lancer une campagne présidentielle républicaine le 6 juin dans le New Hampshire. Le lendemain, Mike Pence, l’ancien vice-président de Trump, et le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, devraient annoncer leurs propres campagnes.

Le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’entrepreneur en biotechnologie et militant « anti-réveil » Vivek Ramaswamy sont parmi les autres candidats déjà en course.

Lors de la mairie, Trump a qualifié le champ de ballonnement – ​​dont les critiques craignent de diviser le vote anti-Trump – de «bonne chose» pour sa candidature, mais s’est demandé pourquoi certains candidats de longue date se dérangent.

« Quel est le but? » Il a demandé. « Je ne comprends pas ce qu’ils font. »

___

Price rapporté de New York et Peoples rapporté de Laconia et Rochester, NH Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Colvin à New York et Steve LeBlanc à Salem, NH, ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Steve Peoples et Thomas Beaumont, Associated Press