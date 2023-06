Trump et DeSantis organiseront des événements de campagne en duel dans le New Hampshire après s’être disputés sur le calendrier

HOLLIS, NH (AP) – L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis organiseront des événements de campagne en duel mardi dans le New Hampshire après quelques querelles sur le moment rapproché des apparitions.

DeSantis, qui a publié lundi une proposition de politique d’immigration et de sécurité des frontières, devait comparaître lors d’un événement à la mairie à Hollis, tandis que Trump, le principal candidat à la présidence du GOP, devait prendre la parole lors d’un déjeuner à Concord organisé par un club de femmes républicaines. et assister à l’ouverture du bureau d’État de sa campagne à Manchester.

La Fédération des femmes républicaines du New Hampshire, qui héberge Trump, a publié la semaine dernière une déclaration disant qu’elle était déçue de la campagne DeSantis pour avoir programmé une mairie à peu près au même moment que son propre événement – ​​à 40 miles (64 kilomètres) et un couple d’heures avant.

Le groupe l’a qualifié de « tentative de détourner l’attention » de la collecte de fonds à guichets fermés « Lilac Luncheon » de l’organisation et a déclaré que d’autres candidats à la présidence avaient prévu autour de l’événement. Il a également déclaré avoir demandé à DeSantis de reporter, apparemment en vain.

Deux membres du groupe de femmes ont cependant posté sur Twitter qu’elles n’étaient pas d’accord avec la déclaration. L’une, l’ancienne législatrice de l’État Melissa Blasek, a déclaré qu’elle démissionnait de son adhésion au groupe pour ce qu’elle a appelé « un coup de campagne bon marché » qui semblait être motivé par la campagne Trump, qui a envoyé son propre communiqué de presse partageant la déclaration.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la déclaration, la campagne DeSantis n’a pas abordé le problème, mais a déclaré que le gouverneur s’efforçait de s’assurer que son message « atteigne chaque dernier électeur primaire du New Hampshire, et nous avons une organisation de premier ordre dans l’État pour l’aider. fais ça.

« Nous sommes convaincus que le message du gouverneur trouvera un écho auprès des électeurs du New Hampshire alors qu’il continue de visiter le Granite State et détaille ses solutions aux échecs de Joe Biden », a déclaré l’attaché de presse de la campagne, Bryan Griffin, dans un communiqué.

Depuis le lancement de sa campagne le mois dernier, DeSantis a largement cherché à se projeter comme plus conservateur que l’ancien président dans le but de le détrôner en tant que figure dominante du parti. Le gouverneur a affirmé qu’il nommerait plus de juges conservateurs à la Cour suprême que les trois Trump nommés à la cour, a critiqué Trump pour avoir laissé entendre que l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride était «trop sévère» et a accusé Trump d’avoir généralement «déplacé vers la gauche».

Alors que la bonne foi conservatrice est importante dans les États fortement GOP comme l’Iowa, l’État du premier caucus, elle est politiquement plus délicate dans le New Hampshire, un État du champ de bataille politique.

La première place de Trump à la primaire républicaine du New Hampshire en 2016 – après avoir perdu l’Iowa face au sénateur Ted Cruz du Texas – l’a aidé à dominer le parti. Mais ses rivaux démocrates ont fini par remporter l’État aux élections générales de 2016 et 2020.

Et bien que DeSantis ait parlé de l’interdiction de l’avortement qu’il a signée lors de la campagne électorale auprès d’un public conservateur et dans l’Iowa et la Caroline du Sud, il ne l’a généralement pas soulevée lorsqu’il s’est adressé à des foules dans le New Hampshire plus modéré.

Lundi, DeSantis a organisé un événement de campagne dans la ville frontalière texane d’Eagle Pass pour dévoiler son premier plan politique majeur, une proposition sur l’immigration et la sécurité des frontières qui appelle à mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse, à achever le mur américano-mexicain et à envoyer des forces américaines au Mexique. pour lutter contre les cartels de la drogue. Le plan reflète en grande partie les politiques de Trump et fait face à de longues chances, nécessitant l’inversion des précédents juridiques, l’approbation d’autres pays ou même un amendement à la Constitution américaine.

Michelle L. Price et Holly Ramer, Associated Press