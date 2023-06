Trump et DeSantis doivent s’engager à soutenir un éventuel candidat à la Maison Blanche alors que le premier débat est annoncé

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump et son principal rival Ron DeSantis doivent s’engager à soutenir l’éventuelle nomination présidentielle républicaine s’ils veulent participer au premier débat primaire du parti.

Le Comité national républicain insistera sur la condition pour que tout candidat soit sur scène lors de l’événement, qui, a-t-il annoncé, aura lieu le 23 août à Milwaukee, Wisconsin.

Le RNC s’est engagé à mettre en place un processus primaire juste, neutre et transparent et les critères de qualification énoncés placeront notre parti et notre éventuel candidat dans la meilleure position pour reprendre la Maison Blanche en novembre 2024 », a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel vendredi.

Tous les candidats doivent répondre à tous les critères du RNC répertoriés en quatre groupes : statut de candidat ; vote; collecte de fonds; et l’engagement des candidats.

Les candidats seront placés sur scène en fonction de leur nombre d’électeurs, avec le candidat le plus élevé au centre.

En plus de l’engagement de soutenir le candidat éventuel, les candidats doivent avoir 40 000 donateurs uniques avec 200 par État dans au moins 20 États, et ils doivent interroger au moins un pour cent dans trois sondages reconnus.

Si suffisamment de candidats se qualifient, un deuxième débat aura lieu le 24 août.

M. Trump est le grand favori pour remporter la nomination du parti, devant M. DeSantis et le reste du peloton.

Une enquête de National Research Inc. auprès de 500 électeurs probables de la primaire républicaine de Caroline du Sud le 26 mai a mis le président à un mandat à 43%, avec le gouverneur de Floride à 18%.

Statut de candidat

Être éligible pour courir (citoyen américain de naissance, résident depuis plus de 14 ans, 35 ans ou plus).

Avoir déclaré sa candidature.

Avoir un formulaire FEC 2 actif (déclaration de candidature) déposé auprès de la FEC dans lequel ils s’identifient comme candidat à l’investiture républicaine.

Avoir un formulaire FEC 1 actif (déclaration d’organisation) déposé auprès de la FEC désignant le comité de campagne principal du candidat.

Vote

Sondez au moins 1 % dans trois sondages nationaux OU 1 % dans deux sondages nationaux et 1 % dans un premier sondage d’État de deux États distincts « exclus » (Iowa, New Hampshire, Nevada, Caroline du Sud) reconnus par le RNC . Pour qu’un sondage soit reconnu, il doit :

Sondez au moins 800 électeurs républicains probables inscrits grâce à une combinaison d’appels en direct, de réponse vocale intégrée, de panels en ligne et/ou de SMS.

Ne pas trop pondérer les réponses d’une cohorte individuelle au-delà de la marge d’erreur du sondage.

Posez la question sur la préférence présidentielle avant toute question, ce qui peut permettre un biais potentiel.

Ne pas être mené par une société de sondage affiliée à un candidat ou à un comité de candidats.

Répondez à cette exigence de vote au plus tard 48 heures avant le premier débat prévu et doit avoir lieu le 1er juillet 2023 ou après.

Collecte de fonds

Avoir un minimum de 40 000 donateurs uniques pour le principal comité de campagne présidentielle (ou comité exploratoire) du candidat, avec au moins 200 donateurs uniques par État ou territoire dans plus de 20 États et/ou territoires.

Présentez cette preuve au RNC au plus tard 48 heures avant le premier débat prévu.

Engagement du candidat