Trump et DeSantis commencent à surveiller les États du Super Tuesday alors qu’ils se préparent pour le long match de 2024

Alors que la primaire présidentielle républicaine s’intensifie cet été, la plupart des candidats à la Maison Blanche consacrent leur temps à des événements dans l’Iowa et le New Hampshire, les États qui lanceront le processus de nomination au début de l’année prochaine. Pas Ron DeSantis ou Donald Trump.

Le gouverneur de Floride s’adressera à plus de 1 500 fidèles républicains samedi au Music City Center de Nashville. Quelques semaines plus tard, l’ancien président passera par l’Alabama pour faire la une du plus grand événement du GOP de l’État de l’été.

Trump, le premier favori du GOP, et DeSantis, qui le suit pour la deuxième place, ignorent à peine les électeurs des États qui relancent la compétition républicaine. Au cours du mois dernier, ils ont tous deux organisé des rassemblements et d’autres événements majeurs dans l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud, apparaissant parfois même dans le même État le même jour.

Mais ils font plus que les autres candidats du GOP pour renforcer leur position dans des États comme le Tennessee et l’Alabama qui organiseront des élections le soi-disant Super Tuesday. C’est à ce moment-là que le plus grand nombre de délégués, que les candidats remportent État par État, sont à gagner au cours d’une seule journée du cycle primaire.

Seuls Trump et DeSantis, qui ont collecté des dizaines de millions de dollars pour soutenir leurs campagnes, ont les ressources nécessaires pour travailler de manière significative au-delà des premiers États. Et les dirigeants du GOP au-delà de l’Iowa, du New Hampshire et de la Caroline du Sud disent que c’est une stratégie intelligente.

« Je sais que tout le monde se concentre sur l’Iowa et le New Hampshire », a déclaré Scott Golden, président du Tennessee GOP, qui a noté que le vote anticipé dans son État commence à la mi-février, avant que la Caroline du Sud ne organise son concours. « Mais cela vaut la peine de prendre un peu de temps pour venir au Tennessee. »

Pour les candidats à la présidentielle, le Super Tuesday est une date encerclée en rouge – l’année prochaine, c’est le 5 mars – qui peut faire ou défaire une campagne.

Arrivant rapidement après des concours dans les premiers États tels que l’Iowa et le New Hampshire, l’ensemble d’environ 14 primaires se déroule dans une vaste zone géographique, de la Californie et du Texas au Massachusetts et au Maine. La journée est également un test de la capacité d’une campagne à organiser des partisans, sa solidité financière et une chance pour les candidats qui sont toujours debout d’augmenter leur total de délégués.

En 2016, par exemple, la domination du Super Tuesday de Trump a signalé, contre la sagesse politique conventionnelle, que l’homme d’affaires et star de la télé-réalité était susceptible d’être le candidat du parti. Le président Joe Biden a également traversé le Super Tuesday en 2020, forçant rapidement la plupart de ses rivaux restants à abandonner.

Ce cycle, Trump et DeSantis ont mis en place des mentions clés dans les États du Super Tuesday, commençant à embaucher du personnel et préparant les supporters à frapper aux portes.

Le départ précoce reflète la confiance des candidats qu’ils seront en lice en mars, lorsque le champ a généralement été vanné. Les sondages publics montrent que Trump mène actuellement confortablement, suivi de DeSantis, avec d’autres candidats à la traîne. Ils comprennent l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien ambassadeur des Nations Unies Nikki Haley et Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey.

Bien sûr, cibler les États du Super Tuesday n’est pas une garantie de remporter la nomination. Après une entrée tardive dans la course présidentielle démocrate de 2020, la stratégie du milliardaire Mike Bloomberg était de contourner les premiers concours et de gagner dans les États du Super Tuesday. L’ancien maire de New York a dépensé plus de 500 millions de dollars mais a terminé bien derrière Biden dans le transport des délégués.

Trump et DeSantis n’ont pas entièrement eu les États du Super Tuesday pour eux seuls. Les candidats, dont l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont voyagé en Californie et ailleurs. Haley fait partie de ceux qui se sont rendus au Texas pour visiter sa frontière avec le Mexique. Mais leurs campagnes se sont concentrées presque uniquement sur les premiers États, certaines sur un en particulier.

Pence, un chrétien évangélique, a principalement ciblé l’Iowa, où une grande partie des électeurs primaires du GOP sont des évangéliques. Christie compte sur les électeurs indépendants d’esprit du New Hampshire pour soutenir sa candidature anti-Trump, tandis que Haley et Scott espèrent de bonnes performances dans leur État d’origine, la Caroline du Sud, qui vote 10 jours avant le Super Tuesday.

Trump et DeSantis ont l’argent pour mener une campagne plus large. Trump rapportera avoir levé plus de 35 millions de dollars au cours du seul deuxième trimestre de cette année, a déclaré sa campagne, tandis que la campagne de DeSantis a déclaré qu’il avait rapporté 20 millions de dollars en seulement six semaines après avoir annoncé sa candidature.

Trump est officiellement entré dans la course avec l’énorme avantage d’avoir déjà couru et remporté des courses dans ces États, et sa campagne dans nombre d’entre eux ne s’est pas arrêtée depuis qu’il a perdu les élections de 2020. En 2021, par exemple, Trump a organisé un rassemblement «Save America» en Alabama qui, selon le GOP de l’État, a attiré quelque 50 000 personnes.

« Les habitants de l’Alabama ont une relation spéciale avec Donald Trump », a déclaré le président du Parti républicain de l’Alabama, John Wahl, notant que Trump avait facilement remporté la primaire du GOP en 2016, alors qu’il affrontait les sens. Ted Cruz du Texas et Marco Rubio de Floride pour la nomination. Trump a également remporté facilement les élections générales en Alabama en 2016 et 2020.

Bien qu’il s’agisse d’un petit État par rapport à de nombreux autres concours du Super Tuesday, Wahl a déclaré que des endroits comme l’Alabama permettaient aux candidats de manifester leur soutien parmi les électeurs conservateurs qui sont « le cœur du Parti républicain ».

« Ce sont des États comme l’Alabama qui vont être là où (Trump) espère gagner beaucoup de terrain », a-t-il déclaré. « Et si d’autres candidats veulent le battre, ils doivent rivaliser avec lui dans ces États. »

DeSantis et Never Back Down, le super PAC qui le soutient, essaient. Le PAC prévoit d’investir 100 millions de dollars dans des opérations au sol ciblant les 18 premiers États – quatre premiers États plus les États du Super Tuesday – y compris du personnel rémunéré tel que les directeurs de campagne des États. Le porte-à-porte est bien avancé dans les premiers États et commencera dans les États du Super Tuesday cet été, avec un objectif d’avoir 2 600 personnes pour soutenir le gouverneur de Floride d’ici la fête du Travail.

« Personne d’autre ne fait ce que nous faisons à ce stade », a déclaré la porte-parole Erin Perrine.

Elle a décrit le fait de frapper à la porte comme un élément crucial du travail du PAC parce que lorsque les partisans de DeSantis parlent aux électeurs de son histoire personnelle – une éducation de cols bleus, servir dans l’armée, ses réalisations législatives – ils aiment ce qu’ils entendent.

« Ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas nécessairement l’homme », a déclaré Perrine. « Nous avons vu cela lorsque nous montrons aux gens l’homme que nous emmenons les partisans de Trump et qu’ils viennent au camp DeSantis. »

L’une des mentions les plus importantes de DeSantis dans un État du Super Tuesday était celle du gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui a rejoint le gouverneur de Floride pour un rassemblement à Tulsa le mois dernier, une décision qui a provoqué la colère de Trump et de certains de ses alliés dans l’Oklahoma.

L’État partie est neutre sur la course, a déclaré le président Nathan Dahm, mais il a déclaré que l’Oklahoma semble toujours pencher en faveur de l’ancien président. Il a noté qu’il passait devant une maison alors qu’il courait qui, pendant six ou sept ans, avait fièrement affiché « Veterans for Trump ».

Pourtant, Dahm a déclaré que les concours du Super Tuesday peuvent offrir une rédemption à un candidat qui pourrait trébucher dans un état antérieur.

« Vous ne pouvez jamais savoir quelle dynamique va changer », a-t-il déclaré. «Ils devraient avoir une stratégie à long terme. L’Oklahoma en fait partie.

___

La journaliste d’Associated Press, Kim Chandler, a contribué depuis Montgomery, en Alabama.