Trump et d’autres républicains évoquent un ennemi familier en attaquant les démocrates en tant que « communistes »

NEW YORK (AP) – S’en prenant après sa mise en accusation pour des accusations fédérales la semaine dernière, Donald Trump a pris pour cible le président Joe Biden et les démocrates avec un langage qui semblait évoquer une autre époque: il était persécuté, a-t-il dit, par des «marxistes» et « communistes ».

Trump a utilisé les étiquettes depuis sa première apparition sur la scène politique, mais c’est récemment devenu une ligne d’attaque omniprésente qui a également été déployée par d’autres républicains. La rhétorique est à la fois inexacte et potentiellement dangereuse car elle tente de diaboliser tout un parti avec une description qui a longtemps été associée aux ennemis de l’Amérique.

Les experts qui étudient les messages politiques disent que l’association des démocrates au marxisme ne fait que favoriser la polarisation du pays – et est tout simplement fausse : Biden a promu le capitalisme et les législateurs démocrates ne poussent pas à transformer la démocratie américaine en un système communiste.

Cela n’a pas d’importance pour Trump et d’autres républicains, qui pendant des années ont utilisé des références hyperboliques aux idéologies politiques associées pour susciter des craintes à propos des démocrates et des dangers qu’ils sont censés représenter.

Quelques heures après avoir plaidé non coupable devant un tribunal fédéral, Trump a déclaré à une foule de ses partisans dans son club de golf à Bedminster, New Jersey, que Biden, « avec un groupe de ses voyous, inadaptés et marxistes les plus proches, avait tenté de détruire la démocratie américaine ».

Il a ajouté : « Si les communistes s’en tirent comme ça, ça ne s’arrêtera pas avec moi. »

Il a de nouveau abordé le thème marxiste quelques jours plus tard lors d’un rassemblement téléphonique avec des électeurs de l’Iowa. Les commentaires sont venus après de nombreux e-mails de campagne et messages sociaux ces derniers mois dans lesquels Trump a affirmé que l’Amérique de Biden pourrait bientôt devenir un « régime marxiste du tiers monde » ou une « nation marxiste tyrannique ».

D’autres républicains ont empilé des messages similaires. La représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, s’est rendue la semaine dernière sur Twitter pour fustiger ce qu’elle a appelé le « DOJ CONTRÔLÉ PAR DES COMMUNISTES DÉMOCRATES CORROMPUS ET ARMÉS ». Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le plus proche rival de Trump pour la nomination présidentielle du GOP, a fait valoir que les États-Unis risquaient d’être victimes de l’idéologie «réveillée», qu’il a définie dans des entretiens comme une forme de «marxisme culturel».

Les experts disent qu’il y a une longue histoire de politiciens américains qualifiant leurs opposants de marxistes ou de communistes sans preuves – peut-être le plus tristement célèbre le regretté sénateur Joseph McCarthy, qui a dirigé les efforts pour mettre sur liste noire les communistes accusés dans les années 1950.

Dans un pays qui s’est historiquement positionné contre le marxisme, « le red-baiting est aussi américain que la tarte aux pommes dans les communications politiques », a déclaré Tanner Mirrlees, professeur agrégé à l’Ontario Tech University au Canada, qui a fait des recherches sur le discours politique sur le « marxisme culturel ».

Les attaques sont soigneusement construites pour frapper émotionnellement les électeurs, a déclaré Steve Israel, un ancien membre du Congrès américain de New York qui a étudié la messagerie politique en tant que président du House Democratic Policy and Communications Committee.

« Les démocrates ont tendance à envoyer un message à la partie du cerveau qui concerne la raison et les preuves empiriques », a-t-il déclaré. « Message des républicains au boyau. »

Pour certains partisans hispaniques de Trump qui se sont rassemblés devant le palais de justice fédéral de Miami où l’ancien président a été interpellé, les accusations ont évoqué des souvenirs de persécutions politiques auxquelles les membres de leur famille avaient autrefois échappé.

« C’est ce qu’ils font en Amérique latine », a déclaré Madelin Munilla, 67 ans, qui est arrivée à Miami lorsqu’elle était enfant lorsque ses parents ont fui Cuba de Fidel Castro.

Elle portait une affiche avec une photo de Biden aux côtés de Castro, Nicolas Maduro du Venezuela et Daniel Ortega du Nicaragua – des dirigeants de gauche dont l’emprisonnement d’opposants a entraîné l’immigration dans le sud de la Floride pendant des décennies.

Contrairement aux États-Unis, qui ont une tradition de respect de l’état de droit et de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, le système judiciaire dans de nombreuses régions d’Amérique latine n’a pas la même indépendance. Dans une région où la corruption est florissante, des procureurs et des juges mal payés sont régulièrement surpris en train de répondre aux ordres de politiciens puissants cherchant à régler des comptes ou à faire dérailler des enquêtes criminelles.

Une augmentation de l’immigration en provenance d’Asie du Sud-Est après la guerre du Vietnam a également amené une population d’électeurs résolument anticommunistes, dont certains se sont alignés sur le Parti républicain en partie à cause de ses messages énergiques sur la question.

Pourtant, s’opposer à un régime réel qui supprime la liberté individuelle et s’oppose à une économie de marché libre est différent de la façon dont de nombreux républicains utilisent ces termes aujourd’hui – pour prétendre à tort que les marxistes sont la classe dirigeante de la société américaine.

« Franchement, il n’y a aucun fondement empirique sous l’affirmation républicaine selon laquelle les marxistes dirigent les grandes institutions de la société américaine », a déclaré Mirrlees.

D’autres républicains, de DeSantis au sénateur texan Ted Cruz, ont utilisé un autre terme, «marxisme culturel», pour caractériser les combats pour l’équité entre les sexes ou raciale qui, selon eux, sont «réveillés» et menacent un mode de vie américain traditionnel. Cruz l’a utilisé dans le titre de son livre.

Bien que le terme soit devenu populaire parmi les républicains traditionnels, il a un passé plus sombre. Les experts disent que le concept de «marxisme culturel» constituant une menace a été historiquement propagé par des groupes antisémites et suprématistes blancs.

Pour la plupart des électeurs qui entendent des candidats dire que quelqu’un est communiste ou marxiste, le vrai sens peut avoir moins d’importance que les associations négatives avec les termes, a déclaré James Gardner, professeur de droit à l’Université de Buffalo qui se concentre sur le droit électoral.

« La tactique semble être de choisir un adjectif qui, selon la plupart des gens, décrit quelque chose de mauvais et d’essayer de l’associer à la personne que vous dénigrez », a-t-il déclaré.

Pourtant, bien que les railleries contre les communistes et les marxistes puissent être efficaces pour animer les électeurs qui forment la base républicaine, cela pourrait ne pas être une stratégie efficace lors des élections générales de l’année prochaine, a déclaré Israël.

C’est parce que cela n’influence pas aussi facilement les électeurs modérés et indépendants qui ne voient pas de preuves qui lient les démocrates à ces idéologies.

« Les électeurs modérés peuvent succomber à l’argument républicain selon lequel les démocrates sont pour plus de dépenses, mais ils ne vont pas tomber dans l’argument selon lequel les démocrates sont marxistes », a déclaré Israël. « Les républicains surjouent leur main. »

L’écrivain d’Associated Press Joshua Goodman à Miami a contribué à ce rapport.

Ali Swenson, Associated Press