La prise de contrôle imminente de la Maison Blanche par le président élu Joe Biden et le départ de Donald Trump n’apporteront probablement pas de changement dans la politique américaine à l’égard de Téhéran, a déclaré à RT la fille du général iranien assassiné Qassem Soleimani.

«Il n’y a pas de différence entre Biden et Trump, ils sont le même gars. Ils suivent la même politique, il n’y a aucune différence entre eux. Trump a ordonné le meurtre de mon père, mais Biden a soutenu cela, donc il n’y a pas de différence ». Zeinab Soleimani a déclaré à Afshin Rattansi de RT sur Going Underground dans une interview qui sera diffusée mercredi.

Le président élu Biden a indiqué qu’il était prêt à revigorer l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a été jeté sous le bus par Trump en 2018.

Pourtant, le passé de Biden laisse beaucoup de place au doute, selon Zeinab Soleimani, qui a déclaré que c’était l’administration de Barack Obama qui a facilité la création du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) et a mis tout le Moyen-Orient dans la tourmente. De plus, la politique américaine envers l’Iran est restée à peu près la même depuis des décennies déjà, a-t-elle soutenu, et le changement de figure de proue à la Maison-Blanche n’a pas vraiment d’importance.

Le problème que nous avons avec l’Amérique est leur politique, cela ne changera pas. Ce sont les mêmes personnes, avec le même esprit, de la même manière. Et chacun est pire que l’autre.

La décision de Trump d’ordonner l’assassinat du général Soleimani découle du fait que son père a mis en péril les plans américains dans la région, invoquant la fureur à Washington, a-t-elle déclaré.

Le général Soleimani a été tué au début de cette année à l’extérieur de l’aéroport international de Bagdad par une frappe aérienne américaine alors qu’il voyageait dans une voiture aux côtés de hauts responsables militaires irakiens. Le meurtre a déclenché un deuil sans précédent dans tout le pays en Iran, ainsi que dans d’autres pays de la région.

Alors que les États-Unis considéraient Soleimani comme un « monstre » – et il en était certainement un pour Washington – le général tué a été un vrai « Sauveur » pour le peuple de son pays ainsi que pour les autres nations du Moyen-Orient, a déclaré Zeinab Soleimani.

Mon père a si bien fait son travail et les a mis en colère. Vous voyez que tous les plans qu’ils élaborent au Moyen-Orient sont détruits. Partout où ils essaient d’entrer et de blesser l’Iran, ils échouent. Bien sûr, pour eux, mon père est un gros monstre, mais mon père est un sauveur.

L’assassinat de Soleimani, cependant, n’a pas constitué une victoire pour les États-Unis, mais s’est en fait retourné contre lui, estime sa fille. Il a invoqué plus de colère et de haine envers Washington en Iran, ainsi que dans d’autres pays de la région. Le meurtre a donné envie à plus de gens de suivre les traces de Soleimani et de combattre les États-Unis, a-t-elle averti.

«Après avoir tué mon père, l’Amérique a pensé que tout allait s’arrêter, car ils ont tué le général Soleimani, la puissance du Moyen-Orient. Mais ils ont tellement tort » elle a dit. «Ils ont tellement tort de penser que ce sera la fin du général Soleimani, c’est le début.»

Zeinab Soleimani a également évoqué l’un des actes d’hostilité les plus récents contre l’Iran – le meurtre du principal scientifique nucléaire du pays, Mohsen Fakhrizadeh, assassiné près de Téhéran fin novembre. Ceux qui sont derrière le meurtre sont certainement « pas humain », étant donné que le scientifique a été tué de sang-froid pour avoir simplement travaillé pour son pays, elle croit

«Ils l’ont tué si facilement dans son propre pays devant… sa femme» elle a dit. «Comment osent-ils venir dans notre pays et tuer des gens si facilement dans la rue?»

