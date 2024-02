Trump et Biden s’échangent la responsabilité des provocations iraniennes

Chacune de ces actions a enhardi l’Iran ou évité la guerre – selon à qui vous le demandez. En ce qui concerne la politique iranienne, les deux camps ont raison à certains égards et tort à d’autres, mais ils ont une chose en commun : les deux sont en pleine rotation.

“C’est bien de souligner le principe éternel selon lequel la faiblesse est provocatrice, mais il ne faut pas réécrire l’histoire pour faire valoir ce point”, a déclaré Tom Karako, directeur du projet de défense antimissile au Centre d’études stratégiques et internationales, critiquant à la fois Trump et Biden. pour ne pas avoir répondu aux actions militaires de l’Iran à plusieurs reprises depuis 2019. « Il est étonnant que le contexte et plusieurs parties importantes de l’histoire soient laissés de côté. »

Quelques heures seulement après la grève de dimanche, les accusations ont commencé à affluer. De hauts responsables de la sécurité nationale qui ont servi sous Trump, ainsi que des républicains du Congrès, ont accusé Biden de ne pas avoir empêché les décès et ont fait valoir que la grève n’aurait pas eu lieu si Trump l’avait fait. été président.

« Le plus gros problème est l’échec de la dissuasion. L’Iran et ses mandataires croient qu’ils peuvent attaquer les États-Unis en toute impunité, ce qui est le cas depuis trois ans”, a déclaré Robert O’Brien, le dernier conseiller à la sécurité nationale de Trump, dans une interview. “Notre faiblesse est provocatrice.”

Les responsables de Biden ont rétorqué que des attaques iraniennes meurtrières avaient eu lieu sous la surveillance de Trump et ont insisté sur le fait que les actions de l’ancien président – ​​y compris le retrait de l’accord nucléaire conclu sous le président Barack Obama – ont enhardi Téhéran et mis de côté les garanties qui ont contribué à assurer la stabilité de la région. Les responsables de l’administration ont soutenu

dans un témoignage au Congrès et aux journalistes que l’assassinat de Soleimani a incité l’Iran et ses mandataires à chercher des occasions de riposter.

Le porte-parole de Biden, Andrew Bates, a accusé les anciens responsables de Trump et les républicains du Congrès de tenter de « politiser » l’attaque de dimanche. Il a également déclaré qu’ils devraient « cesser de donner à l’Iran un laissez-passer pour aider la Russie à attaquer l’Ukraine », une référence à l’envoi par l’Iran de drones et d’autres armes à Moscou pour des frappes sur Kiev.

“Les tentatives des républicains d’extrême droite du Congrès et des anciens responsables de Trump de politiser notre sécurité nationale sont illogiques et préjudiciables à notre sûreté et à notre sécurité”, a déclaré Bates dans une déclaration mardi à POLITICO.

Mais cela n’a pas empêché les plus hauts responsables de la sécurité nationale de Trump de blâmer Biden pour la mort des soldats. Ils soutiennent que Biden n’a pas riposté avec suffisamment de force aux plus de 160 attaques menées depuis octobre par des mandataires soutenus par l’Iran contre les troupes américaines en Irak, en Syrie et maintenant en Jordanie, ce qui montre une faiblesse qui a encouragé Téhéran à continuer d’encourager les frappes de drones et de missiles.

John Bolton, le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, a noté que l’une des raisons pour lesquelles les attaques se sont poursuivies et intensifiées est « parce que l’Iran ne paie aucun prix pour sa belligérance ».

« Quand on regarde la situation dans son ensemble, il est clair que les mandataires de l’Iran n’ont pas été dissuadés », a-t-il déclaré dans une interview. “En fin de compte, jusqu’à ce que l’Iran commence à en subir les conséquences, son calcul est qu’il s’en tirera comme il veut.”

Ric Grenell, qui a été directeur par intérim du renseignement national de Trump et ambassadeur en Allemagne, a déclaré que l’attaque n’aurait pas eu lieu sous Trump parce que l’ancien président « avait une menace extrêmement crédible d’action militaire ». … Joe Biden n’a pas cette crédibilité.»

« Le président des États-Unis a besoin de deux personnes puissantes assises en face de lui lorsqu’il est au bureau du Bureau Ovale. L’un est le secrétaire à la Défense qui n’est pas à l’unité de soins intensifs, mais en fait devant le président, appelant à un plan militaire et à une option militaire », a déclaré Grenell, faisant référence à l’hospitalisation de plusieurs semaines du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qu’il avait initialement cachée à Biden. et d’autres hauts dirigeants de la sécurité nationale.

D’anciens responsables de Trump et des républicains du Congrès ont également

discuté ces dernières semaines que l’assassinat ordonné de Soleimani par l’ancien président lors d’une frappe de drone en janvier 2020 a rétabli la dissuasion après un cycle d’escalade similaire avec l’Iran. Le sénateur Ted Budd (RN.C.) a déclaré mercredi sur Fox que Trump « s’en est pris à Soleimani, en a fait un martyr… c’est de la dissuasion ».

La défense des actions de l’ère Trump ne vient pas nécessairement des loyalistes et, dans certains cas, de ceux qui critiquent fortement Trump lui-même. Mark Esper, le secrétaire à la Défense de Trump, a déclaré lundi sur CNN que tuer Soleimani était « la bonne décision ». Bolton, quant à lui, a fait valoir que la « sortie anticipée » de Soleimani n’était pas allée assez loin, mais « il y avait beaucoup plus de dissuasion que ce que nous avons vu au cours des trois dernières années ».

Mais ces attaques n’ont pas cessé après la mort de Soleimani. Cinq jours plus tard, le 8 janvier, 15 missiles ont frappé une base américaine en Irak, blessant plus de 100 Américains. Du personnel et des sous-traitants américains ont également été tués dans des attaques distinctes.

en Irak

et la Syrie Ce printemps-là, la situation à Bagdad s’est tellement détériorée que le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a menacé de fermer l’ambassade américaine à Bagdad.

Les attaques se sont poursuivies tout au long de l’année 2020, notamment un barrage de roquettes lancées contre l’ambassade américaine à Bagdad qui, selon le commandant du commandement central américain de l’époque, marquait le

la plus grande attaque en Zone Verte depuis 2010.

Karako a ajouté qu’il manquait un événement clé dans la version de l’administration Trump des événements de 2019 et 2020.

Le 20 juin 2019, l’Iran a abattu un drone américain Global Hawk au-dessus du détroit d’Ormuz. Après avoir promis de répondre, Trump a finalement annulé une frappe aérienne de représailles contre le Corps des Gardiens de la révolution islamique. Cet incident « a encouragé l’Iran à poursuivre ses méfaits », qui ont culminé avec la frappe de Soleimani, a déclaré Karako.

Lorsque Biden est entré en fonction en 2021, son équipe de sécurité nationale a hérité « d’un rythme croissant d’attaques », selon l’un des deux responsables de l’administration ayant obtenu l’anonymat pour discuter des questions de sécurité.

Les responsables ont également rejeté les critiques de l’équipe Trump selon lesquelles l’administration Biden aurait été trop sélective dans le choix du moment où elle devait répondre aux attaques par procuration iraniennes. Ils ont noté que l’équipe de sécurité nationale de Trump a également choisi, parfois, de ne pas répondre, comme l’ont fait les précédents présidents des deux partis.

De plus, Biden a autorisé une série de frappes depuis son entrée en fonction, notamment le récent bombardement de camps, d’infrastructures et d’armes houthis et l’assassinat d’un chef de milice à Bagdad au cours de la première semaine de janvier. Les responsables ont également souligné un record de saisies de pétrole et la mise en œuvre de plus de 50 sanctions et autres mesures visant à dévaster l’économie iranienne. Le département du Trésor mercredi

a sanctionné le CGRI et le réseau financier du Hezbollah.

« L’affirmation selon laquelle nous ne sommes pas durs envers l’Iran ne tient pas la route », selon le même responsable.

Mais Karako convient que Biden a répondu beaucoup trop tard aux attaques des Houthis soutenus par l’Iran dans la mer Rouge, qui ont duré des mois avant que le président n’ordonne des frappes au Yémen.

Sur le plan diplomatique, Grenell a fait valoir que la décision de Biden de lever les sanctions de Trump contre l’Iran avait fini par canaliser des milliards de dollars vers le régime iranien « en allégement des sanctions, en crédit et en espèces » que Téhéran a ensuite utilisé pour financer le terrorisme et développer des armes nucléaires et des satellites.

« Tout cela est clairement dû au fait que l’administration Biden a décidé d’imposer les sanctions que nous avions contre l’Iran et de se convaincre d’une manière ou d’une autre que l’Iran pouvait être négocié avec lui », a déclaré Grenell, faisant référence aux tentatives de l’administration de relancer les négociations sur un nouvel accord nucléaire.

Biden a « aggravé la situation » en levant les sanctions et en tentant de renégocier l’accord nucléaire, a déclaré Bolton. Il a également critiqué Biden pour « se vanter » de

avertissement à l’Iran à propos d’une attaque terroriste imminente ce mois-ci.

« Je pense que l’approche Biden a clairement échoué », a déclaré Bolton.

Mais les responsables de Biden ont souligné qu’un sujet controversé

Fonds de 6 milliards de dollars qu’ils ont libéré en Iran après un échange de prisonniers était purement humanitaire et n’avait pas été accessible par Téhéran.

Ils ont également défendu la décision d’avertir l’Iran de l’attaque terroriste ISIS-K. L’administration a la responsabilité légale d’avertir l’Iran de l’attaque, ont-ils déclaré, citant un statut de longue date de la communauté du renseignement appelé « devoir d’avertir ».

Si les États-Unis n’avaient pas informé les Iraniens de l’attaque imminente, ils auraient enfreint la loi ; tout comme l’administration Trump l’aurait fait si elle n’avait pas donné suite, ont-ils déclaré.