Trump et Biden se préparent pour le très long terme

Alors que Donald J. Trump se rapproche rapidement de l’investiture républicaine à la présidence, la campagne pour les élections générales de 2024 s’annonce comme l’une des plus longues de l’histoire moderne, poussant le président Biden et M. Trump en territoire inconnu alors qu’ils luttent pour impliquer un électorat qui semble engourdi par la perspective d’un match revanche en 2020.

Malgré toute leur expérience en politique présidentielle, M. Biden et M. Trump sont confrontés à des défis extraordinairement complexes alors qu’eux et leurs collaborateurs se demandent comment mener une campagne présidentielle qui durera près de neuf mois, soit beaucoup plus longtemps que la plupart des élections générales.

Il s’agit d’une course qui a déjà eu lieu, une revanche entre deux candidats plus âgés et désormais bien connus : M. Trump a 77 ans et M. Biden 81 ans. M. Trump est essentiellement un candidat à la réélection depuis son arrivée. défaite il y a quatre ans et pourrait passer une grande partie du printemps à lutter contre des accusations criminelles devant les tribunaux. Les deux hommes sont impopulaires auprès d’un grand nombre d’électeurs.

« Que peuvent-ils dire de leur adversaire que les électeurs ne connaissent pas déjà ? a déclaré Mark McKinnon, qui était le principal conseiller en matière de médias de George W. Bush pour ses campagnes de 2000 et 2004.